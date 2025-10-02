Egy város kerülgette az eldurrant Passatot, súlyos véget ért Debrecen legabszurdabb parkolása – fotókkal

Szerda délelőtt még meg tudtuk fotózni a Klaipeda utcán azt a defektes autót, amire egy debreceni lakos hívta fel a figyelmet a közösségi médiában. A Facebookon közzétett bejegyzés szerint a Klaipeda utca 16. szám előtt, közvetlenül a buszmegállóban már napok óta egy rendszám nélküli autó vesztegel, az írta, a gépjármű már 4-5 napja áll az út szélén, ráadásul a 60 km/órás sebességhatárú útszakaszba is belóg, ezzel kifejezetten balesetveszélyes helyzetet teremtve. Az esettel kapcsolatban a Debreceni Közterület Felügyeletet is kerestük, akik válaszukban részletezték a Volkswagen Passat típusú jármű sorsát.

Nagy volt a felháborodás a debreceni defektes autó kapcsán

Forrás: Vida Márton Péter

Az egyik hátsó kereke defektes, valószínűleg azért áll ott. Az már más kérdés, hogy ki és hogyan fog intézkedni

– indult meg a találgatás szinte azonnal a hozzászólásokban, majd a bejegyzés gyorsan elterjedt a közösségi oldalon, így sok helyi lakos fejezte ki nemtetszését. Többen értettek egyet azzal, hogy a közterületeket feleslegesen foglaló, mozgásképtelen járművek problémát jelentenek, és úgy vélték, sokkal gyorsabban kellene intézkedni ezek eltávolításáról.

Mások a helyzet abszurditását hangsúlyozták: egy érvényes parkolójeggyel rendelkező autós is könnyen bírságra számíthat, ha csak percekig rossz helyen áll, ugyanakkor egy rendszám nélküli, használhatatlan jármű napokig mozdulatlanul foglalhatja a buszmegálló egy részét.

A közteresek vitték el az autót

A közfelháborodás nyomán a Debreceni Közterület Felügyeletet is megkerestük az ügyben, akik részletes írásos választ adtak. Ebben leszögezték: a buszmegállóban álló járműről lakossági bejelentés nem érkezett hozzájuk, a helyszínt viszont október 1-jén ellenőrizték.

Az üzemképtelen, elhagyott és roncs gépjárművek elszállíttatására hatáskörrel Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Zöldterületi Osztálya rendelkezik

– hangsúlyozták válaszukban, és hozzátették, hogy a közterületen engedély és jogosultság nélkül tárolt járműveket az érvényes önkormányzati rendelet értelmében a közterület-felügyelet értesítése, vagy egyéb bejelentés alapján a közút kezelője jogosult elszállíttatni.