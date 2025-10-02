Egy emberként állnak ki a debreceni zsibi mellett a helyiek! Vérzik a szív, ha be kell zárni

A napokban ismét középpontba került a Debreceni Zsibogó, azonban most nem azért „vettük elő”, hogy ajnározzuk az ínycsiklandozó lángost, amit a piacon lehet kapni. A közelmúltban szóbeszéd tárgya volt a városban, illetve a Redditen, hogy január 1-jétől bezár a népszerű zsibi. Persze az elmúlt években is találkoztunk már hasonló pletykákkal, legutóbb 2023-ban „ijesztgették” a hely bezárásával a debrecenieket. Szerettük volna a híreszteléseket megcáfolni, avagy rosszabb esetben megerősíteni, ezért Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalához fordultunk.

Felröppent a hír, hogy bezár a Debreceni Zsibogó

Bezár a Debreceni Zsibogó?

Semmilyen döntés, kezdeményezés, eljárás erre vonatkozóan nincs. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata nem tervezi a Debreceni Zsibogó bezárását

– közölte megkeresésünkre a debreceni polgármesteri hivatal. Tehát nem kell aggódni, attól függetlenül, hogy hamarosan Aldi nyit a közelben, nem kell búcsút inteni a zsibinek. Ezt egyébként a kommentelők is hasonlóan gondolják. – Az Aldi, vagy a Lidl mióta konkurenciája egy használt áru piacnak? – fogalmazott az egyik hozzászóló a zsibi bezárásával kapcsolatos cikkünk alatt. És egyébként nagyon jó volt olvasni, hogy a cívisvárosiak úgy szeretik a Debreceni Zsibogót, mintha a város szíve lenne.

Debrecen nem is Debrecen a zsibi nélkül

– állítja egy helyi lakos, és még sok hasonló hozzászólást lehet olvasni, íme egy szívet melengető:

Sok-sok emlék köt oda. Szomorú lennék, ha bezárna, üde színfoltja ez a városnak. Hétvégén sokan látogatnak ki, mert egy kicsit vissza lehet ugrani a régmúltba, fejleszteni kellene, nem lerombolni

– olvasható.

A vélemények is azt erősítik, hogy a Debreceni Zsibogó, vagy ahogy a városlakók ismerik: a zsibi, nem csupán egy piac.

Története évszázadokon átívelő tükörképe Debrecen kereskedelmi hagyományainak, közösségi szokásainak és gazdasági változásainak. Egy olyan hozzászólás sincs, amiből az jönne le, hogy a helyiek ne szeretnék a piacot.

Sokakból a gyerekkori pillanatok törnek elő a zsibi hallatán, így ezt bizony tényleg kár lenne valaha is elengedni és megfosztani a debrecenieket a szép visszaemlékezésektől.

