Összefoglaló

2 órája

Országos szponzorok jelentek meg a DVSC-nél?

Jelentős szponzorokkal kötöttek szerződést. Úgy néz ki, tovább bővült a DVSC támogatóinak köre.

Haon.hu

A napokban a HAON Papp László polgármestert kérdezte, történtek-e újabb fejlemények a DVSC-vel kapcsolatban: A város vezetője akkor úgy fogalmazott: „folyamatosan zajlik a klub konszolidációja, az igazgatóság kedden is estébe nyúlóan foglalkozott ezzel. Az elmúlt néhány hétben sikerült jelentős szponzori szerződéseket kötni, amelyek a Nagyerdei Stadionban és a mezen is láthatóvá válnak. Úgy tűnik, meg is jelentek az első szponzorok a klubnál.

20251004_1079_CZM
Új szponzorok jelentek meg a DVSC-nél?
Forrás: illusztráció/Napló-archív

Hogy mely szponzorok tűntek fel a klub háza táján, azt megtudhatjátok az alábbi cikkből:

Mentő vitte el az egyik játékost a pályáról

A Hajdú-Bihar Vármegyei I. osztály 11. fordulójában riasztották a mentőket a Balmazújváros-Bocskai SE mérkőzésre. A játéknap többi mérkőzésének eredményét megtaláljátok ebben a cikkben: 

Botrányos dolgot tett Gróf Dávid, azonnal kiállították!

A Ferencváros az Újpest ellen lépett pályára az NB I. rangadóján vasárnap este. Nagyon sportszerűtlen jelenettel ért véget a mérkőzés, melynek negatív főszereplője a Loki korábbi kapusa, Gróf Dávid volt. Videó az esetről az alábbi cikkben:

Tovább folytatódott az eltűnt malac nagy kalandja

Korábban beszámoltunk róla, hogy a Balmazújvároson Hallottam csoportban az egyik bejegyzés szerint egy malac megszökött. A csoportba több kép is felkerült arról, hogy a találkoztak az elveszett jószággal a városban.

Isteni pálinka és finom sajtok a Helyi Kincsek Napján

Ezeken a helyeken aztán adnak a minőségre! A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Hajdú-Bihar Vármegyei Igazgatósága által szervezett Helyi Kincsek Napja különleges választékkal várta a látogatókat. A helyszínen készült fotókat és videókat itt tudjátok megnézni:

Látványos felvételek a daruvonulásról

Tovább emelkedett a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési területén éjszakázó darvak száma: a legújabb szinkronszámlálás alapján 153 ezer daru tartózkodik a térségben – tudatta október 19-én közösségi oldalán az Igazgatóság. Legutóbb mintegy 140 ezer darut számoltak. A daruvonulásról készült látványos videót itt tudjátok megtekinteni:

Rengeteg településen lesz áramszünet Hajdú-Biharban

Október 20. és 24. között is tervez karbantartásokat Hajdú-Bihar vármegyében az OPUS Titász Zrt. – derül ki a vállalat áramszünet-értesítőjéből. Az alábbi cikkben összegyűjtöttük, pontosan hol lesznek kimaradások a vármegyében:

