Igazi mocskosság, amit leműveltek a debreceni pláza mélygarázsában! Azt hitték, senki sem látja? - fotóval!

Kellemetlen meglepetés várta az egyik autóst a debreceni plázában kedd délután - hívta fel rá a figyelmet a Debrecenben Hallottam Facebook-csoport egyik tagja.

Hatalmas kárral hagyhatta el a debreceni pláza falait a szerencsétlen autós

Forrás: Facebook / Debrecenben Hallottam

Ahogy az a feltöltött képen is látható, a mélygarázsban hagyott autó oldalát keményen megnyomta egy másik autó, a karosszérián és a fényezésen okozott kár már messziről is jól látszik.

Ajánljuk még: