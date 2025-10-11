1 órája
Ilyen volt szombaton a III. Debreceni Sokadalom – fotókkal, videóval
Több mint 80 kiállító és programok. Fotókon és videón a III. Debreceni Sokadalom szombati napja.
A Nagyerdő szívében, a Nagyerdei Stadion melletti Északi Rendezvénytéren október 11-12-én immár harmadik alkalommal rendezték meg a Debreceni Sokadalom vásárát, amely idén is felejthetetlen élményekkel, gazdag programkínálattal és autentikus vásári hangulattal várta a látogatókat.
Több mint 80 kiállító a Debreceni Sokadalom vásárában
A III. Debreceni Sokadalom célja nem csupán egy egyszerű vásár megszervezése volt, hanem tisztelgés a város gazdag piactartási múltja előtt. Az esemény sikeresen ötvözte Debrecen vásári kultúrájának hagyományait a mai kor elvárásaival. A rendezvény ingyenes volt minden látogató számára, és a 3000 négyzetméteren elterülő területen több mint 80 kiállító várta az érdeklődőket. A szervezők különös figyelmet fordítottak arra, hogy minden korosztály megtalálja a számára legizgalmasabb programokat és élményeket.
III. Debreceni SokadalomFotók: Katona Ákos
A sokadalom egyik fő vonzereje a több mint 70 hazai kézműves és termelő bemutatója volt, akik saját készítésű, kiváló portékákkal érkeztek. A Mesterségek Tere különösen izgalmas élményt nyújtott, ahol a látogatók megismerkedhettek olyan hagyományos foglalkozásokkal, mint a kovácsolás, ötvösség, kosárfonás és bábkészítés.
A rendezvény gazdag programkínálattal szolgált. A Tulipántlikák - Lehel Utcai Óvoda előadása nyitotta a szombati programokat, amit élőzenés táncház követett a Homály Bandával, közreműködött a Debreceni Népi Együttes és Puskás László, a DNE örökös tagja.
