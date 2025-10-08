Fontos megállapodások születtek a Debreceni Egyetem III. Compliance Konferenciáján

A compliance – vagy magyarul megfelelés – azon szabályok összessége, amelyek betartása biztosítja egy szervezet jogszabályoknak, belső irányelveknek és etikai normáknak megfelelő működését. Ez a fogalom több mint adminisztráció: olyan értékrendet jelent, amely a társadalom bizalmát, a gazdaság tisztaságát és végső soron a nemzet versenyképességét is megalapozza. Erre épült a Debreceni Egyetem harmadik Compliance Konferenciája október 8-án, ahol fontos együttműködési megállapodások is születtek.

A compliance, a jogkövetés, az átláthatóság, az etikus működés kultúrája ma már nem egy vállalati részleg feladata csupán, ez a fogalom túlmutat az adminisztráción, túl a szabályzatokon

– fogalmazott Kossa György, a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány kuratóriumának elnöke köszöntőjében. Hangsúlyozta: a jövő felelős szervezeteinek belső iránytűjévé vált ez az értékrend.

Stratégiai együttműködések születtek

A konferencia alkalmával a Debreceni Egyetem ünnepélyes együttműködési megállapodást írt alá négy kulcsfontosságú hatósággal: a Gazdasági Versenyhivatallal, a Közbeszerzési Hatósággal, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal, valamint a Nemzeti Adó és Vámhivatallal.

Ez nem csupán egy aláírás, hanem annak deklarálása, hogy a tudomány és a szabályozás nem külön utak, hanem egymást erősítő erőterek

– mondta Kossa György. Az integritás, a tudás és a felelősség összekapcsolása mindig is a fejlődés motorja volt, tette hozzá az elnök, majd külön köszönetét fejezte ki a együttműködő partnereknek, hogy ezt a küldetést és eszmeiséget támogatják.

Kossa György, a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány kuratóriumának elnöke mondta az első köszöntőt

A compliance jelentősége a Debreceni Egyetemen

Bács Zoltán kancellár köszöntőjében rávilágított: néhány évvel ezelőtt még sokan csak találgatták, mit is takar pontosan a compliance fogalma.

Megmondom őszintén, gondolkodtunk rajta, hogy mi is ez a compliance. Sokat beszélgettünk, és ma is beszélgetünk, vitatkozunk róla, hogy mi minden tartozik ebbe

– emlékezett vissza a kancellár.