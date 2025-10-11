október 11., szombat

Brigitta névnap

15°
+16
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Százezret elkérni ezért?

1 órája

Kétszer is gondold meg, kit hívsz! Így húzzák le pénzzel a lakókat egyes debreceni „szakemberek”

Címkék#dugulás#debrecen#panasz#debrecenben hallottam#szakember

Azért a gátlástalanságnak is van határa. Egy szerencsétlenül járt nő posztolta, hogyan sikerült a duguláselhárítás Debrecenben.

Haon.hu

Egy újabb elképesztő történet látott napvilágot nemrégiben a Debrecenben Hallottam Facebook-csoportban: oltári lehúzásba szaladt bele egy debreceni nő, amikor duguláselhárításhoz hívott szakembert. A történet szerint minden egy eldugult WC-vel kezdődött, ezt orvosolandó, a nő egyből tárcsázta is az első duguláselhárító céget, amit az interneten talált. Utólag persze már azt kívánja, bár ne tette volna...

Duguláselhárítás Debrecenben: elképesztő történet látott napvilágot
Balul sült el a duguláselhárítás Debrecenben, elképesztő történet látott napvilágot
Forrás:  Illusztráció / Napló-archív

Duguláselhárítás Debrecenben: így próbálták átverni a nőt!

A bejegyzés létrehozója természetesen azért fordult az internet népéhez, mert ami a szerelők kiérkezése után történt, attól teljesen ledöbbent. Felidézte, a szakemberek csőgörény segítségével kb. 10 perc alatt elhárították a dugulást és jött is a feketeleves:

95 ezer forintot kértek a nőtől a duguláselhárításért.

A posztoló elmondta, ezt élből visszautasította, hiszen teljesen irreálisnak érezte. Bár a szaki tovább erősködött, hogy ez márpedig ennyibe kerül, a telefonálgatást látva egyszer csak neki szegezte a kérdést a tulajdonosnak:

Mennyi pénze van itthon?

A történetből bejegyzés egyébként azért született, mert a pórul járt nő szerette volna a debrecenieket figyelmeztetni. Ahogy az a végén kiderült, a szakik végül 40 ezer forinttal távoztak, ajtócsapkodások közepette.

A történethez még az is hozzátartozik, a nő elmondása szerint az esetet követően a párja is számonkérte a szakit, aki a történtekre a telefonban úgy reagált:

Kihúzom a beledet, ez ennyi és kész

- majd kinyomta a telefont.

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu