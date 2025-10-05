október 5., vasárnap

Aurél névnap

1 órája

Több évtized után újra diplomát vehettek át az egykori hallgatók a Debreceni Egyetemen – fotókkal

Címkék#főépület#debrecen#debreceni egyetem#díszoklevél

A díszokleveleket vasárnap vehették át az egykori hallgatók.

Haon.hu

Díszoklevél-átadó ünnepséget rendezett vasárnap délután a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kara. 

VMP20251005_díszoklevél_átadó_KLTE_HAON_006
Díszokleveleket adtak át a Debreceni Egyetemen
Forrás: Vida Márton Péter

Az eseményen a jogelőd Kossuth Lajos Tudományegyetemen 50, 60 és 65 éve végzett egykori hallgatói vehettek át jubileumi, arany, gyémánt és vasdiplomát a főépület díszudvarán.

Díszoklevél-átadó ünnepség a Debreceni Egyetemen

Fotók: Vida Márton Péter

Ajánljuk még:

 

 

