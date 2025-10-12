Helyi közélet
1 órája
Változik a zsákosztás helyszíne Debrecenben
Az időjárás miatt helyszín változás történt. Idén is ingyenes lombgyűjtő zsákokat biztosítanak a debreceni lakosok részére.
A kedvezőtlen időjárásra való tekintettel változik a zsákosztás helyszíne – számolt róla be közösségi oldalán Széles Diána. A megosztott szórólapról kiderül, hogy az alpolgármester körzetében élő debreceni lakosok a Pósa utca 1 szám alatt vehetik át zsákjaikat, október 14-én délután két órától.
