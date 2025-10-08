Fontos változás lép életbe a debreceni repülőtéren, erről jó, ha tudsz!

Ahogy arról korábban portálunk is beszámolt, az Európai Unió 2025. október 12-től új határellenőrzési rendszert vezet be, az új szabályok értelmében a rendőrség a rövid távú tartózkodás céljából a schengeni övezetbe beutazó harmadik országbeli állampolgárok első belépésekor az úti okmányaikban szereplő adataikat, valamint arcképüket és ujjlenyomataikat egyéni aktában rögzíti. A rendszer bevezetése évente több millió utast érint, ezért a határátlépési idő kezdetben hosszabb lehet a megszokottnál. Az új intézkedéseket ráadásul nemcsak a szárazföldi határokon, hanem a repülőtereken is bevezetik, így a debreceni repülőtéren is várhatóak változások.

A debreceni repülőtéren is életbe lép majd a változás

A Magyar Turisztikai Ügynökség és a Visit Hungary közös tájékoztatón mutatta be a legfontosabb tudnivalókat a szakmai szerveztek számára, hogy időben fel tudjanak készülni a változásokra. Mostantól a jelenlegi pecsételős rendszer helyett minden harmadik országból, rövid távú tartózkodás céljából (azaz 180 napos időszakon belül legfeljebb 90 napra) érkező utazóról digitális aktát hoz létre a határrendészet. Ebbe kerülnek majd bele az úti okmány adatai, a belépés és kilépés helye és ideje, valamint ujjnyomatok és arckép. Ez azt jelenti, hogy a belépés első alkalommal hosszabb ideig tarthat a megszokottnál – írja a turizmus.com.

Hozzátették, az első időszakban hosszabb várakozási idővel lehet számolni az EES akta létrehozására tekintettel, így növekedhet az egy személyre jutó beléptetési idő, azonban a rendőrség minden szükséges intézkedést megtesz, hogy ez a várakozási idő ne okozzon kellemetlenségeket az utazóközönség részére – hívta fel a figyelmet Pongó Krisztián rendőr százados, a Belügyminisztérium Európai Belügyi Együttműködési Főosztályának kiemelt főelőadója a szakmai tájékoztatón. A gyakorlat kialakulásával és az adatok újrahasznosíthatóságával azonban várhatóan fokozatosan gyorsul majd a folyamat, így aki egyszer már regisztrált, annak a következő belépésnél elegendő lesz biometrikusan azonosítania magát.