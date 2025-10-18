október 18., szombat

Aludj máskor!

26 perce

12 középiskola jutott be az egyik legnépszerűbb debreceni vetélkedőbe

Címkék#debrecen#Aludj máskor#diák#vetélkedő

A „Debrecen24 - Aludj máskor” előselejtezőn csaptak össze a tanulók. Számos kihívás várt a debreceni diákokra.

Haon.hu

A Oláh Gábor utcai sportcentrumban felpezsdült az élet, ma 350 debreceni diák gyűlt össze a „Debrecen24 - Aludj máskor” előselejtezőjén, hogy megmérettesse magát logikai és kreatív feladatokban, városfelderítő játékokban, valamint sportos és ügyességi kihívásokban – számolt be róla pénteken, közösségi oldalán Széles Diána.

Számos kihívás várt a debreceni diákokra
Számos kihívás várt a debreceni diákokra
Forrás: Vida Márton Péter

Mint írja, az ilyen városi kezdeményezéseknek nagyon fontos szerepe van abban, hogy a diákok valódi közösségi élményeket éljenek át. A felszabadult légkör segít oldani az iskolai szorongást, a fiatalok megmutathatják, mire képesek együtt, egymásért és az iskolájukért. 

A versenyt minden résztvevő úgy éli meg, hogy Debrecenben jó diáknak lenni!

Az előselejtező tétje nem kisebb volt, mint bekerülni a tavaszi, 24 órás döntőbe, amit 12 középiskola részvételével rendeznek meg.

Az alábbi iskolák jutottak a döntőbe:

1. Svetits Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

2. Debreceni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola

3. DSZC Vegyipari Technikum

4. Debreceni SZC Mechwart András Gépipari és Informatikai Technikum

5. Debreceni SzC. Brassai Sámuel Műszaki Technikum

6. Debreceni Ady Endre Gimnázium

7. Diószegi Sámuel Baptista Technikum és Szakképző Iskola

8. Debreceni SZC Baross Gábor Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

9. Debreceni SZC Irinyi János Technikum

10. Debreceni Szc Beregszászi Pál Technikum és Kollégium

11. Debreceni SZC Bethlen Gábor Közgazdasági Technikum és Kollégium

12. Debreceni SZC Péchy Mihály Építőipari Technikum

Fotókon és videón a debreceni vetélkedő:

Aludj máskor! vetélkedő Debrecenben

Fotók: Vida Márton Péter

