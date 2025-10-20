október 20., hétfő

Remek lehetőség

32 perce

Ingyen utazhatnak a debreceni szurkolók a DVSC kézimeccsre

Jó hírt közölt a DKV. A szurkolók díjmentesen utazhatunk a városi járatokon, ha érvényes meccsjeggyel vagy bérlettel érkeznek a DVSC mérkőzésére.

Haon.hu

A DVSC-SCHAEFFLER női kézilabdacsapata október 25-én, szombaton 18 órától fogadja a Győrt a Bajnokok Ligája rangadóján, amelyet a Hódos Imre Rendezvénycsarnokban rendeznek meg. A Debreceni Közlekedési Zrt. (DKV) a meccsre érkező szurkolók számára külön kedvezményt biztosít – tudatta portálunkkal a DKV.

A DVSC meccsre érkező szurkolók számára külön kedvezményt biztosítanak
A DVSC meccsre érkező szurkolók számára külön kedvezményt biztosítanak

Forrás:  Napló-archív
Forrás:  Napló-archív

Villamos-, autóbusz- és trolibuszjáratokkal is utazhatunk  DVSC meccsre

Mint írják, azok az utasok, akik rendelkeznek a 2025/2026-os idényre szóló szurkolói bérlettel, vagy az adott mérkőzésre érvényes belépőjeggyel – akár digitális formában, mobiltelefonon bemutatva is –, október 25-én 16 és 22 óra között díjmentesen használhatják a villamos-, autóbusz- és trolibuszjáratokat Debrecenben.

A közlekedési társaság ezzel is szeretné megkönnyíteni a kijutást a rangadóra, valamint a biztonságos és kényelmes hazajutást a mérkőzés után.

A DKV Zrt. kellemes utazást és jó szurkolást kíván mindenkinek!

