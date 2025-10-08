október 8., szerda

Koppány névnap

15°
+16
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ilyen van?

10 perce

Vérlázító dolgot tettek a debreceni sülökkel, sürgős segítséget kér az állatkert!

Címkék#állatkert#sül#Debreceni állatkert

Meglepő dolog történt Jászberényi Állat- és Növénykertben. A debreceni állatkertből érkezett sülök eltűntek.

Haon.hu

A tegnapi nap folyamán gondozóik észrevették, hogy a két hete a debreceni állatkertből hozzájuk érkezett két dél-afrikai sül karanténhelyének ajtaja nyitva volt – számolt be róla október 8-án közösségi oldalán a Jászberényi Állat- és Növénykert. Mint írják, a fémajtó lakatja zárt állapotban a helyén volt, de az ajtót rögzítő fémszalagot – pántot – szétvágták, és kollégáik az ajtót nyitva találták. 

A debreceni állatkertből érkezett sülök Jászberényben
A debreceni állatkertből érkeztek sülök Jászberénybe
Forrás:  MW-archív

Egyértelművé vált, hogy hétfő 18 óra és kedd reggel 7 óra között illetéktelen személy a ketrec ajtajának tartópántját átvágva az ajtót kinyitotta. A gondozók a sülöket sajnos, már nem találták a helyükön.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Eltűntek a debreceni állatkertből érkezett sülök

Haladéktalanul megkezdődött a sülök a keresése, mind az állatkerten belül, mind a kerten kívül, de a keresés a sötétedésig nem vezetett eredményre. Mivel ezek az állatok a természetben is főleg éjszaka aktívak, ezért az állatkert területén belül éjszaka is folytatták a keresést hőkamerával, és szerencsére az egyik sül megkerült. Habár a másik példányról biztos információnk nincs, esély van rá, hogy az állatkert külső kerítése alatt kiszökhetett a kert területén kívülre, legnagyobb eséllyel az állatkert mögötti Zagyva hullámtérre! Nem tudjuk, hogy mi volt az ajtó fém szalagpántját átvágó személy célja, de ha az állatok megszerzése miatt történt a behatolás, akkor vélhetően sikertelenül végződött, mert az egyik állatot befogtuk, míg a másik egyed egy tüskéjét a karantén melletti állatkerti kerítés külső oldalán, egy nagyobb, kibújásra alkalmas helyen megtalálták

– olvasható a bejegyzésben.

 A keresésben a Kutyákkal az Életért Alapítvány képviselője és nyomkövető kutyája is megpróbált segíteni az állatkertnek, de a délutáni nagy zápor után nem sikerült a szökevényt megtalálniuk.

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu