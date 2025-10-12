október 12., vasárnap

Miksa névnap

13°
+14
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Riport

59 perce

Igazi nagyvására lett a városnak a Debreceni Sokadalom – fotókkal, videóval

Címkék#Debreceni Sokadalom#Nagyerdei Stadion#vásár

A Nagyerdei Stadion melletti téren vasárnap délután pezsgett az élet a kétnapos vásár második napján. A III. Debreceni Sokadalom különleges hangulatával és minőségi kézműves termékeivel vonzotta a látogatókat október 12-én.

Biró Soma

A második Mihály-napi vásár elmaradt, de lett helyette harmadik Debreceni Sokadalom. Méretben kisebb, de hangulatos, tele érdekes kézműves termékekkel és finom falatokkal. Kint jártunk és beszélgettünk az árusokkal és a vásárlókkal is!

Debreceni Sokadalom, sokadalom, vásár, Debrecen, kézműves
Kézműves furulyákat is lehetett kapni - ilyen volt a III. Debreceni Sokadalom
Forrás: Katona Ákos

Bögrék, kanalak, kerámiák

A gyurmával díszített kerámiák mögött Bene Judit büszkén mesélt vállalkozásáról. Eredetileg családi ajándékként készített négy kanalat, majd kipróbálta magát az értékesítésben – ebből nőtte ki magát a mostani üzlet.

Ez egy nagyon nagy dolog, megtiszteltetés, hogy itt lehetünk

 – mondta lelkesen, hozzátéve, hogy több hónap munkája van egy-egy ilyen vásárban.

III. Debreceni Sokadalom - 2.nap

Fotók: Katona Ákos

A felkészülés nem csupán a termékek előállítását jelenti: a standot is meg kell tervezni, minden bögrét, kanalat, telefontartót és dísztárgyat kézzel készítenek. Másodállásként űzik ezt a tevékenységet, de a pozitív visszajelzések hetekre feltöltik őket energiával. Pataki Péter főszervezővel már korábban is kapcsolatban voltak, így természetes volt, hogy mind a három eddigi sokadalmon részt vettek.

20251012_Sokadalom_KÁ_HBN (6)
Bene Judit hónapokig készült a vásárra, ahol kézműves termékeit árulta
Forrás: Katona Ákos

Fafaragó mesterek a vásárban

Beszéltünk Papp János egyéni vállalkozóval is, akinek saját készítésű fatermékei között igazi különlegességek rejtőztek. A bútorok készítésén edződött kézműves szerint a titok az újításban rejlik:

Mindenki azt keresi a piacon, hogy mit tud olyan dolgot csinálni, amit más nem csinál, és amit el lehet adni

 – magyarázta. 

Fa dísztárgyak mellett háztartási eszközök és ördöglakatok is szerepeltek kínálatában. Bár elismerte, hogy az utóbbi években érezhető visszaesés van a vásárlókedvben, mégis örül, hogy kijöhet az emberek közé, beszélgethet és humorizálhat egy kicsit. Különösen értékeli, hogy a szervezők megválogatják az árusokat, előnyben részesítve azokat, akik valóban saját kezűleg készítik termékeiket.

20251012_Sokadalom_KÁ_HBN (8)
Papp János fából farag ördöglakatokat, háztartási tárgyakat és dísztárgyakat
Forrás: Katona Ákos

Kabai Sándorral is találkoztunk: a fafaragó népi iparművész egyedi kemencéit hozta el a vásárba. Lágy hangon mesélte el nekünk, hogy 21 éve foglalkozik fával, tizenegy éve kemencékkel – a kettőt most kombinálta egy különleges alkotásban.

Sajnos egyre jobban kezdenek az emberek eltávolodni ettől a szakmától

– mondta, de ennek ellenére ő optimista maradt. 

Korábban fuvarozóként dolgozott, kényszerből váltott a fafaragásra, de azóta szenvedélyesen műveli ezt a mesterséget. Tavaly volt először a sokadalmon, és olyan jó tapasztalatokat szerzett, hogy idén is visszatértek feleségével: az ilyen vásárok és a Facebook segítségével szerencsére folyamatosan kapják a megrendeléseket.

Debreceni Sokadalom, sokadalom, vásár, Debrecen, kézműves
A képen látható Kabai Sándor faszerkezetes kemencéje, mellette két érdeklődővel
Forrás: Katona Ákos

Debreceni Sokadalom: RC autók és a csillogás a gyermekek szemében

A Haverda RC Klub sátra körül különösen nagy volt a nyüzsgés. Flach István, a klub egyik alapító tagja büszkén számolt be arról, hogy vasárnap 104 gyereket vontattak speciális távirányítós kocsijukkal és 77-en ki is próbálták ezeket az autókat.

Ezeket az RC távirányítós autókat testközelből láthatják a gyerekek itt nálunk – manapság ilyen nagy autókat nem nagyon látnak, csak maximum a tévében

 – mesélte. Az egyedi építésű vontatóautójuk 320 kilót képes elhúzni, az érdeklődők pedig ingyen kipróbálhatták az autókat egy pályán, ott a vásárban. Bár óvodákban és iskolákban rendszeresen tartanak bemutatókat, ekkora vásáron először vettek részt, és elmondása szerint ez nagy siker lett.

20251011_Sokadalom_KÁ_HBN (16)
A Haverda RC Klub csapata a modell távirányítós autókkal
Forrás: Katona Ákos

A látogatók véleménye a Debreceni Sokadalom programjairól

A látogatók között volt Huszánk Mária, aki Tiszaújvárosból érkezett barátaival. Savmentes presszókávét vásároltak, vanília ízesítővel, és élvezték a jó társaságot, a zenét és a kürtőskalácsot.

Nagyon jó ez a vásár, bár mi mindenhol jól érezzük magunkat. Nekünk ez a lényeg

 – hangsúlyozta vidáman, hozzátéve, hogy jövőre is tervezik a részvételt.

Nagy Gábor és felesége, Nagyné Szilágyi Hajnalka Mátészalkáról látogattak el a rendezvényre. A fiuk a sokadalom egyik fotósa volt, így természetes, hogy ők is eljöttek és részt vettek. Édességeket, különböző kávéfajtákat vásároltak, megkóstolták a toros káposztát és a saslikot is (bár ők ezeket kicsit fűszeresebben szeretik).

Ez speciálisan egy magyar rendezvény, úgyhogy ennek örülünk

 – emelte ki Nagy Gábor, aki numizmatikával foglalkozik. Különösen értékelte, hogy nem a megszokott kínai áruk domináltak, hanem valódi kézműves termékeken volt a hangsúly. Névjegykártyákat is begyűjtöttek, például a konyharuhás standnál, hogy később rendelni is tudjanak majd.

20251012_Sokadalom_KÁ_HBN (38)
Nagy Gábor és Nagyné Szilágyi Hajnalka fiuk miatt jöttek el a Sokadalomra
Forrás: Katona Ákos

Tóth Vendel a fiatalabb generációt képviselte a nézelődők között. Számára a sokadalom kiváló alternatívát jelentett a Mihály napi vásár tömegével szemben.

És jobb, mint otthon ülni

 – foglalta össze tömören véleményét. Bár amikor beszélgettünk még nem talált semmit, amit megvett volna, a séta már önmagában is értékes szabadidős programnak bizonyult számára.

20251012_Sokadalom_KÁ_HBN (30)
Tóth Vendel ismerősével látogatott ki, kutyusukat sétáltatva
Forrás: Katona Ákos

Vásári forgatag minden korosztálynak

A vásár hangulata valóban különleges volt: a kürtőskalács illata keveredett a krumplilángos aromájával (az ember legszívesebben mindkettőből evett volna), a standokon pedig termelői paprikák, száraz tészták, gyümölcslevek, savanyúságok és sajtok sorakoztak. 

A gyerekek kipróbálhatták a kézműves foglalkozásokat, miközben a fából faragott furulyákat áruló bácsi dallamai nosztalgiát ébresztettek az idősebbekben. Még egy 3D nyomtatást bemutató stand is helyet kapott, ahol a legmodernebb technológia találkozott a hagyományos vásározással. Ahogy Papp János fogalmazott, itt valóban a minőség dominált a mennyiség helyett.

 

20251012_Sokadalom_KÁ_HBN (1)
Készült a finom szalonnás és tartáros krumplilángos
Forrás: Katona Ákos

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu