Jól nézzük át a címleteket! Ezeket a bankjegyeket nem fogadják el

Bizonyára többeknek lapulnak otthon nyaralásokból fennmaradt különböző valuták, a visszaváltás elmaradt, jó lesz majd még az címszó alatt. Időnként érdemes ezekre ránézni, illetve annak is járjunk alaposan utána, ha nyaralni indulunk, mi az ajánlott fizetőeszköz a célországban, esetleg van-e valami kikötés. Mert bizony akad néhány, ha nem akarunk pórul járni, alaposan nézzük át a bankjegyeket. Ősszel az egyik legfelkapottabb úti célok közé tartozik Egyiptom, nem véletlenül, hiszen egy 200-300 ezer forintért már egy hétig élvezhetjük a jó időt, valamint tengernyi program közül válogathatunk megfizethető áron. Egy-egy külföldi út esetében azonban mindig nagy kérdés, milyen valutát váltsunk, illetve kell-e egyáltalán, vagy bankkártyával lehozható a nyaralás. Ráadásul Egyiptomban a dollár esetén van egy fontos megkötés is! Ezzel a hazai pénzváltók is tisztában vannak, Hajdú-Biharban több váltóban is megfordultunk egy egyiptomi út előtt dollárt venni, ahol zokszó nélkül válogatták azokat a bankjegyeket, amiket ott is elfogadnak.

Nem mindegy, milyen dollárt viszünk magunkkal, ha nincs egyiptomi font a váltóknál.

Valutaváltás Debrecenben: jól megnézik a dollárt?

A legtöbb utazásszervező iroda honlapján részletes tájékoztatást kaphatunk ebben a kérdésben. Bár a hivatalos fizetőeszköz az egyiptomi font, de csak néhány magyarországi váltónál kapható, ezért inkább már a célországban váltsunk (a forintot a pénzváltókban sem fogadják el ott). Egy egyiptomi font 100 piaszterből áll. A legkisebb címletek a 25 piaszter és 50 piaszter, mindkettő érme vagy bankjegy formájában is kapható.

Egyiptomban a dollár a népszerűbb valuta, de gond nélkül fizethetünk euróval is.

A dollár használatát javasolják a vízum fizetésekor is, illetve borravalóként, ha nincs egyiptomi font kéznél.

Dollár beszerzésekor figyeljünk arra, hogy a nagyobb címletek 2006-nál későbbi kiadásúak legyenek és ne legyenek gyűröttek, firkáltak.

Amikor a pénzváltókban jeleztük, hogy egyiptomi úthoz váltanánk valutát, készségesen válogatták nekünk a 2006 utáni dollárokat, megszokták már ezt a kikötést.

