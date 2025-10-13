Változik a menetrend, a debreceni vonatokat is érinti

A Budapest– Cegléd–Szolnok–Debrecen vonal Ceglédbercel-Cserő és Cegléd közötti szakaszán pályakarbantartást végeznek, emiatt változik a menetrend október 13-tól november 5-ig – számolt be róla a MÁV.

Több debreceni vonat menetrendjét is érinti.

Forrás: Illusztráció / MW-archív

Budapestről Debrecen, Nyíregyháza felé

Valamennyi InterCity terelve, az újszászi fővonalon közlekedik, emiatt az alábbi megállókat nem érintik:

Zugló, Kőbánya-Kispest, Ferihegy, Cegléd

Ezekről az állomásokról a Cívis InterRégió vonatokkal utazhatnak Debrecen felé.

A terelt útvonalon történő közlekedés miatt az InterCityk 25 perccel korábban , előző óra :55 perckor indulnak a Nyugati pályaudvarról Debrecen felé. A péntekenként Nyíregyházára tartó Campus expressz (1636) 37 perccel korábban, 17:23-kor indul a Nyugati pályaudvarról. Terelt útvonalon közlekedik, Szolnokig nem áll meg, Zuglót és Kőbánya-Kispestet nem érinti (A munkanap-áthelyezés miatt október 17. péntek helyett 18-án szombaton indul a Campus expressz)

, előző óra :55 perckor indulnak a Nyugati pályaudvarról Debrecen felé. A Cívis InterRégiók az eredeti útvonalukon, a ceglédi fővonalon közlekednek, azonban a Nyugati pályaudvarról 5 perccel korábban indulnak, Ceglédtől a megszokott menetrend szerint közlekednek

A terelt útvonalon közlekedő InterCityk felszállás céljából Rákoshegyen is megállnak, ahová Kőbánya-Kispestről a BKK 98, 98E jelzésű autóbusz járataival juthatnak el.

A Nyugati pályaudvarról 3:55-kor Nyíregyházára induló személyvonat (6140) az eredeti útvonalán, Ceglédig 15 perccel korábban közlekedik, a Nyugati pályaudvarról 3:40-kor indul.

Nyíregyháza, Debrecen felől Budapest felé

Valamennyi InterCity terelve, az újszászi fővonalon közlekedik, emiatt az alábbi megállókat nem érintik:

Cegléd, Ferihegy, Kőbánya-Kispest, Zugló, ezekre az állomásokra a Cívis InterRégiókkal utazhatnak.

A terelt útvonalon történő közlekedés miatt Debrecen, Szolnok felől 24 perccel később , következő óra :03 perckor érkeznek a Nyugati pályaudvarra az InterCityk. A vasárnaponként közlekedő, Nyíregyházáról 15:37-kor a Nyugati pályaudvarra induló expresszvonat (1633) 29 perccel később, 19:38-kor érkezik a Nyugati pályaudvarra. Szolnoktól terelt útvonalon közlekedik, Kőbánya-Kispestet és Zuglót nem érinti. A szintén vasárnaponként közlekedő, Budapestre tartó Campus expressz (1631) az eredeti útvonalán, a ceglédi fővonalon közlekedik, Kőbánya-Kispesten és Zuglóban is megáll, Szolnoktól negyed órával később közlekedik. A Cívis InterRégiók az eredeti útvonalukon, a ceglédi fővonalon közlekednek, azonban Ceglédtől 4-5 perccel később közlekednek.

, következő óra :03 perckor érkeznek a Nyugati pályaudvarra az InterCityk. A terelt útvonalon közlekedő InterCityk leszállás céljából Rákoshegyen is megállnak, ahonnan a BKK 98, 98E jelzésű autóbusz járataival juthatnak el Kőbánya-Kispestre.

A hajnali első, Debrecenből 2:34-kor a Nyugati pályaudvarra induló Cívis InterRégió (6009) Szolnokról és Ceglédről 3-5 perccel korábban indul, Budai úton, Ceglédbercel-Cserőn, Albertirsán és Üllőn is megáll, emiatt a Nyugati pályaudvarra 5 perccel később, 5:39-kor érkezik.

Ajánljuk még: