Visszatérnek a retró járművek Debrecenbe, ráadásul egy titokzatos vendég is érkezik a DKV-hoz

Idén ősszel ismét életre kelnek a retró vasak! Október 26-án, vasárnap a DKV telephelyéről újra kigördülnek a legendás nosztalgia járművek – számolt be róla a debreceni közlekedési társaság. Mint írták, az érdeklődők ismét utazhatnak az ikonikus Ikarus 280T trolibusszal, a MAZ trolival és természetesen a legendás Bengáli villamossal, amely mindig különleges hangulatot varázsol a városban. Kiemelték, ha mindez nem lenne elég, egy titokzatos vendég is érkezik – egy olyan jármű, amely még soha nem járt városunkban. De hogy milyen típus lesz, azt még nem árulták el.

Az ikonikus Ikarus 280T trolibuszt is elindítja a DKV

Menetrendek:

Favázas villamos indulási időpontjai a Nagyállomástól:

1-es vonal: 15:24, 16:12

(FIGYELEM! A Favázas villamoson az utazás regisztrációhoz kötött, a villamos csak a Nagyállomáson végez utascserét!)

Bengáli villamos indulási időpontjai a Nagyállomástól:

1-es vonal: 08:58, 09:46, 10:34

2-es vonal: 11:16, 13:40

Ikarus 280T trolibusz indulási időpontjai a Segner térről:

4-es vonal: 13:24, 13:54, 14:24, 14:54

MAZ 103T trolibusz indulási időpontjai a Segner térről:

4-es vonal: 16:24, 16:54

Ikarus 435-ös autóbusz indulási időpontjai a Nagyállomástól:

44-es vonal: 9:03

31-es vonal: 9:40

32-es vonal: 13:30

Ikarus 435-ös autóbusz indulási időpontjai a Doberdó utcáról:

31-es vonal: 10:10

28-as vonal: 14:10

32-es vonal: 15:00

Ikarus 435-ös autóbusz indulási időpontjai a Jégcsarnoktól:

19-es vonal: 11:00, 16:00

Ikarus 435-ös autóbusz indulási időpontjai a Sámsoni úttól:

19-es vonal: 11:35, 16:35

(FIGYELEM! Az autóbusz a Júlia-telep érintése nélkül közlekedik!)

Mint írták, a társaság a programváltozás jogát fenntartja, a nosztalgia járatok díjmentesen vehetők igénybe. A KCSV villamos normál díjszabással közlekedik.

