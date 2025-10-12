59 perce
Igazi nagyvására lett a városnak a Debreceni Sokadalom – fotókkal, videóval
A Nagyerdei Stadion melletti téren vasárnap délután pezsgett az élet a kétnapos vásár második napján. A III. Debreceni Sokadalom különleges hangulatával és minőségi kézműves termékeivel vonzotta a látogatókat október 12-én.
A második Mihály-napi vásár elmaradt, de lett helyette harmadik Debreceni Sokadalom. Méretben kisebb, de hangulatos, tele érdekes kézműves termékekkel és finom falatokkal. Kint jártunk és beszélgettünk az árusokkal és a vásárlókkal is!
Bögrék, kanalak, kerámiák
A gyurmával díszített kerámiák mögött Bene Judit büszkén mesélt vállalkozásáról. Eredetileg családi ajándékként készített négy kanalat, majd kipróbálta magát az értékesítésben – ebből nőtte ki magát a mostani üzlet.
Ez egy nagyon nagy dolog, megtiszteltetés, hogy itt lehetünk
– mondta lelkesen, hozzátéve, hogy több hónap munkája van egy-egy ilyen vásárban.
III. Debreceni Sokadalom - 2.napFotók: Katona Ákos
A felkészülés nem csupán a termékek előállítását jelenti: a standot is meg kell tervezni, minden bögrét, kanalat, telefontartót és dísztárgyat kézzel készítenek. Másodállásként űzik ezt a tevékenységet, de a pozitív visszajelzések hetekre feltöltik őket energiával. Pataki Péter főszervezővel már korábban is kapcsolatban voltak, így természetes volt, hogy mind a három eddigi sokadalmon részt vettek.
Fafaragó mesterek a vásárban
Beszéltünk Papp János egyéni vállalkozóval is, akinek saját készítésű fatermékei között igazi különlegességek rejtőztek. A bútorok készítésén edződött kézműves szerint a titok az újításban rejlik:
Mindenki azt keresi a piacon, hogy mit tud olyan dolgot csinálni, amit más nem csinál, és amit el lehet adni
– magyarázta.
Fa dísztárgyak mellett háztartási eszközök és ördöglakatok is szerepeltek kínálatában. Bár elismerte, hogy az utóbbi években érezhető visszaesés van a vásárlókedvben, mégis örül, hogy kijöhet az emberek közé, beszélgethet és humorizálhat egy kicsit. Különösen értékeli, hogy a szervezők megválogatják az árusokat, előnyben részesítve azokat, akik valóban saját kezűleg készítik termékeiket.
Kabai Sándorral is találkoztunk: a fafaragó népi iparművész egyedi kemencéit hozta el a vásárba. Lágy hangon mesélte el nekünk, hogy 21 éve foglalkozik fával, tizenegy éve kemencékkel – a kettőt most kombinálta egy különleges alkotásban.
Sajnos egyre jobban kezdenek az emberek eltávolodni ettől a szakmától
– mondta, de ennek ellenére ő optimista maradt.
Korábban fuvarozóként dolgozott, kényszerből váltott a fafaragásra, de azóta szenvedélyesen műveli ezt a mesterséget. Tavaly volt először a sokadalmon, és olyan jó tapasztalatokat szerzett, hogy idén is visszatértek feleségével: az ilyen vásárok és a Facebook segítségével szerencsére folyamatosan kapják a megrendeléseket.
Debreceni Sokadalom: RC autók és a csillogás a gyermekek szemében
A Haverda RC Klub sátra körül különösen nagy volt a nyüzsgés. Flach István, a klub egyik alapító tagja büszkén számolt be arról, hogy vasárnap 104 gyereket vontattak speciális távirányítós kocsijukkal és 77-en ki is próbálták ezeket az autókat.
Ezeket az RC távirányítós autókat testközelből láthatják a gyerekek itt nálunk – manapság ilyen nagy autókat nem nagyon látnak, csak maximum a tévében
– mesélte. Az egyedi építésű vontatóautójuk 320 kilót képes elhúzni, az érdeklődők pedig ingyen kipróbálhatták az autókat egy pályán, ott a vásárban. Bár óvodákban és iskolákban rendszeresen tartanak bemutatókat, ekkora vásáron először vettek részt, és elmondása szerint ez nagy siker lett.
A látogatók véleménye a Debreceni Sokadalom programjairól
A látogatók között volt Huszánk Mária, aki Tiszaújvárosból érkezett barátaival. Savmentes presszókávét vásároltak, vanília ízesítővel, és élvezték a jó társaságot, a zenét és a kürtőskalácsot.
Nagyon jó ez a vásár, bár mi mindenhol jól érezzük magunkat. Nekünk ez a lényeg
– hangsúlyozta vidáman, hozzátéve, hogy jövőre is tervezik a részvételt.
Nagy Gábor és felesége, Nagyné Szilágyi Hajnalka Mátészalkáról látogattak el a rendezvényre. A fiuk a sokadalom egyik fotósa volt, így természetes, hogy ők is eljöttek és részt vettek. Édességeket, különböző kávéfajtákat vásároltak, megkóstolták a toros káposztát és a saslikot is (bár ők ezeket kicsit fűszeresebben szeretik).
Ez speciálisan egy magyar rendezvény, úgyhogy ennek örülünk
– emelte ki Nagy Gábor, aki numizmatikával foglalkozik. Különösen értékelte, hogy nem a megszokott kínai áruk domináltak, hanem valódi kézműves termékeken volt a hangsúly. Névjegykártyákat is begyűjtöttek, például a konyharuhás standnál, hogy később rendelni is tudjanak majd.
Tóth Vendel a fiatalabb generációt képviselte a nézelődők között. Számára a sokadalom kiváló alternatívát jelentett a Mihály napi vásár tömegével szemben.
És jobb, mint otthon ülni
– foglalta össze tömören véleményét. Bár amikor beszélgettünk még nem talált semmit, amit megvett volna, a séta már önmagában is értékes szabadidős programnak bizonyult számára.
Vásári forgatag minden korosztálynak
A vásár hangulata valóban különleges volt: a kürtőskalács illata keveredett a krumplilángos aromájával (az ember legszívesebben mindkettőből evett volna), a standokon pedig termelői paprikák, száraz tészták, gyümölcslevek, savanyúságok és sajtok sorakoztak.
A gyerekek kipróbálhatták a kézműves foglalkozásokat, miközben a fából faragott furulyákat áruló bácsi dallamai nosztalgiát ébresztettek az idősebbekben. Még egy 3D nyomtatást bemutató stand is helyet kapott, ahol a legmodernebb technológia találkozott a hagyományos vásározással. Ahogy Papp János fogalmazott, itt valóban a minőség dominált a mennyiség helyett.
Ajánljuk még:
Mindenkit érintő, soha nem látott változás jöhet a műszaki vizsgákon