Közlekedés
2 órája
Változik a menetrend, a debreceni vonatokat is érinti
Indulás előtt tájékozódj! Több debreceni vonat menetrendjét is érinti.
A Budapest– Cegléd–Szolnok–Debrecen vonal Ceglédbercel-Cserő és Cegléd közötti szakaszán pályakarbantartást végeznek, emiatt változik a menetrend október 13-tól november 5-ig – számolt be róla a MÁV.
Budapestről Debrecen, Nyíregyháza felé
Valamennyi InterCity terelve, az újszászi fővonalon közlekedik, emiatt az alábbi megállókat nem érintik:
- Zugló, Kőbánya-Kispest, Ferihegy, Cegléd
- Ezekről az állomásokról a Cívis InterRégió vonatokkal utazhatnak Debrecen felé.
- A terelt útvonalon történő közlekedés miatt az InterCityk 25 perccel korábban, előző óra :55 perckor indulnak a Nyugati pályaudvarról Debrecen felé.
- A péntekenként Nyíregyházára tartó Campus expressz (1636) 37 perccel korábban, 17:23-kor indul a Nyugati pályaudvarról. Terelt útvonalon közlekedik, Szolnokig nem áll meg, Zuglót és Kőbánya-Kispestet nem érinti (A munkanap-áthelyezés miatt október 17. péntek helyett 18-án szombaton indul a Campus expressz)
- A Cívis InterRégiók az eredeti útvonalukon, a ceglédi fővonalon közlekednek, azonban a Nyugati pályaudvarról 5 perccel korábban indulnak, Ceglédtől a megszokott menetrend szerint közlekednek
- A terelt útvonalon közlekedő InterCityk felszállás céljából Rákoshegyen is megállnak, ahová Kőbánya-Kispestről a BKK 98, 98E jelzésű autóbusz járataival juthatnak el.
- A Nyugati pályaudvarról 3:55-kor Nyíregyházára induló személyvonat (6140) az eredeti útvonalán, Ceglédig 15 perccel korábban közlekedik, a Nyugati pályaudvarról 3:40-kor indul.
Nyíregyháza, Debrecen felől Budapest felé
Valamennyi InterCity terelve, az újszászi fővonalon közlekedik, emiatt az alábbi megállókat nem érintik:
- Cegléd, Ferihegy, Kőbánya-Kispest, Zugló, ezekre az állomásokra a Cívis InterRégiókkal utazhatnak.
- A terelt útvonalon történő közlekedés miatt Debrecen, Szolnok felől 24 perccel később, következő óra :03 perckor érkeznek a Nyugati pályaudvarra az InterCityk.
- A vasárnaponként közlekedő, Nyíregyházáról 15:37-kor a Nyugati pályaudvarra induló expresszvonat (1633) 29 perccel később, 19:38-kor érkezik a Nyugati pályaudvarra. Szolnoktól terelt útvonalon közlekedik, Kőbánya-Kispestet és Zuglót nem érinti.
- A szintén vasárnaponként közlekedő, Budapestre tartó Campus expressz (1631) az eredeti útvonalán, a ceglédi fővonalon közlekedik, Kőbánya-Kispesten és Zuglóban is megáll, Szolnoktól negyed órával később közlekedik.
- A Cívis InterRégiók az eredeti útvonalukon, a ceglédi fővonalon közlekednek, azonban Ceglédtől 4-5 perccel később közlekednek.
- A terelt útvonalon közlekedő InterCityk leszállás céljából Rákoshegyen is megállnak, ahonnan a BKK 98, 98E jelzésű autóbusz járataival juthatnak el Kőbánya-Kispestre.
- A hajnali első, Debrecenből 2:34-kor a Nyugati pályaudvarra induló Cívis InterRégió (6009) Szolnokról és Ceglédről 3-5 perccel korábban indul, Budai úton, Ceglédbercel-Cserőn, Albertirsán és Üllőn is megáll, emiatt a Nyugati pályaudvarra 5 perccel később, 5:39-kor érkezik.
