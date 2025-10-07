október 7., kedd

Amália névnap

+12
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Egyetem

1 órája

Megállapodott a Debreceni Egyetem és a Belügyminisztérium - erre a területre fókuszálnak

Címkék#debreceni egyetem#megállapodás#belügyminisztérium

Bács Zoltán kancellár és Pintér Sándor belügyminiszter írták alá a megállapodást. A Debreceni Egyetem szakemberei már a tervezési folyamatokban is segédkeznek.

Haon.hu

Elsősorban az egészségügy, az oktatás és a rendvédelem területén meglévő informatikai és távközlési rendszerek mesterséges intelligencia alapú továbbfejlesztése érdekében kötött együttműködési keretmegállapodást hétfőn a Debreceni Egyetem és a Belügyminisztérium. A cél, hogy a DE szerteágazó és tudományosan megalapozott szakmai kompetenciájára építve, az egyetemen előállított, MI által támogatott innovációk beépülhessenek a minisztérium hatáskörébe tartozó szervezetek mindennapi tevékenységébe - írja az egyetem a honlapján.

Együttműködési megállapodást kötött a Debreceni Egyetem és a Belügyminisztérium
Forrás: Unideb.hu

Kiemelik, a megállapodás értelmében a Belügyminisztérium vállalja, hogy felhasználva az egyetem szakembereinek tudását és tapasztalatait a DE szakértőit bevonja a tervezési és kivitelezési folyamatokba a mesterséges intelligencia, az informatikai és távközlési, az egészségügyi, a köznevelési, a rendészeti, valamint a gondoskodáspolitikai szakterületeken.

Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Az információs technológia rohamos fejlődése mára lehetővé tette a fejlett mesterséges intelligencia (MI) megoldások sokrétű implementálását, különböző szakterületeken történő felhasználását. Az MI hatékony átültetése a mindennapi munkavégzés során alkalmazott folyamatokba nagyban hozzájárul a gazdasági növekedés támogatásához. A nagyban szabványosítható munkafolyamatok esetén lehetőséget biztosítanak a gyorsabb és precízebb munkavégzésre, az emberi képességeket és szakmai tudást megkövetelő munkaköröket támogatják

 – fejtette ki Bács Zoltán. 

A teljes cikket elolvashatjátok a hirek.unideb.hu oldalon.

Ez is érdekelhet:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu