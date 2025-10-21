október 21., kedd

Változás

1 órája

Figyelem! Változik a népszerű debreceni vásár időpontja

Címkék#debrecen#Nagyerdei Stadion#változás#régiségvásár

Mutatjuk az okát is! Nem a megszokott időpontban lesz a Debreceni Régiségvásár.

Haon.hu

Néhány nappal ezelőtt számolt be a Debreceni Régiségvásár a Facebook-oldalán, hogy az eheti eseményük nem a szokásos vasárnapi időpontban, ez esetben október 26-án lenne. A változtatás oka a Debreceni VSC Újpest elleni meccsével van összefüggésben, a két csapat ugyanis vasárnap 15 órától találkozik a Nagyerdei Stadionban. 

CM20240310_Régiségvásár_HAON (23)
A DVSC mérkőzése miatt változik a Debreceni Régiségvásár időpontja
Forrás: Napló-archív

A bejegyzés szerint az új időpont egy nappal korábban, október 25-én, szombaton lesz. 

Máté László, a rendezvény szervezője azt tette hozzá, kéri a vásárlók és az eladók megértését.

Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Itt tudod megnézni a posztot:

Ez is érdekelhet:

 

 

