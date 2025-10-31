Miniszter járt Debrecenben, csurig telt teremben kérdezhette bárki – fotókkal

Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter Kérdezd a minisztert! címmel tartott hallgatói fórumot csütörtökön 18 órától az Odeon Színház előadótermében. A fórumon több téma előkerült, megvitatták az ösztöndíj, a kollégium, a sportfejlesztés, a mentális egészség, a duális képzés kérdéseit. Az ezt követően sajtótájékoztatón a miniszter kiemelte: a Debreceni Egyetem egyike azoknak az egyetemeknek, amelyek a világ legjobb 2 százalékában vannak.

A Debreceni Egyetemen Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter tartott Kérdezd a minisztert! címmel hallgatói fórumot

Forrás: Katona Ákos

Hallgatói fórum a Debreceni Egyetemen

A Debrecen Egyetem a 30 ezer egyetem közül a világon az 563. helyen van. Úgyhogy legyünk büszkék az intézményre, amely a kiterjedt vállalati és ipari kapcsolatrendszerével a megújult magyar felsőoktatás egyik ékköve. A debreceni modell inspirálta a magyar megújult felsőoktatást. A Debreceni Egyetem az elmúlt három év során a tudományos közleményeinek számát 55 százalékkal növelte; 2,1 milliárdról 3,1 milliárd forintra emelte a kutatás-fejlesztési innovációs bevételeit, 6 ezerről 9 ezerre emelkedett az első éves frissen felvettek száma, és sorolhatnám tovább mindazokat a sikereket, amelyeket elért

– fogalmazott Hankó Balázs.

Egyetem 2030 program

A kulturális és innovációs miniszter rámutatott, elindították az Egyetem 2030 programot, melynek célja, hogy 2030-ra legyen magyar felsőoktatási intézmény Európa,illetve a világ 100 legjobb egyeteme között.

Ennél még fontosabb, hogy mit éreznek a fiatalok. Hiszen az egyetem a diákokért, az egyetem az egyetemistákért van. Ezért beszélgettem ma itt Debrecenben a hallgatókkal, és nagyon örülök annak, hogy nagyon sok kérdést kaptam. Beszéltünk az ösztöndíjakról, a kollégiumi férőhelyekről. Növelni kell az egyetemi férőhelyek mellett a kollégiumi férőhelyek számát is, amelyeket a külföldi diákok nem vehetnek el a magyar egyetemistáktól. Ezt is tisztáztuk

– tette hozzá.

Hallgatói fórum a Debreceni Egyetemen

Forrás: Katona Ákos

Hankó Balázs megjegyezte, a sportolási és kulturális lehetőségek is kiválóak Debrecenben, azonban szóba került a diákok mentális támogatásának igénye.

Ebben valamennyi egyetem esetében, együttműködve a hallgatói önkormányzatokkal, erősítenünk kell! Illetőleg felvetődött az a kérdés is, hogy a magyar egyetemeket a béke, a biztonság és a kölcsönös tisztelet szigetének kell megtartani

– hangsúlyozta.

Hozzátette: Magyarországon kölcsönös tisztelet van, a vitát biztosítják az egyetemeken. A vita erejével lehet érvelni és ellenérvelni, de erőt és erőszakot a magyar egyetemeken nem lehet alkalmazni.

Vagyunk és leszünk a béke és a biztonság szigete

– húzta alá.

