Bicskanyitogató!

1 órája

Igazi mocskosság, amit leműveltek a debreceni pláza mélygarázsában! Azt hitték, senki sem látja? - fotóval!

Címkék#debrecen#pláza#debrecenben hallottam#parkolás

Ráadásul még csak okot sem adtak rá. Szomorú, egyben felháborító fotót tettek közzé az egyik debreceni csoportban.

Haon.hu

Kellemetlen meglepetés várta az egyik autóst a debreceni plázában kedd délután - hívta fel rá a figyelmet a Debrecenben Hallottam Facebook-csoport egyik tagja. 

Hatalmas kárral hagyhatta el a debreceni pláza falait a szerencsétlen autós
Hatalmas kárral hagyhatta el a debreceni pláza falait a szerencsétlen autós
Forrás: Facebook / Debrecenben Hallottam

Ahogy az a feltöltött képen is látható, a mélygarázsban hagyott autó oldalát keményen megnyomta egy másik autó, a karosszérián és a fényezésen okozott kár már messziről is jól látszik. 

