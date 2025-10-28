Bicskanyitogató!
1 órája
Igazi mocskosság, amit leműveltek a debreceni pláza mélygarázsában! Azt hitték, senki sem látja? - fotóval!
Ráadásul még csak okot sem adtak rá. Szomorú, egyben felháborító fotót tettek közzé az egyik debreceni csoportban.
Kellemetlen meglepetés várta az egyik autóst a debreceni plázában kedd délután - hívta fel rá a figyelmet a Debrecenben Hallottam Facebook-csoport egyik tagja.
Ahogy az a feltöltött képen is látható, a mélygarázsban hagyott autó oldalát keményen megnyomta egy másik autó, a karosszérián és a fényezésen okozott kár már messziről is jól látszik.
Ajánljuk még:
Ezt ne hagyja ki!Közlekedés
3 órája
Sorra szedik áldozataikat Hajdú-Bihar legveszélyesebb kereszteződései, ezért átépítik őket – fotókkalEzek a veszélyes kereszteződések Hajdú-Biharban, kerüld őket
Ezt ne hagyja ki!Újranyitás
11 órája
Újra kinyit a bezárt debreceni étterem! Ez nagyot fog szólni, készítsd az étvágyad!
Ezt ne hagyja ki!Fontos információk
9 órája
Novemberben jön az emelt nyugdíj, de nem mindenkinek – mutatjuk, ki kap többet és ki nem
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre