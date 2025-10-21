1 órája
Figyelem! Változik a népszerű debreceni vásár időpontja
Mutatjuk az okát is! Nem a megszokott időpontban lesz a Debreceni Régiségvásár.
Néhány nappal ezelőtt számolt be a Debreceni Régiségvásár a Facebook-oldalán, hogy az eheti eseményük nem a szokásos vasárnapi időpontban, ez esetben október 26-án lenne. A változtatás oka a Debreceni VSC Újpest elleni meccsével van összefüggésben, a két csapat ugyanis vasárnap 15 órától találkozik a Nagyerdei Stadionban.
A bejegyzés szerint az új időpont egy nappal korábban, október 25-én, szombaton lesz.
Máté László, a rendezvény szervezője azt tette hozzá, kéri a vásárlók és az eladók megértését.
Itt tudod megnézni a posztot:
