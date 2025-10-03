október 3., péntek

Tájékoztatás

2 órája

Jó tudni: fontos információkat közölt a szervező a debreceni régiségvásárról

A szervező értesítette a látogatókat. Több változás is lesz a debreceni régiségvásár megrendezésében októberben.

Haon.hu

Két változást jelentett be az októberi debreceni régiségvásárokat érintően a szervező péntek délelőtt a rendezvény közösségi oldalán. Mint írta, a III. Debreceni Sokadalom miatt október 12-én, vasárnap az eredetinél kisebb, fedetlen területen tudják majd megrendezni a vásárt.

Változás lesz a debreceni régiségvásár megszervezésében
Forrás: Napló-archív

Mint írta, a két rendezvényen sok érdekes kiállító, eredeti kézműves termékek és finom ételek várják majd a látogatókat, valamint biztos benne, hogy közösen nagyobb sikereket érhetnek el. A régiségvásár 7 és 17 óra között tart nyitva. 

A másik változás a két héttel későbbi vásárt érinti majd, mivel a Debreceni VSC labdarugó meccse miatt vasárnap helyett szombaton, október 25-én tartják meg. 

