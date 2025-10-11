október 11., szombat

Brigitta névnap

14°
+16
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vásár

1 órája

Ilyen volt szombaton a III. Debreceni Sokadalom – fotókkal, videóval

Címkék#III Debreceni Sokadalom#Nagyerdő#Nagyerdei Stadion#vásár#programkínálat

Több mint 80 kiállító és programok. Fotókon és videón a III. Debreceni Sokadalom szombati napja.

Haon.hu

A Nagyerdő szívében, a Nagyerdei Stadion melletti Északi Rendezvénytéren október 11-12-én immár harmadik alkalommal rendezték meg a Debreceni Sokadalom vásárát, amely idén is felejthetetlen élményekkel, gazdag programkínálattal és autentikus vásári hangulattal várta a látogatókat.

Élőzene is várta a vásározókat a III. Debreceni Sokadalom szombati napján
Élőzene is várta a vásározókat a III. Debreceni Sokadalom szombati napján
Forrás: Katona Ákos

Több mint 80 kiállító a Debreceni Sokadalom vásárában

A III. Debreceni Sokadalom célja nem csupán egy egyszerű vásár megszervezése volt, hanem tisztelgés a város gazdag piactartási múltja előtt. Az esemény sikeresen ötvözte Debrecen vásári kultúrájának hagyományait a mai kor elvárásaival. A rendezvény ingyenes volt minden látogató számára, és a 3000 négyzetméteren elterülő területen több mint 80 kiállító várta az érdeklődőket. A szervezők különös figyelmet fordítottak arra, hogy minden korosztály megtalálja a számára legizgalmasabb programokat és élményeket.

III. Debreceni Sokadalom

Fotók: Katona Ákos

A sokadalom egyik fő vonzereje a több mint 70 hazai kézműves és termelő bemutatója volt, akik saját készítésű, kiváló portékákkal érkeztek. A Mesterségek Tere különösen izgalmas élményt nyújtott, ahol a látogatók megismerkedhettek olyan hagyományos foglalkozásokkal, mint a kovácsolás, ötvösség, kosárfonás és bábkészítés.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu  Google News oldalán is!

A rendezvény gazdag programkínálattal szolgált. A Tulipántlikák - Lehel Utcai Óvoda előadása nyitotta a szombati programokat, amit élőzenés táncház követett a Homály Bandával, közreműködött a Debreceni Népi Együttes és Puskás László, a DNE örökös tagja.

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu