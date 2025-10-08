Vérlázító dolgot tettek a debreceni sülökkel, sürgős segítséget kér az állatkert!

A tegnapi nap folyamán gondozóik észrevették, hogy a két hete a debreceni állatkertből hozzájuk érkezett két dél-afrikai sül karanténhelyének ajtaja nyitva volt – számolt be róla október 8-án közösségi oldalán a Jászberényi Állat- és Növénykert. Mint írják, a fémajtó lakatja zárt állapotban a helyén volt, de az ajtót rögzítő fémszalagot – pántot – szétvágták, és kollégáik az ajtót nyitva találták.

A debreceni állatkertből érkeztek sülök Jászberénybe

Forrás: MW-archív

Egyértelművé vált, hogy hétfő 18 óra és kedd reggel 7 óra között illetéktelen személy a ketrec ajtajának tartópántját átvágva az ajtót kinyitotta. A gondozók a sülöket sajnos, már nem találták a helyükön.

Eltűntek a debreceni állatkertből érkezett sülök

Haladéktalanul megkezdődött a sülök a keresése, mind az állatkerten belül, mind a kerten kívül, de a keresés a sötétedésig nem vezetett eredményre. Mivel ezek az állatok a természetben is főleg éjszaka aktívak, ezért az állatkert területén belül éjszaka is folytatták a keresést hőkamerával, és szerencsére az egyik sül megkerült. Habár a másik példányról biztos információnk nincs, esély van rá, hogy az állatkert külső kerítése alatt kiszökhetett a kert területén kívülre, legnagyobb eséllyel az állatkert mögötti Zagyva hullámtérre! Nem tudjuk, hogy mi volt az ajtó fém szalagpántját átvágó személy célja, de ha az állatok megszerzése miatt történt a behatolás, akkor vélhetően sikertelenül végződött, mert az egyik állatot befogtuk, míg a másik egyed egy tüskéjét a karantén melletti állatkerti kerítés külső oldalán, egy nagyobb, kibújásra alkalmas helyen megtalálták

– olvasható a bejegyzésben.

A keresésben a Kutyákkal az Életért Alapítvány képviselője és nyomkövető kutyája is megpróbált segíteni az állatkertnek, de a délutáni nagy zápor után nem sikerült a szökevényt megtalálniuk.

