Ingyen utazhatnak a debreceni szurkolók a DVSC kézimeccsre

A DVSC-SCHAEFFLER női kézilabdacsapata október 25-én, szombaton 18 órától fogadja a Győrt a Bajnokok Ligája rangadóján, amelyet a Hódos Imre Rendezvénycsarnokban rendeznek meg. A Debreceni Közlekedési Zrt. (DKV) a meccsre érkező szurkolók számára külön kedvezményt biztosít – tudatta portálunkkal a DKV.

A DVSC meccsre érkező szurkolók számára külön kedvezményt biztosítanak

Forrás: Napló-archív

Villamos-, autóbusz- és trolibuszjáratokkal is utazhatunk DVSC meccsre

Mint írják, azok az utasok, akik rendelkeznek a 2025/2026-os idényre szóló szurkolói bérlettel, vagy az adott mérkőzésre érvényes belépőjeggyel – akár digitális formában, mobiltelefonon bemutatva is –, október 25-én 16 és 22 óra között díjmentesen használhatják a villamos-, autóbusz- és trolibuszjáratokat Debrecenben.

A közlekedési társaság ezzel is szeretné megkönnyíteni a kijutást a rangadóra, valamint a biztonságos és kényelmes hazajutást a mérkőzés után.

A DKV Zrt. kellemes utazást és jó szurkolást kíván mindenkinek!

