Módosulnak a szabályok, újra felpöröghet az éjszakai élet Debrecenben
Fontos változások lépnek hamarosan életbe. A vendéglátóhelyeknek és az ide látogató turistáknak is kedvez az új szabályozás.
Átrajzolnák az alkoholos italok éjszakai árusítására vonatkozó térképet Debrecenben, november elsejétől léphetnek életbe a vendéglátóhelyeket is érintő változások - ez derült ki nemrégiben az önkormányzat testületi ülésének egyik tervezett napirendi pontjából.
Az intézkedés célja, hogy segítsék a turizmust, ezért változhat például a Nagyerdei körút által határolt területeken a vendéglátóhelyek nyitva tartása is.
A korábbi rendelet azon pontját, amely ezen a környéken 22 óra és 6 óra között megtiltotta az egyéb vendéglátóhelyeknek, hogy nyitva legyenek, törölnék.
Ezen túlmenően a Sámsoni út környékére kivetett korábbi szabályokat is enyhítenék, kivonnának területeket a 22 és 6 óra közötti tilalom alól. A részletekről bővebben itt írtunk:
