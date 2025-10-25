41 perce
Visszatérnek a retró járművek Debrecenbe, ráadásul egy titokzatos vendég is érkezik a DKV-hoz
Ismét különleges járatokon utazhatnak a debreceniek. A DKV több nosztalgiajáratot is indít vasárnap.
Idén ősszel ismét életre kelnek a retró vasak! Október 26-án, vasárnap a DKV telephelyéről újra kigördülnek a legendás nosztalgia járművek – számolt be róla a debreceni közlekedési társaság. Mint írták, az érdeklődők ismét utazhatnak az ikonikus Ikarus 280T trolibusszal, a MAZ trolival és természetesen a legendás Bengáli villamossal, amely mindig különleges hangulatot varázsol a városban. Kiemelték, ha mindez nem lenne elég, egy titokzatos vendég is érkezik – egy olyan jármű, amely még soha nem járt városunkban. De hogy milyen típus lesz, azt még nem árulták el.
Menetrendek:
Favázas villamos indulási időpontjai a Nagyállomástól:
1-es vonal: 15:24, 16:12
(FIGYELEM! A Favázas villamoson az utazás regisztrációhoz kötött, a villamos csak a Nagyállomáson végez utascserét!)
Bengáli villamos indulási időpontjai a Nagyállomástól:
- 1-es vonal: 08:58, 09:46, 10:34
- 2-es vonal: 11:16, 13:40
Ikarus 280T trolibusz indulási időpontjai a Segner térről:
4-es vonal: 13:24, 13:54, 14:24, 14:54
MAZ 103T trolibusz indulási időpontjai a Segner térről:
4-es vonal: 16:24, 16:54
Ikarus 435-ös autóbusz indulási időpontjai a Nagyállomástól:
- 44-es vonal: 9:03
- 31-es vonal: 9:40
- 32-es vonal: 13:30
Ikarus 435-ös autóbusz indulási időpontjai a Doberdó utcáról:
- 31-es vonal: 10:10
- 28-as vonal: 14:10
- 32-es vonal: 15:00
Ikarus 435-ös autóbusz indulási időpontjai a Jégcsarnoktól:
19-es vonal: 11:00, 16:00
Ikarus 435-ös autóbusz indulási időpontjai a Sámsoni úttól:
19-es vonal: 11:35, 16:35
(FIGYELEM! Az autóbusz a Júlia-telep érintése nélkül közlekedik!)
Mint írták, a társaság a programváltozás jogát fenntartja, a nosztalgia járatok díjmentesen vehetők igénybe. A KCSV villamos normál díjszabással közlekedik.
