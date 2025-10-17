október 17., péntek

Élen a biotechnológiában

Új korszak küszöbén a biotechnológia – világszínvonalú kutatók gyűltek össze Debrecenben

A Debreceni Egyetem nemzetközi szimpóziumán a biotechnológia legfrissebb tudományos áttöréseit és jövőbe mutató irányait vitatták meg.

Haon.hu

A legújabb tudományos eredményeket és a továbblépés lehetséges irányait vitatták meg kutatók és ipari szakemberek a Biotechnológia a Debreceni Egyetemen – 2025 Szimpóziumon. A csütörtöki rendezvényen az intézményben zajló kutatásokon túl a legfrissebb nemzetközi trendeket is megismerhették a résztvevők a DAB Székházban – olvasható az unideb.hu-n. Mint írják, a Biotechnology at the University of Debrecen – 2025, International Symposium sorrendben a kilencedik, ezen belül a második angol nyelvű seregszemléjük volt a debreceni biotechnológusoknak és együttműködő partnereiknek. A szervező Debreceni Egyetem élen jár a biotechnológiai kutatások területén, hiszen annak mindhárom tudományága – a piros (egészségipari), a zöld (környezeti) és a fehér (ipari) – megjelenik az intézményben.

A biotechnológia az egyik legfontosabb stratégiai terület a Debreceni Egyetemen

A Debreceni Egyetem néhány éve a biotechnológiát az egyik legfontosabb stratégiai területének nevezte ki, mind az oktatásban, mind a kutatásban kiemelt figyelmet szentelve neki

– emlékeztetett Tőzsér József, az élettudományokért felelős ágazatfejlesztési rektorhelyettes a szimpózium megnyitóján. Hozzátette, az egyetem kiválósági programja öt kar együttműködésével valósul meg, ahol a kutatócsoportok számos területen érnek el figyelemre méltó eredményeket.

A rendezvény ezúttal is a biotechnológiai kutatások teljes spektrumát kívánta felölelni – a gyógyszeripari biotechnológiától a biofarmáciai fejlesztéseken át egészen a környezetvédelmi alkalmazásokig. Pócsi István, a DE Természettudományi és Technológiai Kar Biotechnológiai Intézetének professzora elmondta, külön hangsúlyt kaptak az agrár-biotechnológiai témák, köztük a mikotoxinok kutatása, valamint a biogáz-előállítás köré szervezett előadások. Mint mondta, céljuk, hogy a szakmai közönség, az egyetemi oktatók és hallgatók is betekintést nyerjenek az egyetem és partnerei legújabb kutatásaiba, valamint az aktuális uniós tudományos trendekbe.

A szimpózium több szekcióját nemzetközileg elismert kutatók előadásai nyitották meg. A Biotechnológiai horizontok blokkban María José Arce-Tomás, a MJAT Regulatory Advisory Services szakértője az Európai Unióban zajló innovációkról, különösen a fejlett terápiás gyógyszerek fejlesztéséről beszélt. A mikotoxinok világa szekcióban Antonio Moretti, a CNR-ISPA kutatóintézet igazgatója a mikotoxint termelő gombák genetikai útvonalait mutatta be, míg Az ipari mikrobiológia élvonalbeli módszerei című részben Molnár István, a finn VTT Technical Research Center munkatársa tartott előadást a pékélesztőn alapuló szintetikus biológiai rendszerek alkalmazásáról a természetes vegyületek előállításában.

A DAB Székházban tartott eseményen poszterszekció is várta az érdeklődőket, ahol több friss kutatási eredményt ismerhettek meg a látogatók.

A rendezvényről és a kutatások részleteiről bővebben az unideb.hu-n olvashatunk.

