Helyi közélet

37 perce

Ilyen beruházást még nem látott az ország! Átadták Debrecenben az 5 milliárdos épületcsodát – fotókkal

Címkék#Debreceni Egyetem#beruházás#BMW

4,9 milliárd forintos beruházással létrejött kutatóközpontot adtak át a Vezér utcai tudományos és innovációs parkban. A Debreceni Egyetem új járműlaborja a BMW Group debreceni gyárával közösen fejleszti majd a mobilitás jövőjét.

Biró Soma

A tudás, az innováció és az együttműködés új korszakának szimbólumát avatta fel a magyar kormány, a város, az egyetem és a BMW a mai napon. A 4,9 milliárd forintos beruházással megvalósult járműlabor a Debreceni Egyetem Vezér utcai tudományos, technológiai és innovációs parkjában kapott helyet.

Debreceni Egyetem, BMW, járműlabor, Debrecen, Hankó Balázs, Papp László
Hankó Balázs miniszter, Papp László polgármester, Szilvássy Zoltán rektor és Hans-Peter Kemser, a BMW Group Gyár Debrecen elnök-vezérigazgatója hivatalosan átadják a Debreceni Egyetem új járműlaborját
Forrás: Batta Gergő

Ez a járműlabor sokkal több mint egy új épület

– hangsúlyozta Kossa György, a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány kuratóriumának elnöke a pénteki ünnepségen.

Nem csak gépek és szenzorok otthona, hanem a tudás, az innováció és az együttműködés új korszakának szimbóluma

– fogalmazott, hozzátéve, hogy a világban, amely gyorsan változik és ahol a technológia soha nem látott tempót diktál, csak azok tudnak kiemelkedni, akik mernek előre gondolkodni és befektetni a tudásba.

BG20251031_Jarmulabor_atado_HAON_38
Az új járműlabor bejárata
Forrás: Batta Gergő

Az alapítványi elnök kiemelte: a létesítmény nemcsak az egyetem küldetését szolgálja, hanem a régió fejlődését és az ipar valós gyakorlati igényeit is.

Debrecen városa különleges szereplővé vált Európa gazdasági térképén. A BMW Group gyárának érkezése nem csak új munkahelyeket hozott, hanem új minőséget is

– mondta Kossa György, majd megköszönte a magyar kormány támogatását és bizalmát.

BG20251031_Jarmulabor_atado_HAON_1
Kossa György, a GTIDEA kuratóriumi elnöke kezdte a beszédeket
Forrás: Batta Gergő

Egyedülálló a magyar felsőoktatásban

Bács Zoltán, a Debreceni Egyetem kancellárja emlékeztetett: 2018-ban, amikor eldőlt, hogy Debrecent választotta a BMW, a magyar kormány úgy döntött, hogy Debrecen autóipari központtá kell váljon mind az oktatásban, mind a kutatásban.

A Debreceni Egyetem 29,5 milliárdos összegből valósíthat meg fejlesztéseket, felújításokat és új értékteremtést

– tette hozzá.

A kancellár szerint a 2700 négyzetméter alapterületű járműlabor modern felszereltséggel tanít, fejleszt és kutat majd. Az épület különlegességére is felhívta a figyelmet: – Nem véletlenül ilyen ez az épület, amilyen. Ha drónról néznénk rá, akkor JL betűket formál, mint járműlabor – árulta el Bács Zoltán. Kiemelte továbbá, hogy a berendezéseket a Debreceni Egyetem és a BMW közösen egyeztette, így a gyár elektromos szerelőit akár az egész országból itt lehet majd felkészíteni a jövőre.

BG20251031_Jarmulabor_atado_HAON_2
Bács Zoltán, a Debreceni Egyetem kancellárja is megszólalt az átadón
Forrás: Batta Gergő

Közös gondolkodás hozta létre

Szilvássy Zoltán, a Debreceni Egyetem rektora beszédében rámutatott: a magyar kormány nyerte meg azt a küzdelmet, hogy a BMW Magyarországra jöjjön, majd Palkovics László miniszternek és Papp László polgármesternek köszönhetően Debrecenbe települt.

Azt lehetett látni, hogy a helyi és országos kormányzat, az egyetem és az iparvállalatok összeálltak, és elkezdtek növekedni

– fogalmazott a rektor.

BG20251031_Jarmulabor_atado_HAON_3
Szilvássy Zoltán, a Debreceni Egyetem rektora
Forrás: Batta Gergő

Kiemelte a debreceni járműipari klaszter (csoportosulás) jelentőségét, amelyben az összes fontos beszállító, a Debreceni Egyetem, Debrecen város és a BMW együttműködik. – Az emberek gondolatai attól fejlődnek, hogy beszélgetnek – mondta Szilvássy Zoltán, hozzátéve, hogy szinte heti rendszerességgel tartanak workshopokat a BMW és az egyetem között.

Gyakorlat találkozik az elmélettel – a BMW és a Debreceni Egyetem

Hans-Peter Kemser, a BMW Group Gyár Debrecen elnök-vezérigazgatója hangsúlyozta: a mai megnyitó jóval több, mint egy új épület felavatása.

Ez a bizalom jele, az innováció iránti elkötelezettség és egy erős kijelentés arról, hogy mit érhetünk el együtt, amikor az akadémiai világ, az ipar és a társadalom összefog egy közös vízióért, a mobilitás jövőjének alakításáért

– fogalmazott.

BG20251031_Jarmulabor_atado_HAON_4
Hans-Peter Kemser, a BMW Group Gyár Debrecen elnök-vezérigazgatója
Forrás: Batta Gergő

A vezérigazgató elmondta: mérnökeik és szakértőik kéz a kézben dolgoznak a professzorokkal és hallgatókkal, megosztva tapasztalataikat a digitális és fenntartható termelési rendszerekről.

A jövő mobilitása nem valahol elszigetelten fog megszületni, hanem ott nő, ahol a tudás találkozik a gyakorlattal

– tette hozzá Kemser. Az együttműködés részeként egy BMW iX elektromos jármű áll a kutatóközpont rendelkezésére, hogy a hallgatók a legmodernebb hajtásrendszert tanulmányozhassák.

A Debreceni Egyetem Járműlabor átadóünnepsége

Fotók: Batta Gergő

Világszínvonalú központ Debrecenben

Papp László, Debrecen polgármestere kijelentette: a város új fejezetet nyit történetében.

A BMW jelenléte Debrecenben azt üzeni, hogy városunk az ipar és a technológia területén a világszínvonalat képviseli

– hangsúlyozta a városvezető, hozzátéve, hogy a vállalat érkezése új gondolkodásmódot, új minőséget és új együttműködéseket hozott.

BG20251031_Jarmulabor_atado_HAON_6
Természetesen Papp László, Debrecen polgármestere is beszédet mondott az átadón
Forrás: Batta Gergő

A polgármester kitért arra is, hogy a járműlabor otthonaként szolgáló ipari park régen egy 20 hektáros terület volt, de mára egy több mint 74 hektáros tudáspark lett, ahol az ipar, a tudomány és az oktatás egymásra épül.

Debrecen vezetésének mindig is célja volt, hogy a városba érkező beruházások ne csupán munkahelyeket, hanem tudást és értéket is teremtsenek

– mondta Papp László.

Kiemelkedő teljesítmények és jövőkép – 650 millárd forintból minden tizedik Debrecené

Hankó Balázs, a kultúráért és innovációért felelős miniszter beszédében büszkén sorolta a Debreceni Egyetem eredményeit:

Egy olyan egyetemen vagyunk, amely a világ legjobb két százalékában van, a világ 30 ezer egyeteme közül az 563. helyen áll.

– mondta. Kiemelte továbbá, hogy az elmúlt négy évben 55 százalékkal növekedett a tudományos publikációk száma az egyetemen, az innovációs bevételek pedig 49 százalékkal emelkedtek, így elérve a 3,1 milliárd forintot.

BG20251031_Jarmulabor_atado_HAON_7
Hankó Balázs, kultúráért és innovációért felelős miniszter mondta az utolsó beszédet az átadón
Forrás: Batta Gergő

A miniszter hangsúlyozta: amikor a kormány az elmúlt évtized során 650 milliárd forintnyi fejlesztést fordított a felsőoktatásra, helyesen tette, hogy ebből minden tizedik forint a Debreceni Egyetem oktatási és kutatási fejlesztésére jutott.

A jövő az együttműködésen alapszik a gyakorlat, a vállalatok és az egyetem között

– fogalmazott Hankó Balázs.

BG20251031_Jarmulabor_atado_HAON_12
A büszke szalagátvágás pillanata
Forrás: Batta Gergő

Az ünnepséget követően a beszélők átvágták a nemzeti színű szalagot, majd átadták a létesítmény jelképes kulcsát Husi Géza dékánnak, a Debreceni Egyetem Műszaki Kar vezetőjének. Ezután a vendégek megtekinthették a labor különböző helyiségeit és szegmenseit, köztük a járműtesztelő területeket, az EMC (elektromágneses kompatibilitás) labort, valamint azt a termet, ahol egy szétszerelt autó és egy hibrid motor volt látható, amelyet a látogatók közelről is megvizsgálhattak.

