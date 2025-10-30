Különleges programokkal készül a Debreceni Köztemető mindenszentekre és halottak napjára

A Debreceni Köztemető idén is különleges programsorozattal tiszteleg mindenszentek és halottak napja alkalmából. A szervezők célja, hogy a megemlékezésen túl lehetőséget teremtsenek a közösségi összetartozás megélésére, valamint a város múltjának és kiemelkedő alakjainak megismerésére – tudatta portálunkkal az A.K.S.D. Kft.

A Debreceni Köztemető idén is különleges programsorozattal készül

Forrás: Napló-archív

Programok a Debreceni Köztemetőben: október 31. – Debrecen sporthősei nyomában

Péntek 14 órától a DHSE Békessy Béla Olimpiai Baráti Kör Szakosztály szervezésében különleges sírkerti sétára várják az érdeklődőket, amely során a városhoz kötődő olimpikonok és élsportolók sírhelyeit látogathatják meg a résztvevők Parádiné Kenéz Tünde szakvezetővel.

Találkozás: I-es kapu (Kassai út felől) Az esemény linke itt található.

November 1. – Zenei és egyházi megemlékezések

A Ravatalozó előtti téren egész délután zenei és egyházi programok segítik az elcsendesedést és az emlékezést:

14:00 – Vonós dallamok a lélekért – Trio Consort vonóstrió énekhanggal átszőtt zenei megemlékezése

14:30 – Református Egyház megemlékezése

15:00 – Római Katolikus Egyház megemlékezése

15:30 – Görög Katolikus Egyház megemlékezése

16:00 – Országos Mindenszenteki Mécsesgyújtás

A Debreceni Köztemető idén először csatlakozik a Magyarországi Temetőfenntartók és Üzemeltetők Egyesülete által kezdeményezett országos mécsesgyújtáshoz.

Mécseseket biztosítanak a helyszínen. A mécsesek fénye a szeretet, az emlékezés és az összetartozás szimbóluma. A gyertyák elhelyezése során a Ravatalozó sziluettje rajzolódik ki, tisztelegve az emlékezés helyszíne előtt. Az esemény linke itt található.

November 2. és 8. – Halottak napi sírkerti séták

A Debreceni Köztemető 93 éves története során számos híresség nyughelyévé vált. A vezetett séták során az ő emléküket idézik meg az érdeklődők.

Találkozás: II. kapu (Ravatalozóval szemben)

Idegenvezető: Erdei Nóra

A rendezvénysorozat szervezői mindenkit szeretettel várnak a lélekemelő eseményekre, hogy Debrecen közössége együtt tisztelegjen múltja és szerettei emléke előtt.

A programokon való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött (jelentkezés: [email protected])

