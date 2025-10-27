október 27., hétfő

Módosulnak a szabályok, újra felpöröghet az éjszakai élet Debrecenben

Fontos változások lépnek hamarosan életbe. A vendéglátóhelyeknek és az ide látogató turistáknak is kedvez az új szabályozás.

Haon.hu

Átrajzolnák az alkoholos italok éjszakai árusítására vonatkozó térképet Debrecenben, november elsejétől léphetnek életbe a vendéglátóhelyeket is érintő változások - ez derült ki nemrégiben az önkormányzat testületi ülésének egyik tervezett napirendi pontjából. 

Módosulnak a szabályok, újra felpöröghet az éjszakai élet Debrecenben
Forrás:  Illusztráció / MW-archív

Az intézkedés célja, hogy segítsék a turizmust, ezért változhat például a Nagyerdei körút által határolt területeken a vendéglátóhelyek nyitva tartása is. 

A korábbi rendelet azon pontját, amely ezen a környéken 22 óra és 6 óra között megtiltotta az egyéb vendéglátóhelyeknek, hogy nyitva legyenek, törölnék.

Ezen túlmenően a Sámsoni út környékére kivetett korábbi szabályokat is enyhítenék, kivonnának területeket a 22 és 6 óra közötti tilalom alól. A részletekről bővebben itt írtunk:

Hétfőn történt:

Jelentősen átalakul a következő években több kereszteződés is a városban. 

Hétfő délután elkezdődtek a munkálatok Debrecen főterén.

Percek alatt semmisült meg minden a nagyrábéi tűzben. Még mindig érezni a füstszagot...

