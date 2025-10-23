Kiderült, mekkora fejlesztés jön a debreceni repülőtéren

Új futópálya és épülhet a debreceni repülőtéren

Forrás: Napló-archív

Ekkora volt eddig a debreceni repülőtér forgalma 2025-ben

A repülőtér jelenlegi utasforgalma 156.565 fő 2025-ben, amely a korábbi évekhez viszonyítva időarányosan mérsékelt csökkenést mutat. A különbség nem tekinthető szignifikánsnak, ugyanakkor egyértelműen ráirányítja a figyelmet a járatfejlesztés folyamatos támogatására és a repülőtéri szolgáltatások bővítésének jelentőségére.

A jövőben a járatkínálat további bővülése várható, amelynek érdekében aktív tárgyalások folynak új légitársaságokkal különböző desztinációk tekintetében. A menetrend szerinti járatok számának növelése mellett kiemelt cél a nyári kínálat masszív erősítése, amely megfelel az utazóközönség igényeinek, és egyben erősíti a régió összeköttetését, valamint a repülőtér stratégiai szerepét a nemzetközi közlekedésben.

A debreceni repülőtér mindezek mellett megerősítette:

A menetrend szerinti járatok továbbra is zavartalanul elérhetők: a Wizz Air és a Lufthansa járatai stabilan üzemelnek.

továbbra is zavartalanul elérhetők: a Wizz Air és a Lufthansa járatai stabilan üzemelnek. Emellett a charter szezonban a népszerű célállomások, köztük Barcelona, Tirana, Antalya, Monastir, Burgasz, Heraklion szintén elérhetők.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

A cargo kapcsolatok bővülnek a debreceni repülőtéren

– Ugyanakkor hangsúlyozandó, hogy a légikikötő áruszállítási kapacitása is folyamatosan fejlődik, a cargo kapcsolatok bővülnek, és a logisztikai beruházások révén a társaság regionális szinten is egyre jelentősebb szerep betöltésére törekszik. Az áruforgalom növekedése különösen fontos az elektronikus kereskedelem dinamikus fejlődésének fényében és az elkövetkezendő időszakban további optimizmusra adhat okot – emelte ki válaszában a debreceni repülőtér üzemeltetője.

Az üzemeltető kiemelte: a Debrecen Nemzetközi Repülőtér fejlesztése fontos szerepet tölt be Kelet-Magyarország gazdasági fejlődésében. A modern infrastruktúra nemcsak a régió nemzetközi kapcsolatainak bővítését támogatja, hanem a vállalati szféra közlekedési igényeit és alakosság igényeit is minél szélesebb körben szolgálja ki.

Ajánljuk még: