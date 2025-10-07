1 órája
Megállapodott a Debreceni Egyetem és a Belügyminisztérium - erre a területre fókuszálnak
Bács Zoltán kancellár és Pintér Sándor belügyminiszter írták alá a megállapodást. A Debreceni Egyetem szakemberei már a tervezési folyamatokban is segédkeznek.
Elsősorban az egészségügy, az oktatás és a rendvédelem területén meglévő informatikai és távközlési rendszerek mesterséges intelligencia alapú továbbfejlesztése érdekében kötött együttműködési keretmegállapodást hétfőn a Debreceni Egyetem és a Belügyminisztérium. A cél, hogy a DE szerteágazó és tudományosan megalapozott szakmai kompetenciájára építve, az egyetemen előállított, MI által támogatott innovációk beépülhessenek a minisztérium hatáskörébe tartozó szervezetek mindennapi tevékenységébe - írja az egyetem a honlapján.
Kiemelik, a megállapodás értelmében a Belügyminisztérium vállalja, hogy felhasználva az egyetem szakembereinek tudását és tapasztalatait a DE szakértőit bevonja a tervezési és kivitelezési folyamatokba a mesterséges intelligencia, az informatikai és távközlési, az egészségügyi, a köznevelési, a rendészeti, valamint a gondoskodáspolitikai szakterületeken.
Az információs technológia rohamos fejlődése mára lehetővé tette a fejlett mesterséges intelligencia (MI) megoldások sokrétű implementálását, különböző szakterületeken történő felhasználását. Az MI hatékony átültetése a mindennapi munkavégzés során alkalmazott folyamatokba nagyban hozzájárul a gazdasági növekedés támogatásához. A nagyban szabványosítható munkafolyamatok esetén lehetőséget biztosítanak a gyorsabb és precízebb munkavégzésre, az emberi képességeket és szakmai tudást megkövetelő munkaköröket támogatják
– fejtette ki Bács Zoltán.
