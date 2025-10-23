Több ikonikus épület újult meg Debrecenben

A Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, valamint az Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság és a Gazdaságtudományi Kar egységeinek otthont adó épületek felújításának célja a klímaszempontú elvárásoknak való megfelelés, energiahatékony és gazdaságos üzemeltetés megvalósítása volt – számolt róla be az unideb.hu. Mint írják, az „A” és „B” épület felújítása révén az energiafelhasználás mintegy 30-60 százalékos megtakarítása érhető el.

Megújultak a Debreceni Egyetem Böszörményi úti campus ikonikus épületei

Forrás: unideb.hu

A korszerűsítés során a szakemberek leszigetelték és új nemesvakolatot kapott csaknem 6400 négyzetméternyi felületen az „A” és „B” épület és az azt összekötő üvegfolyosó külső homlokzata. Kicserélték, illetve felújították az épületkomplexum több mint 700 nyílászáróját, fa, műanyag, illetve acél ajtókat, ablakokat, továbbá csaknem 700 négyzetméternyi függönyfalat építettek be a szakemberek, továbbá újra cserélték az ablakpárkányokat, illetve a lemezfedéseket. Megújultak egyebek mellett az épületekhez csatlakozó, vezető járdák, lépcsők, angolaknák és korlátok is. A 2024. áprilisában megkezdett épületrekonstrukció során hőszigetelték az „A” épület padlásterét is, továbbá mindkét létesítményen megújították, mintegy 850 négyzetméteren a műkő ereszkonzolokat, lábazatot és az ablakkereteket.

