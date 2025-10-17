október 17., péntek

Fontos bejelentést tett a DKV, nemcsak a szombati munkanap hoz változást a menetrendben!

Érdemes lesz figyelni az utastájékoztatókat. Több változást is eszközöl a megszokott menetrendben az elkövetkező napokban a DKV Zrt.

Haon.hu

Fontos változásokra hívta fel a figyelmet pénteki közleményeiben a DKV Zrt.: a szombati munkanap során a társaság autóbusz-, trolibusz- és villamosjáratai tanítási időszak, munkanapi menetrend szerint közlekednek majd. Ezen felül azonban több járat közlekedésében is változások történnek még. 

Forrás: Facebook / DKV Zrt.

Mint írták, a 92, 93 és a 94-es éjszakai járatok október 18-án, hajnalban a meghirdetett menetrend szerint közlekednek, a 34, valamint a 34A autóbuszok pedig terelőútvonalon közlekednek majd.

Október 20-án, hétfőn 8:00 órától, október 24-e, péntek üzemzárásig az Alkotás utcán található megállóhelyeket érintő felújítási munkákat végeznek. 

A munkák ideje alatt a Segner tér irányába közlekedő 34, 34A jelzésű autóbuszok a Rózsavölgy utca – Felsőjózsai utca – Gönczy Pál utca – Szentgyörgyfalvi út terelőútvonalon közlekednek. 

A járatok Felsőjózsai utca (Alkotás utcán lévő) és a Szivárvány utca megállókat nem érintik, helyettük a Szentgyörgyfalvi út irányában található Pál utca és a Gönczy Pál Általános Iskola megállóhelyeken állnak meg. 

- közölte pénteken a Debreceni Közlekedési Vállalat.

