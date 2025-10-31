37 perce
Ilyen beruházást még nem látott az ország! Átadták Debrecenben az 5 milliárdos épületcsodát – fotókkal
4,9 milliárd forintos beruházással létrejött kutatóközpontot adtak át a Vezér utcai tudományos és innovációs parkban. A Debreceni Egyetem új járműlaborja a BMW Group debreceni gyárával közösen fejleszti majd a mobilitás jövőjét.
A tudás, az innováció és az együttműködés új korszakának szimbólumát avatta fel a magyar kormány, a város, az egyetem és a BMW a mai napon. A 4,9 milliárd forintos beruházással megvalósult járműlabor a Debreceni Egyetem Vezér utcai tudományos, technológiai és innovációs parkjában kapott helyet.
Ez a járműlabor sokkal több mint egy új épület
– hangsúlyozta Kossa György, a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány kuratóriumának elnöke a pénteki ünnepségen.
Nem csak gépek és szenzorok otthona, hanem a tudás, az innováció és az együttműködés új korszakának szimbóluma
– fogalmazott, hozzátéve, hogy a világban, amely gyorsan változik és ahol a technológia soha nem látott tempót diktál, csak azok tudnak kiemelkedni, akik mernek előre gondolkodni és befektetni a tudásba.
Az alapítványi elnök kiemelte: a létesítmény nemcsak az egyetem küldetését szolgálja, hanem a régió fejlődését és az ipar valós gyakorlati igényeit is.
Debrecen városa különleges szereplővé vált Európa gazdasági térképén. A BMW Group gyárának érkezése nem csak új munkahelyeket hozott, hanem új minőséget is
– mondta Kossa György, majd megköszönte a magyar kormány támogatását és bizalmát.
Egyedülálló a magyar felsőoktatásban
Bács Zoltán, a Debreceni Egyetem kancellárja emlékeztetett: 2018-ban, amikor eldőlt, hogy Debrecent választotta a BMW, a magyar kormány úgy döntött, hogy Debrecen autóipari központtá kell váljon mind az oktatásban, mind a kutatásban.
A Debreceni Egyetem 29,5 milliárdos összegből valósíthat meg fejlesztéseket, felújításokat és új értékteremtést
– tette hozzá.
A kancellár szerint a 2700 négyzetméter alapterületű járműlabor modern felszereltséggel tanít, fejleszt és kutat majd. Az épület különlegességére is felhívta a figyelmet: – Nem véletlenül ilyen ez az épület, amilyen. Ha drónról néznénk rá, akkor JL betűket formál, mint járműlabor – árulta el Bács Zoltán. Kiemelte továbbá, hogy a berendezéseket a Debreceni Egyetem és a BMW közösen egyeztette, így a gyár elektromos szerelőit akár az egész országból itt lehet majd felkészíteni a jövőre.
Közös gondolkodás hozta létre
Szilvássy Zoltán, a Debreceni Egyetem rektora beszédében rámutatott: a magyar kormány nyerte meg azt a küzdelmet, hogy a BMW Magyarországra jöjjön, majd Palkovics László miniszternek és Papp László polgármesternek köszönhetően Debrecenbe települt.
Azt lehetett látni, hogy a helyi és országos kormányzat, az egyetem és az iparvállalatok összeálltak, és elkezdtek növekedni
– fogalmazott a rektor.
Kiemelte a debreceni járműipari klaszter (csoportosulás) jelentőségét, amelyben az összes fontos beszállító, a Debreceni Egyetem, Debrecen város és a BMW együttműködik. – Az emberek gondolatai attól fejlődnek, hogy beszélgetnek – mondta Szilvássy Zoltán, hozzátéve, hogy szinte heti rendszerességgel tartanak workshopokat a BMW és az egyetem között.
Gyakorlat találkozik az elmélettel – a BMW és a Debreceni Egyetem
Hans-Peter Kemser, a BMW Group Gyár Debrecen elnök-vezérigazgatója hangsúlyozta: a mai megnyitó jóval több, mint egy új épület felavatása.
Ez a bizalom jele, az innováció iránti elkötelezettség és egy erős kijelentés arról, hogy mit érhetünk el együtt, amikor az akadémiai világ, az ipar és a társadalom összefog egy közös vízióért, a mobilitás jövőjének alakításáért
– fogalmazott.
A vezérigazgató elmondta: mérnökeik és szakértőik kéz a kézben dolgoznak a professzorokkal és hallgatókkal, megosztva tapasztalataikat a digitális és fenntartható termelési rendszerekről.
A jövő mobilitása nem valahol elszigetelten fog megszületni, hanem ott nő, ahol a tudás találkozik a gyakorlattal
– tette hozzá Kemser. Az együttműködés részeként egy BMW iX elektromos jármű áll a kutatóközpont rendelkezésére, hogy a hallgatók a legmodernebb hajtásrendszert tanulmányozhassák.
A Debreceni Egyetem Járműlabor átadóünnepségeFotók: Batta Gergő
Világszínvonalú központ Debrecenben
Papp László, Debrecen polgármestere kijelentette: a város új fejezetet nyit történetében.
A BMW jelenléte Debrecenben azt üzeni, hogy városunk az ipar és a technológia területén a világszínvonalat képviseli
– hangsúlyozta a városvezető, hozzátéve, hogy a vállalat érkezése új gondolkodásmódot, új minőséget és új együttműködéseket hozott.
A polgármester kitért arra is, hogy a járműlabor otthonaként szolgáló ipari park régen egy 20 hektáros terület volt, de mára egy több mint 74 hektáros tudáspark lett, ahol az ipar, a tudomány és az oktatás egymásra épül.
Debrecen vezetésének mindig is célja volt, hogy a városba érkező beruházások ne csupán munkahelyeket, hanem tudást és értéket is teremtsenek
– mondta Papp László.
Kiemelkedő teljesítmények és jövőkép – 650 millárd forintból minden tizedik Debrecené
Hankó Balázs, a kultúráért és innovációért felelős miniszter beszédében büszkén sorolta a Debreceni Egyetem eredményeit:
Egy olyan egyetemen vagyunk, amely a világ legjobb két százalékában van, a világ 30 ezer egyeteme közül az 563. helyen áll.
– mondta. Kiemelte továbbá, hogy az elmúlt négy évben 55 százalékkal növekedett a tudományos publikációk száma az egyetemen, az innovációs bevételek pedig 49 százalékkal emelkedtek, így elérve a 3,1 milliárd forintot.
A miniszter hangsúlyozta: amikor a kormány az elmúlt évtized során 650 milliárd forintnyi fejlesztést fordított a felsőoktatásra, helyesen tette, hogy ebből minden tizedik forint a Debreceni Egyetem oktatási és kutatási fejlesztésére jutott.
A jövő az együttműködésen alapszik a gyakorlat, a vállalatok és az egyetem között
– fogalmazott Hankó Balázs.
Az ünnepséget követően a beszélők átvágták a nemzeti színű szalagot, majd átadták a létesítmény jelképes kulcsát Husi Géza dékánnak, a Debreceni Egyetem Műszaki Kar vezetőjének. Ezután a vendégek megtekinthették a labor különböző helyiségeit és szegmenseit, köztük a járműtesztelő területeket, az EMC (elektromágneses kompatibilitás) labort, valamint azt a termet, ahol egy szétszerelt autó és egy hibrid motor volt látható, amelyet a látogatók közelről is megvizsgálhattak.
