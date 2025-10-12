október 12., vasárnap

Tessék, csak tessék!

2 órája

Szétnéztünk a debreceni régiségvásáron, hoztunk róla rengeteg fotót!

Régiségek, történetek, kincsek. Az őszies időjárás ellenére is kihagyhatatlannak bizonyult a debreceni régiségvásár.

Haon.hu

A régiségek szerelmeseinek ismét igazi kincsesbánya volt vasárnap a Nagyerdei Stadion parkolója, ahol október 12-én megtartották a debreceni régiségvásárt. A hűvös őszi reggel ellenére már koraórától sokan érkeztek, hogy régi tárgyak között böngészve kutassanak egy-egy ritka darab után, vagy egyszerűen csak nosztalgiázzanak a múlt emlékei között.

Sokan megfordultak október 12-én is a debreceni régiségvásáron
Forrás: Katona Ákos

Régi idők hangulata a Nagyerdőn, a debreceni régiségvásárban

A standok soraiban ezúttal is minden megtalálható volt, ami a múlt világát idézi: 

csipketerítők, porcelánok, bakelitlemezek, katonai relikviák, érmék, valamint felújított bútorok és antik fali órák. Sok árus Debrecen környékéről, de az ország távolabbi pontjairól is érkezett, hogy áruba bocsássa gazdag gyűjteményét.

A vásár különlegessége, hogy itt nemcsak vásárolni lehet, hanem beszélgetni is az árusokkal, akik szívesen mesélnek egy-egy darab történetéről. Egyesek generációkon át megőrzött tárgyakat kínáltak, mások új életet leheltek egy-egy régi bútordarabba.

Debreceni Régiségvásár 2025. október 12.

Fotók: Katona Ákos

A hangulatot és élményt pedig tovább fokozta, hogy a debreceni régiségvásárral egyidőben és egy helyen tartották a III. Debreceni Sokadalom programjait is. A szombati napról itt írtunk bővebben:

