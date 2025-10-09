1 órája
Jól nézzük át a címleteket! Ezeket a bankjegyeket nem fogadják el
Ezt a kikötést a pénzváltókban is jól ismerik. Készségesen válogatják a bankjegyeket, ha dollárt vásárolnánk.
Bizonyára többeknek lapulnak otthon nyaralásokból fennmaradt különböző valuták, a visszaváltás elmaradt, jó lesz majd még az címszó alatt. Időnként érdemes ezekre ránézni, illetve annak is járjunk alaposan utána, ha nyaralni indulunk, mi az ajánlott fizetőeszköz a célországban, esetleg van-e valami kikötés. Mert bizony akad néhány, ha nem akarunk pórul járni, alaposan nézzük át a bankjegyeket. Ősszel az egyik legfelkapottabb úti célok közé tartozik Egyiptom, nem véletlenül, hiszen egy 200-300 ezer forintért már egy hétig élvezhetjük a jó időt, valamint tengernyi program közül válogathatunk megfizethető áron. Egy-egy külföldi út esetében azonban mindig nagy kérdés, milyen valutát váltsunk, illetve kell-e egyáltalán, vagy bankkártyával lehozható a nyaralás. Ráadásul Egyiptomban a dollár esetén van egy fontos megkötés is! Ezzel a hazai pénzváltók is tisztában vannak, Hajdú-Biharban több váltóban is megfordultunk egy egyiptomi út előtt dollárt venni, ahol zokszó nélkül válogatták azokat a bankjegyeket, amiket ott is elfogadnak.
Valutaváltás Debrecenben: jól megnézik a dollárt?
A legtöbb utazásszervező iroda honlapján részletes tájékoztatást kaphatunk ebben a kérdésben. Bár a hivatalos fizetőeszköz az egyiptomi font, de csak néhány magyarországi váltónál kapható, ezért inkább már a célországban váltsunk (a forintot a pénzváltókban sem fogadják el ott). Egy egyiptomi font 100 piaszterből áll. A legkisebb címletek a 25 piaszter és 50 piaszter, mindkettő érme vagy bankjegy formájában is kapható.
Egyiptomban a dollár a népszerűbb valuta, de gond nélkül fizethetünk euróval is.
A dollár használatát javasolják a vízum fizetésekor is, illetve borravalóként, ha nincs egyiptomi font kéznél.
Dollár beszerzésekor figyeljünk arra, hogy a nagyobb címletek 2006-nál későbbi kiadásúak legyenek és ne legyenek gyűröttek, firkáltak.
Amikor a pénzváltókban jeleztük, hogy egyiptomi úthoz váltanánk valutát, készségesen válogatták nekünk a 2006 utáni dollárokat, megszokták már ezt a kikötést.
Használható a bankkártya Egyiptomban?
Arra is sok helyen felhívták a figyelmet, hogy Egyiptomban még mindenképpen a készpénz az úr, és sok helyi étterem, üzlet és utazásszervező nem fogad el kártyás befizetést. Legyen hát ezért nálunk mindig valamennyi készpénz, legyen az helyi fizetőeszköz, vagy kis címletű külföldi valuta.
Helyi sajátosság a pénzváltó automata, mely többfajta papírpénzt is felismer és bevált. Bankkártyás fizetés általában csak nagyobb szállodákban lehetséges.
