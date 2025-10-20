Országos szponzorok jelentek meg a DVSC-nél?

A napokban a HAON Papp László polgármestert kérdezte, történtek-e újabb fejlemények a DVSC-vel kapcsolatban: A város vezetője akkor úgy fogalmazott: „folyamatosan zajlik a klub konszolidációja, az igazgatóság kedden is estébe nyúlóan foglalkozott ezzel. Az elmúlt néhány hétben sikerült jelentős szponzori szerződéseket kötni, amelyek a Nagyerdei Stadionban és a mezen is láthatóvá válnak. Úgy tűnik, meg is jelentek az első szponzorok a klubnál.

Új szponzorok jelentek meg a DVSC-nél?

Forrás: illusztráció/Napló-archív

Hogy mely szponzorok tűntek fel a klub háza táján, azt megtudhatjátok az alábbi cikkből: