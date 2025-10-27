Itt vannak a dátumok, ekkor fejezhetik be a nagy debreceni útfejlesztéseket

Ekkor készülhet el a Balmazújváros út és Füredi út kereszteződése

Sokak által várt debreceni útfejlesztés indult el az idei évben a Balmazújvárosi út – Füredi út – Csigekert utca – Szabó Lőrinc utca csomópontjában. A munkálatok jelenleg is zajlanak, várhatóan november közepétől ismét biztosított lesz az átmenő forgalom.

Az ÉKM tájékoztatása szerint legkésőbb 2026. Július 6-án végeznek a kivitelezéssel.

Ezzel párhuzamosan pedig a debreceni önkormányzat az ivóvíz- és szennyvízvezetékek kiváltását végzi a területen.