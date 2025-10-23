1 órája
Kiderült, mekkora fejlesztés jön a debreceni repülőtéren
A BMW debreceni gyárának átadója napján személyesen egyeztetett Papp László és Orbán Viktor. A miniszterelnök akkor kijelentette, elengedhetetlen a debreceni repülőtér fejlesztése. A konkrét tervekről az önkormányzatot és a repülőtér üzemneltetőjét is kérdeztük.
Szeptember 26-án átadták a BMW debreceni gyárát. Az eseményen részt vett Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke is, aki beszédében egyebek mellett kitért arra : Debrecenben tervben van a repülőtér bővítése is. A Haonnak adott interjújában pedig külön kiemelte, hogy elengedhetetlen a debreceni repülőtér fejlesztése. – Papp László polgármester személyesen egyeztetett a miniszterelnökkel szeptember 26-án. Megállapodtak abban, hogy a kormány és a város folytatja az együttműködést a Debreceni Nemzetközi Repülőtér fejlesztésével kapcsolatban – erősítette meg megkeresésünkre a debreceni polgármesteri hivatal, amelynél a konkrét elképzelésekről érdeklődtünk, csakúgy, mint a debreceni repülőtér üzemeltetőjétől.
– A repülőtér jelenlegi futópályája 40 éves. A biztonságos és zavartalan működés szempontjából nélkülözhetetlen új futópálya építése.
Jelenleg a futópálya tervezési folyamata zajlik. Ennek befejezését követően a kormány támogatja az új futópálya megépítésének finanszírozását. A (Debrecen-Nagykereki) 106-os vasútvonal felújítása, illetve a debreceni repülőtér környékén új nyomvonalra való áthelyezése lehetővé teszi, hogy az új futópálya elhelyezkedése a jelenlegihez képest módosuljon.
– írta válaszában a polgármesteri hivatal.
Ezek a konkrét fejlesztési tervek a debreceni repülőtérrel kapcsolatban
– A Debrecen Nemzetközi Repülőtér fejlesztési projektjei újabb mérföldkőhöz érkeztek 2025-ben, hiszen az infrastrukturális modernizáció mellett stratégiai kapacitásbővítési intézkedések is folyamatban vannak – tudtuk meg a debreceni repőltér üzemeltetőjének, a Debrecen International Airport Kft-nek válaszából.
Debrecen városa idén tavasszal közbeszerzést írt ki a légi oldali fejlesztések, kiemelten az új futópálya, gurulóutak és apron (állóhelyi előtér) tervezésére, ami meghatározó lépés a repülőtér hosszú távú versenyképességének biztosítása érdekében. A fejlesztés műszaki tartalma magába foglalja a CAT III/B kategóriájú műszeres leszállító rendszerrel rendelkező futópálya, gurulóút- és világítási rendszerek, elektromos hálózatok, valamint a légi oldali vízelvezetés megtervezését.
Ekkora volt eddig a debreceni repülőtér forgalma 2025-ben
A repülőtér jelenlegi utasforgalma 156.565 fő 2025-ben, amely a korábbi évekhez viszonyítva időarányosan mérsékelt csökkenést mutat. A különbség nem tekinthető szignifikánsnak, ugyanakkor egyértelműen ráirányítja a figyelmet a járatfejlesztés folyamatos támogatására és a repülőtéri szolgáltatások bővítésének jelentőségére.
A jövőben a járatkínálat további bővülése várható, amelynek érdekében aktív tárgyalások folynak új légitársaságokkal különböző desztinációk tekintetében. A menetrend szerinti járatok számának növelése mellett kiemelt cél a nyári kínálat masszív erősítése, amely megfelel az utazóközönség igényeinek, és egyben erősíti a régió összeköttetését, valamint a repülőtér stratégiai szerepét a nemzetközi közlekedésben.
A debreceni repülőtér mindezek mellett megerősítette:
- A menetrend szerinti járatok továbbra is zavartalanul elérhetők: a Wizz Air és a Lufthansa járatai stabilan üzemelnek.
- Emellett a charter szezonban a népszerű célállomások, köztük Barcelona, Tirana, Antalya, Monastir, Burgasz, Heraklion szintén elérhetők.
A cargo kapcsolatok bővülnek a debreceni repülőtéren
– Ugyanakkor hangsúlyozandó, hogy a légikikötő áruszállítási kapacitása is folyamatosan fejlődik, a cargo kapcsolatok bővülnek, és a logisztikai beruházások révén a társaság regionális szinten is egyre jelentősebb szerep betöltésére törekszik. Az áruforgalom növekedése különösen fontos az elektronikus kereskedelem dinamikus fejlődésének fényében és az elkövetkezendő időszakban további optimizmusra adhat okot – emelte ki válaszában a debreceni repülőtér üzemeltetője.
Az üzemeltető kiemelte: a Debrecen Nemzetközi Repülőtér fejlesztése fontos szerepet tölt be Kelet-Magyarország gazdasági fejlődésében. A modern infrastruktúra nemcsak a régió nemzetközi kapcsolatainak bővítését támogatja, hanem a vállalati szféra közlekedési igényeit és alakosság igényeit is minél szélesebb körben szolgálja ki.
