október 23., csütörtök

Gyöngyi névnap

20°
+17
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Felújítás

2 órája

Több ikonikus épület újult meg Debrecenben

Címkék#debrecen#épületek#felújítás#debreceni egyetem

A felújításoknak a célja a klímaszempontú elvárásoknak való megfelelés, energiahatékony és gazdaságos üzemeltetés megvalósítása volt Megújultak a Debreceni Egyetem épületei.

Haon.hu

A Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, valamint az Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság és a Gazdaságtudományi Kar egységeinek otthont adó épületek felújításának célja a klímaszempontú elvárásoknak való megfelelés, energiahatékony és gazdaságos üzemeltetés megvalósítása volt – számolt róla be az unideb.hu. Mint írják, az „A” és „B” épület felújítása révén az energiafelhasználás mintegy 30-60 százalékos megtakarítása érhető el.

Megújultak a Debreceni Egyetem Böszörményi úti campus ikonikus épületei
Megújultak a Debreceni Egyetem Böszörményi úti campus ikonikus épületei
Forrás: unideb.hu

A korszerűsítés során a szakemberek leszigetelték és új nemesvakolatot kapott csaknem 6400 négyzetméternyi felületen az „A” és „B” épület és az azt összekötő üvegfolyosó külső homlokzata.  Kicserélték, illetve felújították az épületkomplexum több mint 700 nyílászáróját, fa, műanyag, illetve acél ajtókat, ablakokat, továbbá csaknem 700 négyzetméternyi függönyfalat építettek be a szakemberek, továbbá újra cserélték az ablakpárkányokat, illetve a lemezfedéseket. Megújultak egyebek mellett az épületekhez csatlakozó, vezető járdák, lépcsők, angolaknák és korlátok is. A 2024. áprilisában megkezdett épületrekonstrukció során hőszigetelték az „A” épület padlásterét is, továbbá mindkét létesítményen megújították, mintegy 850 négyzetméteren a műkő ereszkonzolokat, lábazatot és az ablakkereteket.

Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Hogy miért volt időszerű a felújítást azt az unideb.hu oldalán megtudhatják.

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu