Díszoklevél
1 órája
Több évtized után újra diplomát vehettek át az egykori hallgatók a Debreceni Egyetemen – fotókkal
A díszokleveleket vasárnap vehették át az egykori hallgatók.
Díszoklevél-átadó ünnepséget rendezett vasárnap délután a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kara.
Az eseményen a jogelőd Kossuth Lajos Tudományegyetemen 50, 60 és 65 éve végzett egykori hallgatói vehettek át jubileumi, arany, gyémánt és vasdiplomát a főépület díszudvarán.
Díszoklevél-átadó ünnepség a Debreceni EgyetemenFotók: Vida Márton Péter
