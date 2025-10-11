Kétszer is gondold meg, kit hívsz! Így húzzák le pénzzel a lakókat egyes debreceni „szakemberek”

Egy újabb elképesztő történet látott napvilágot nemrégiben a Debrecenben Hallottam Facebook-csoportban: oltári lehúzásba szaladt bele egy debreceni nő, amikor duguláselhárításhoz hívott szakembert. A történet szerint minden egy eldugult WC-vel kezdődött, ezt orvosolandó, a nő egyből tárcsázta is az első duguláselhárító céget, amit az interneten talált. Utólag persze már azt kívánja, bár ne tette volna...

Balul sült el a duguláselhárítás Debrecenben, elképesztő történet látott napvilágot

Duguláselhárítás Debrecenben: így próbálták átverni a nőt!

A bejegyzés létrehozója természetesen azért fordult az internet népéhez, mert ami a szerelők kiérkezése után történt, attól teljesen ledöbbent. Felidézte, a szakemberek csőgörény segítségével kb. 10 perc alatt elhárították a dugulást és jött is a feketeleves:

95 ezer forintot kértek a nőtől a duguláselhárításért.

A posztoló elmondta, ezt élből visszautasította, hiszen teljesen irreálisnak érezte. Bár a szaki tovább erősködött, hogy ez márpedig ennyibe kerül, a telefonálgatást látva egyszer csak neki szegezte a kérdést a tulajdonosnak:

Mennyi pénze van itthon?

A történetből bejegyzés egyébként azért született, mert a pórul járt nő szerette volna a debrecenieket figyelmeztetni. Ahogy az a végén kiderült, a szakik végül 40 ezer forinttal távoztak, ajtócsapkodások közepette.

A történethez még az is hozzátartozik, a nő elmondása szerint az esetet követően a párja is számonkérte a szakit, aki a történtekre a telefonban úgy reagált:

Kihúzom a beledet, ez ennyi és kész

- majd kinyomta a telefont.

