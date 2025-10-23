október 23., csütörtök

Gyöngyi névnap

19°
+17
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Giga-pech!

1 órája

Joggal főhet a feje ennek a debreceni autósnak, durván elbántak vele a délutáni csúcsban! – fotóval!

Címkék#autó#debrecen#közlekedés#debrecenben hallottam

A történet másik résztvevőjét persze nem találja... Már csak a szemtanúk segítségében bízhat a pórul járt debreceni autós.

Haon.hu

Ismét egy borzalmas szituációban találta magát egy autós Debrecenben, a délutáni csúcsban! A történtekről egy bejegyzést is közzétett a Debrecenben Hallottam Facebook-csoportban, bízva abban, hogy szemtanúk segítségével a másik sofőr nyomára akadhat.

Joggal főhet a feje ennek a debreceni autósnak, durván kibántak vele a délutáni csúcsban!
Joggal főhet a feje ennek a debreceni autósnak, durván kibántak vele a délutáni csúcsban!
Forrás:  Illusztráció / Napló-archív

Pórul járt autós Debrecenben

A történet szerint a pórul járt autós szerdán, a délutáni csúcs idején közlekedett Debrecenben, a Békéssy Béla utcáról kanyaradott a Dóczy József utcára, amikor is az út belső sávjából egy autó a járműve bal hátsó részének ütközött. Felidézte, az ütközést követően a másik autós nem állt meg, hanem egyszerűen csak elhajtott az Auguszta irányába. A posztoló elmondása szerint az ütközés ráadásul nyomot is hagyott a szürke Skoda Superb oldalán, erről egy képet is közzétett.

Joggal főhet a feje ennek a debreceni autósnak
Joggal főhet a feje ennek a debreceni autósnak
Forrás: Facebook / Debrecenben Hallottam (nyilvános bejegyzés)

Az ő autóján is kell, hogy nyoma legyen. Ha látta valaki és be tudja azonosítani, kérem jelezze! Nagyon szépen köszönöm!

– fogalmazott bejegyzésében a szerencsétlenül járt autós.

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu