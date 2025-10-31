Ilyen beruházást még nem látott az ország! Átadták Debrecenben az 5 milliárdos épületcsodát – fotókkal

A tudás, az innováció és az együttműködés új korszakának szimbólumát avatta fel a magyar kormány, a város, az egyetem és a BMW a mai napon. A 4,9 milliárd forintos beruházással megvalósult járműlabor a Debreceni Egyetem Vezér utcai tudományos, technológiai és innovációs parkjában kapott helyet.

Hankó Balázs miniszter, Papp László polgármester, Szilvássy Zoltán rektor és Hans-Peter Kemser, a BMW Group Gyár Debrecen elnök-vezérigazgatója hivatalosan átadják a Debreceni Egyetem új járműlaborját

Forrás: Batta Gergő

Ez a járműlabor sokkal több mint egy új épület

– hangsúlyozta Kossa György, a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány kuratóriumának elnöke a pénteki ünnepségen.

Nem csak gépek és szenzorok otthona, hanem a tudás, az innováció és az együttműködés új korszakának szimbóluma

– fogalmazott, hozzátéve, hogy a világban, amely gyorsan változik és ahol a technológia soha nem látott tempót diktál, csak azok tudnak kiemelkedni, akik mernek előre gondolkodni és befektetni a tudásba.

Az új járműlabor bejárata

Forrás: Batta Gergő

Az alapítványi elnök kiemelte: a létesítmény nemcsak az egyetem küldetését szolgálja, hanem a régió fejlődését és az ipar valós gyakorlati igényeit is.

Debrecen városa különleges szereplővé vált Európa gazdasági térképén. A BMW Group gyárának érkezése nem csak új munkahelyeket hozott, hanem új minőséget is

– mondta Kossa György, majd megköszönte a magyar kormány támogatását és bizalmát.

Kossa György, a GTIDEA kuratóriumi elnöke kezdte a beszédeket

Forrás: Batta Gergő

Egyedülálló a magyar felsőoktatásban

Bács Zoltán, a Debreceni Egyetem kancellárja emlékeztetett: 2018-ban, amikor eldőlt, hogy Debrecent választotta a BMW, a magyar kormány úgy döntött, hogy Debrecen autóipari központtá kell váljon mind az oktatásban, mind a kutatásban.

A Debreceni Egyetem 29,5 milliárdos összegből valósíthat meg fejlesztéseket, felújításokat és új értékteremtést

– tette hozzá.