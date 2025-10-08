2 órája
Fontos változás lép életbe a debreceni repülőtéren, erről jó, ha tudsz!
Minden utazónak érdemes ezzel tisztában lenni. A debreceni repülőtéren sem marad el a rendszer bevezetése.
Ahogy arról korábban portálunk is beszámolt, az Európai Unió 2025. október 12-től új határellenőrzési rendszert vezet be, az új szabályok értelmében a rendőrség a rövid távú tartózkodás céljából a schengeni övezetbe beutazó harmadik országbeli állampolgárok első belépésekor az úti okmányaikban szereplő adataikat, valamint arcképüket és ujjlenyomataikat egyéni aktában rögzíti. A rendszer bevezetése évente több millió utast érint, ezért a határátlépési idő kezdetben hosszabb lehet a megszokottnál. Az új intézkedéseket ráadásul nemcsak a szárazföldi határokon, hanem a repülőtereken is bevezetik, így a debreceni repülőtéren is várhatóak változások.
A Magyar Turisztikai Ügynökség és a Visit Hungary közös tájékoztatón mutatta be a legfontosabb tudnivalókat a szakmai szerveztek számára, hogy időben fel tudjanak készülni a változásokra. Mostantól a jelenlegi pecsételős rendszer helyett minden harmadik országból, rövid távú tartózkodás céljából (azaz 180 napos időszakon belül legfeljebb 90 napra) érkező utazóról digitális aktát hoz létre a határrendészet. Ebbe kerülnek majd bele az úti okmány adatai, a belépés és kilépés helye és ideje, valamint ujjnyomatok és arckép. Ez azt jelenti, hogy a belépés első alkalommal hosszabb ideig tarthat a megszokottnál – írja a turizmus.com.
Hozzátették, az első időszakban hosszabb várakozási idővel lehet számolni az EES akta létrehozására tekintettel, így növekedhet az egy személyre jutó beléptetési idő, azonban a rendőrség minden szükséges intézkedést megtesz, hogy ez a várakozási idő ne okozzon kellemetlenségeket az utazóközönség részére – hívta fel a figyelmet Pongó Krisztián rendőr százados, a Belügyminisztérium Európai Belügyi Együttműködési Főosztályának kiemelt főelőadója a szakmai tájékoztatón. A gyakorlat kialakulásával és az adatok újrahasznosíthatóságával azonban várhatóan fokozatosan gyorsul majd a folyamat, így aki egyszer már regisztrált, annak a következő belépésnél elegendő lesz biometrikusan azonosítania magát.
Ekkor lép életbe a rendszer a debreceni repülőtéren
Kiemelték, a szabályok lehetővé teszik a tagállamok számára, hogy 180 nap alatt fokozatosan vezessék be a rendszert.
Magyarországon október 12-től Beregsuránynál, az ukrán–magyar, majd később a szerb–magyar határszakaszokon indul el az éles tesztüzem. A repülőtereken kissé később vezetik be a rendszert: a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren november 18-án, a Debreceni Nemzetközi Repülőtéren és a sármelléki Hévíz-Balaton Airporton pedig november 18-20 között.
A budapesti repülőtéren kioszkokat is felállítanak, ahol az utasok előzetesen rögzíthetik adataikat, ám az eljárás végén minden esetben szükség lesz a személyes ellenőrzésre is – emelték ki. Egyes tesztek alapján, landolás után, egy repülőgépnyi utas teljes beléptetése a mostani egy órányi várakozási időhöz képest hosszabbodhat, ezért a turistáknak számítaniuk kell arra, hogy később jutnak ki a repülőterekről a korábban megszokottnál.
Mindenképpen szükséges felhívni az utazók figyelmét, hogy az állampolgárságuk szerinti beléptetési kapukat vegyék igénybe a fennakadások és a várakozási idő növelésének elkerülése céljából.
A magyar rendőrség és az Európai Unió egyaránt kampányt indított annak érdekében, hogy az utazók időben értesüljenek a változásokról. A határátkelőhelyeken szórólapok, tájékoztató videók és piktogramok segítik majd a turistákat, a külképviseletek és konzulátusok pedig már most információt adnak a változásokról.
