Ilyen volt szombaton a III. Debreceni Sokadalom – fotókkal, videóval

A Nagyerdő szívében, a Nagyerdei Stadion melletti Északi Rendezvénytéren október 11-12-én immár harmadik alkalommal rendezték meg a Debreceni Sokadalom vásárát, amely idén is felejthetetlen élményekkel, gazdag programkínálattal és autentikus vásári hangulattal várta a látogatókat.

Élőzene is várta a vásározókat a III. Debreceni Sokadalom szombati napján

Forrás: Katona Ákos

Több mint 80 kiállító a Debreceni Sokadalom vásárában

A III. Debreceni Sokadalom célja nem csupán egy egyszerű vásár megszervezése volt, hanem tisztelgés a város gazdag piactartási múltja előtt. Az esemény sikeresen ötvözte Debrecen vásári kultúrájának hagyományait a mai kor elvárásaival. A rendezvény ingyenes volt minden látogató számára, és a 3000 négyzetméteren elterülő területen több mint 80 kiállító várta az érdeklődőket. A szervezők különös figyelmet fordítottak arra, hogy minden korosztály megtalálja a számára legizgalmasabb programokat és élményeket.