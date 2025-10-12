Igazi nagyvására lett a városnak a Debreceni Sokadalom – fotókkal, videóval

A képen látható Kabai Sándor faszerkezetes kemencéje, mellette két érdeklődővel

Forrás: Katona Ákos

Debreceni Sokadalom: RC autók és a csillogás a gyermekek szemében

A Haverda RC Klub sátra körül különösen nagy volt a nyüzsgés. Flach István, a klub egyik alapító tagja büszkén számolt be arról, hogy vasárnap 104 gyereket vontattak speciális távirányítós kocsijukkal és 77-en ki is próbálták ezeket az autókat.

Ezeket az RC távirányítós autókat testközelből láthatják a gyerekek itt nálunk – manapság ilyen nagy autókat nem nagyon látnak, csak maximum a tévében

– mesélte. Az egyedi építésű vontatóautójuk 320 kilót képes elhúzni, az érdeklődők pedig ingyen kipróbálhatták az autókat egy pályán, ott a vásárban. Bár óvodákban és iskolákban rendszeresen tartanak bemutatókat, ekkora vásáron először vettek részt, és elmondása szerint ez nagy siker lett.

A Haverda RC Klub csapata a modell távirányítós autókkal

Forrás: Katona Ákos

A látogatók véleménye a Debreceni Sokadalom programjairól

A látogatók között volt Huszánk Mária, aki Tiszaújvárosból érkezett barátaival. Savmentes presszókávét vásároltak, vanília ízesítővel, és élvezték a jó társaságot, a zenét és a kürtőskalácsot.

Nagyon jó ez a vásár, bár mi mindenhol jól érezzük magunkat. Nekünk ez a lényeg

– hangsúlyozta vidáman, hozzátéve, hogy jövőre is tervezik a részvételt.

Nagy Gábor és felesége, Nagyné Szilágyi Hajnalka Mátészalkáról látogattak el a rendezvényre. A fiuk a sokadalom egyik fotósa volt, így természetes, hogy ők is eljöttek és részt vettek. Édességeket, különböző kávéfajtákat vásároltak, megkóstolták a toros káposztát és a saslikot is (bár ők ezeket kicsit fűszeresebben szeretik).

Ez speciálisan egy magyar rendezvény, úgyhogy ennek örülünk

– emelte ki Nagy Gábor, aki numizmatikával foglalkozik. Különösen értékelte, hogy nem a megszokott kínai áruk domináltak, hanem valódi kézműves termékeken volt a hangsúly. Névjegykártyákat is begyűjtöttek, például a konyharuhás standnál, hogy később rendelni is tudjanak majd.