Új vezetőt neveztek ki a debreceni repülőtéren – ezt lehet tudni róla!

Fontos személyi változás történt az Airport Debrecen szakmai stábjában – hívta fel rá a figyelmet közösségi oldalán a repülőtér. Mint kiderült, Sándor Judit személyében egy szerteágazó vállalati tapasztalatokkal rendelkező HR és képzés-fejlesztési vezető csatlakozott a Debrecen International Airport csapatához.

Új HR vezető kezdi meg munkáját a Debrecen Nemzetközi Repülőtéren

Forrás: Illusztráció / Napló-archív

Sándor Judit szakmai életútja kapcsán a HR Portál kiemelte, a szakember 10 éves HR szakmai múlttal rendelkezik, melyre több gyártó vállalatnál tett szert. Karrierje során olyan meghatározó nagyvállalatoknál dolgozott, mint a TEVA Pharmaceutical Industries, Johnson Controls, valamint Wolf Industries.

Sándor Judit, a Debrecen Nemzetközi Repülőtér Humán erőforrás és képzés-fejlesztési vezetője

Forrás: hrportal.hu

