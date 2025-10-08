2 órája
Fontos megállapodások születtek a Debreceni Egyetem III. Compliance Konferenciáján
Harmadik alkalommal rendezték meg a felsőoktatási szektor egyik legfontosabb szakmai eseményét. A Debreceni Egyetem által szervezett Compliance Konferencia idén különösen nagy jelentőségű együttműködéseket hozott
A compliance – vagy magyarul megfelelés – azon szabályok összessége, amelyek betartása biztosítja egy szervezet jogszabályoknak, belső irányelveknek és etikai normáknak megfelelő működését. Ez a fogalom több mint adminisztráció: olyan értékrendet jelent, amely a társadalom bizalmát, a gazdaság tisztaságát és végső soron a nemzet versenyképességét is megalapozza. Erre épült a Debreceni Egyetem harmadik Compliance Konferenciája október 8-án, ahol fontos együttműködési megállapodások is születtek.
A compliance, a jogkövetés, az átláthatóság, az etikus működés kultúrája ma már nem egy vállalati részleg feladata csupán, ez a fogalom túlmutat az adminisztráción, túl a szabályzatokon
– fogalmazott Kossa György, a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány kuratóriumának elnöke köszöntőjében. Hangsúlyozta: a jövő felelős szervezeteinek belső iránytűjévé vált ez az értékrend.
Stratégiai együttműködések születtek
A konferencia alkalmával a Debreceni Egyetem ünnepélyes együttműködési megállapodást írt alá négy kulcsfontosságú hatósággal: a Gazdasági Versenyhivatallal, a Közbeszerzési Hatósággal, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal, valamint a Nemzeti Adó és Vámhivatallal.
Ez nem csupán egy aláírás, hanem annak deklarálása, hogy a tudomány és a szabályozás nem külön utak, hanem egymást erősítő erőterek
– mondta Kossa György. Az integritás, a tudás és a felelősség összekapcsolása mindig is a fejlődés motorja volt, tette hozzá az elnök, majd külön köszönetét fejezte ki a együttműködő partnereknek, hogy ezt a küldetést és eszmeiséget támogatják.
A compliance jelentősége a Debreceni Egyetemen
Bács Zoltán kancellár köszöntőjében rávilágított: néhány évvel ezelőtt még sokan csak találgatták, mit is takar pontosan a compliance fogalma.
Megmondom őszintén, gondolkodtunk rajta, hogy mi is ez a compliance. Sokat beszélgettünk, és ma is beszélgetünk, vitatkozunk róla, hogy mi minden tartozik ebbe
– emlékezett vissza a kancellár.
Kiemelte: egy közel 50 ezer fős polgársággal rendelkező, szerteágazó tevékenységet végző intézményben – amely az oktatástól az egészségügyi ellátáson keresztül a kutatás-fejlesztésig, cégek működtetéséig, sőt már gyártásig is terjed – elengedhetetlen a rigorózus szabályozottság és átláthatóság.
Iránymutató értékek
A világ egyre összetettebb, a változások üteme gyorsabb, mint valaha, de vannak értékek, amelyek nem vesznek el ebben a sodrásban, hanem irányt mutatnak benne
– hangsúlyozta Kossa György. Szerinte a compliance ilyen érték, amely a bizalom, a feddhetetlenség és a szabályozottság rendszerét jelenti; sokkal többet, mint egy belső kontrollszabályzatot.
Bács Zoltán felhívta a figyelmet arra is, hogy a megfelelés és a bizalomépítés nemcsak a gazdaság szereplői, hanem annak irányítói, hivatalai számára is kiemelten fontos. A kancellár ugyanakkor negatívabb tapasztalatairól is beszélt: – Borzasztó sok olyan tapasztalatunk van mostanában, elsősorban európai uniós ellenőrzési eljárásrendekkel kapcsolatban, hogy 6-7 évvel később tudjuk meg, hogyan kellett volna gondolkodni 6-7 évvel ezelőtt – fogalmazott.
Jövőkép és küldetés
Az egyetem fenntartójaként az alapítvány számára nem pusztán stratégiai cél, hanem küldetés, hogy olyan tudást és együttműködéseket támogasson, amelyek hosszú távon alakítják a társadalom erkölcsi és szakmai minőségét. Az Állami Számvevőszék 2017-ben a legmagasabb integritású szervezetté nyilvánította az államháztartás szervezetei között a Debreceni Egyetemet, ám az intézmény folyamatosan törekszik a további fejlődésre.
Amíg lesznek olyan intézmények, mint például a Debreceni Egyetem és olyan együttműködő partnerek, mint akik ma itt velünk vannak, addig van remény a jog, erkölcs és etika társadalomba való mélyebb integrációjára egy igazságosabb, átláthatóbb, szabályozottabb jövő érdekében
– zárta gondolatait Kossa György.
Ajánljuk még:
Csak azt hitte, hogy harcsát fogott a Keleti-főcsatornán, de ez nézett vissza rá a horogról
Olvasónk az élő példa! Az apróért is lehajolnak, mindenre képesek a pofátlan, kamu tűzifások