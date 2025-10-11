Gyász
2 órája
Meghalt Diane Keaton
A színésznő 79 évesen hunyt el. Szombat este érkezett a hír, hogy meghalt Diane Keaton.
A színésznő 1946. január 5-én születét. Diane Keaton pályafutása során számos elismerést kapott, többek között egy Oscar-díjat, egy Brit Filmakadémia-díjat, két Golden Globe-díjat és az AFI életműdíjat. A színésznő halálának okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra.
A színésznő az 1970-es Szerelmesek és más idegenek című filmmel vált ismertté, és kiemelkedő karriert futott be. Ő játszotta a főszerepet Woody Allen Annie Halljában. A szerepért neki ítélték a legjobb színésznőnek járó Oscar-díjat 1977-ben.
