Szétnéztünk a debreceni régiségvásáron, hoztunk róla rengeteg fotót!
Régiségek, történetek, kincsek. Az őszies időjárás ellenére is kihagyhatatlannak bizonyult a debreceni régiségvásár.
A régiségek szerelmeseinek ismét igazi kincsesbánya volt vasárnap a Nagyerdei Stadion parkolója, ahol október 12-én megtartották a debreceni régiségvásárt. A hűvös őszi reggel ellenére már koraórától sokan érkeztek, hogy régi tárgyak között böngészve kutassanak egy-egy ritka darab után, vagy egyszerűen csak nosztalgiázzanak a múlt emlékei között.
Régi idők hangulata a Nagyerdőn, a debreceni régiségvásárban
A standok soraiban ezúttal is minden megtalálható volt, ami a múlt világát idézi:
csipketerítők, porcelánok, bakelitlemezek, katonai relikviák, érmék, valamint felújított bútorok és antik fali órák. Sok árus Debrecen környékéről, de az ország távolabbi pontjairól is érkezett, hogy áruba bocsássa gazdag gyűjteményét.
A vásár különlegessége, hogy itt nemcsak vásárolni lehet, hanem beszélgetni is az árusokkal, akik szívesen mesélnek egy-egy darab történetéről. Egyesek generációkon át megőrzött tárgyakat kínáltak, mások új életet leheltek egy-egy régi bútordarabba.
Debreceni Régiségvásár 2025. október 12.Fotók: Katona Ákos
A hangulatot és élményt pedig tovább fokozta, hogy a debreceni régiségvásárral egyidőben és egy helyen tartották a III. Debreceni Sokadalom programjait is. A szombati napról itt írtunk bővebben:
