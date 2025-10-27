október 27., hétfő

Folyamatban lévő beruházások

1 órája

Itt vannak a dátumok, ekkor fejezhetik be a nagy debreceni útfejlesztéseket

Címkék#Debrecen#Csigekert utca#Vámospércsi út

Jelentősen átalakul a következő években több kereszteződés is a városban. Összeszedtük, hol tartanak most a nagy debreceni útfejlesztések. Némelyiknél tudni azt is, mikorra készülhet el.

Haon.hu

Több útfejlesztés is zajlik jelenleg Debrecenben: csomópontok épülnek át, utak szélesednek. Jelentős összegeket és munkát fordít a kormányzat arra, hogy a város közlekedése a jövőben is fenntartható legyen. A folyamatban lévő beruházásokról tart beszámolót pénteken az Építési és Közlekedési Minisztérium a Hajdú-Bihar Vármegyei Közgyűlés ülésén. Az előterjesztések alapján megnéztük, hogy állnak a debreceni útfejlesztések.

Több debreceni útfejlesztés is zajlik jelenleg
Több debreceni útfejlesztés is zajlik jelenleg: megnéztük, hogy állnak jelenleg a munkálatok
Forrás: Batta Gergő

Ekkor készülhet el a Balmazújváros út és Füredi út kereszteződése

Sokak által várt debreceni útfejlesztés indult el az idei évben a Balmazújvárosi út – Füredi út – Csigekert utca – Szabó Lőrinc utca csomópontjában. A munkálatok jelenleg is zajlanak, várhatóan november közepétől ismét biztosított lesz az átmenő forgalom. 

Az ÉKM tájékoztatása szerint legkésőbb 2026. Július 6-án végeznek a kivitelezéssel.

Ezzel párhuzamosan pedig a debreceni önkormányzat az ivóvíz- és szennyvízvezetékek kiváltását végzi a területen.

Így állnak most a jelentősebb debreceni útfejlesztések

Fotók: Batta Gergő

Ez nehezíti a legjobban várt debreceni útfejlesztést

Folyamatban van Vámospércsi út Hétvezér - Budai Nagy Antal utcai csomópontjának fejlesztése. A munkálatok várhatóan 2026. szeptemberéig tartanak. 

A kivitelezés műszaki készültsége jelenleg körülbelül 25 százalék.  

Videón, hogy állnak itt jelenleg a munkálatok:

Szintén folyamatban van a 471-es főút debreceni útfejlesztése, azaz a Sámsoni út bővítése. Mint arról beszámoltunk, a Kapitány utca és a városhatár közötti szakasz elkészült, azt átadták a forgalomnak. Az ÉKM tájékoztatójában kiemeli:

A kivitelező 2024. szeptember 10-ei befejezési határidőre nem tudta befejezni a kivitelezési munkákat, mivel három helyszínen is akadályoztatva volt. Ebből egy sajnálatosan még ma is fennálló akadály a kivitelezési munkák végzésében (Acsádi út sarkán lévő ingatlan birtokbavételének elhúzódása). 

A Sámsoni úti vasúti csomópontot pedig a Debrecen-Nyíregyháza vasútvonal fejlesztésének részeként készítik el. 

Zajlanak a munkálatok a debreceni Szoboszlói út és Külsővásártér csomópontjában is. Az előterjesztésből kiderül az is, a munkálatokkal várhatóan 2026. júniusában végeznek.

Útfejlesztések Hajdú-Biharban

Nem csak a debreceni útfejlesztésekről szól majd a pénteki ülés a vármegyei közgyűlésben. A Magyar Közút hajdú-bihari igazgatósága is beszámol a folyamatban lévő és tervezett beruházásairól. Ezekről itt írtunk bővebben:

Ajánljuk még:

 

 

