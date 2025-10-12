Változik a zsákosztás helyszíne Debrecenben

A kedvezőtlen időjárásra való tekintettel változik a zsákosztás helyszíne – számolt róla be közösségi oldalán Széles Diána. A megosztott szórólapról kiderül, hogy az alpolgármester körzetében élő debreceni lakosok a Pósa utca 1 szám alatt vehetik át zsákjaikat, október 14-én délután két órától.

Az időjárás miatt változott a debreceni helyszín

Forrás: Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

Ajánljuk még: