Nem erre számított a debreceni nő, amikor felszállt a villamosra

Számos szívmelengető, megható és kevésbé kedves történetet osztottunk már meg Debrecenből. Nem olyan rég történt, hogy egy fiatal lány leszállás közben esett el egy debreceni buszmegállóban, de nem hagyták magára. Egy nő a debreceni Nagyállomáson hagyta az autóját, de lejárt a parkolójegye, és valaki megvette neki a jegyet, így nem büntették meg. Több olyan esetről is beszámoltunk, amikor a debreceni sürgősségi dolgozóinak hálálkodtak. Szombaton újabb bejegyzés jelent meg az egyik Debrecenben-Hallottam csoportban, ami arról tanúskodik, hogy igenis vannak még rendes emberek.

Egy kedves fiatal ember mosolyogtatta meg a debreceni utazókat

Forrás: Illusztráció / Napló-archív

Gondolkodás nélkül átadta volna a helyét a debreceni villamoson

Az egyik villamoson utazó nő egy kedves történet látott a debreceni vonalon, a bejegyzés írója így fogalmazott az esetről:

Tegnap nagyon kedves jelenetnek voltam szem- és fültanúja a 2-es villamoson. Sokan ültünk és álltak a Doberdó utca felől a Kálin tér irányába haladó járművön. Egy lány találkozott egy külföldi fiatalemberrel, magyarul köszöntötték egymást, majd angolul beszélgettek. Felszabadultak ülőhelyek, leültek. Ahogy a villamos elhagyta a Kölcsey Központ megállót, a fiú felpattant. A lány kérdőn nézett rá. A válasz (fonetikusan): "Mert néníz end bácsíz ár sztending." Mosolygott a lelkem. A lány megnyugtatta a srácot, hogy azért állnak, mert készülnek leszállni, mennek a Piacra, de Ő nem ült vissza.

A kommentelők között többen is megjegyezték, hogy tapasztaltak már hasonló jelenetet.

