1 órája
Új vezetőt neveztek ki a debreceni repülőtéren – ezt lehet tudni róla!
Személyi változás történt a szakmai stábban. Sokat látott szakember segíti a debreceni repülőtér további fejlődését.
Fontos személyi változás történt az Airport Debrecen szakmai stábjában – hívta fel rá a figyelmet közösségi oldalán a repülőtér. Mint kiderült, Sándor Judit személyében egy szerteágazó vállalati tapasztalatokkal rendelkező HR és képzés-fejlesztési vezető csatlakozott a Debrecen International Airport csapatához.
Sándor Judit szakmai életútja kapcsán a HR Portál kiemelte, a szakember 10 éves HR szakmai múlttal rendelkezik, melyre több gyártó vállalatnál tett szert. Karrierje során olyan meghatározó nagyvállalatoknál dolgozott, mint a TEVA Pharmaceutical Industries, Johnson Controls, valamint Wolf Industries.
Ajánljuk még:
Újra kinyit a bezárt debreceni étterem! Ez nagyot fog szólni, készítsd az étvágyad!
Novemberben jön az emelt nyugdíj, de nem mindenkinek – mutatjuk, ki kap többet és ki nem