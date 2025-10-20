32 perce
Ingyen utazhatnak a debreceni szurkolók a DVSC kézimeccsre
Jó hírt közölt a DKV. A szurkolók díjmentesen utazhatunk a városi járatokon, ha érvényes meccsjeggyel vagy bérlettel érkeznek a DVSC mérkőzésére.
A DVSC-SCHAEFFLER női kézilabdacsapata október 25-én, szombaton 18 órától fogadja a Győrt a Bajnokok Ligája rangadóján, amelyet a Hódos Imre Rendezvénycsarnokban rendeznek meg. A Debreceni Közlekedési Zrt. (DKV) a meccsre érkező szurkolók számára külön kedvezményt biztosít – tudatta portálunkkal a DKV.
Villamos-, autóbusz- és trolibuszjáratokkal is utazhatunk DVSC meccsre
Mint írják, azok az utasok, akik rendelkeznek a 2025/2026-os idényre szóló szurkolói bérlettel, vagy az adott mérkőzésre érvényes belépőjeggyel – akár digitális formában, mobiltelefonon bemutatva is –, október 25-én 16 és 22 óra között díjmentesen használhatják a villamos-, autóbusz- és trolibuszjáratokat Debrecenben.
A közlekedési társaság ezzel is szeretné megkönnyíteni a kijutást a rangadóra, valamint a biztonságos és kényelmes hazajutást a mérkőzés után.
A DKV Zrt. kellemes utazást és jó szurkolást kíván mindenkinek!
Ajánljuk még:
Kisteherautó és személyautó csapódott egymásnak Debrecen határában – fotókkal, videóval
Kong a vészharang? Van szponzor, mégis „temetik” a DVSC-t, hogyan tovább?
Hamarosan változhat a rendelet, erre készüljenek a zártkertek tulajdonosai!