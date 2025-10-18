12 középiskola jutott be az egyik legnépszerűbb debreceni vetélkedőbe

A Oláh Gábor utcai sportcentrumban felpezsdült az élet, ma 350 debreceni diák gyűlt össze a „Debrecen24 - Aludj máskor” előselejtezőjén, hogy megmérettesse magát logikai és kreatív feladatokban, városfelderítő játékokban, valamint sportos és ügyességi kihívásokban – számolt be róla pénteken, közösségi oldalán Széles Diána.

Számos kihívás várt a debreceni diákokra

Forrás: Vida Márton Péter

Mint írja, az ilyen városi kezdeményezéseknek nagyon fontos szerepe van abban, hogy a diákok valódi közösségi élményeket éljenek át. A felszabadult légkör segít oldani az iskolai szorongást, a fiatalok megmutathatják, mire képesek együtt, egymásért és az iskolájukért.

A versenyt minden résztvevő úgy éli meg, hogy Debrecenben jó diáknak lenni!

Az előselejtező tétje nem kisebb volt, mint bekerülni a tavaszi, 24 órás döntőbe, amit 12 középiskola részvételével rendeznek meg.

Az alábbi iskolák jutottak a döntőbe: 1. Svetits Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 2. Debreceni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola 3. DSZC Vegyipari Technikum 4. Debreceni SZC Mechwart András Gépipari és Informatikai Technikum 5. Debreceni SzC. Brassai Sámuel Műszaki Technikum 6. Debreceni Ady Endre Gimnázium 7. Diószegi Sámuel Baptista Technikum és Szakképző Iskola 8. Debreceni SZC Baross Gábor Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 9. Debreceni SZC Irinyi János Technikum 10. Debreceni Szc Beregszászi Pál Technikum és Kollégium 11. Debreceni SZC Bethlen Gábor Közgazdasági Technikum és Kollégium 12. Debreceni SZC Péchy Mihály Építőipari Technikum

