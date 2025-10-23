1 órája
Joggal főhet a feje ennek a debreceni autósnak, durván elbántak vele a délutáni csúcsban! – fotóval!
A történet másik résztvevőjét persze nem találja... Már csak a szemtanúk segítségében bízhat a pórul járt debreceni autós.
Ismét egy borzalmas szituációban találta magát egy autós Debrecenben, a délutáni csúcsban! A történtekről egy bejegyzést is közzétett a Debrecenben Hallottam Facebook-csoportban, bízva abban, hogy szemtanúk segítségével a másik sofőr nyomára akadhat.
Pórul járt autós Debrecenben
A történet szerint a pórul járt autós szerdán, a délutáni csúcs idején közlekedett Debrecenben, a Békéssy Béla utcáról kanyaradott a Dóczy József utcára, amikor is az út belső sávjából egy autó a járműve bal hátsó részének ütközött. Felidézte, az ütközést követően a másik autós nem állt meg, hanem egyszerűen csak elhajtott az Auguszta irányába. A posztoló elmondása szerint az ütközés ráadásul nyomot is hagyott a szürke Skoda Superb oldalán, erről egy képet is közzétett.
Az ő autóján is kell, hogy nyoma legyen. Ha látta valaki és be tudja azonosítani, kérem jelezze! Nagyon szépen köszönöm!
– fogalmazott bejegyzésében a szerencsétlenül járt autós.
