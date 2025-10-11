október 11., szombat

Brigitta névnap

10°
+16
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vetélkedő

34 perce

350 diák csap össze Debrecenben

Címkék#debrecen#diák#vetélkedő#Széles Diána

A program már szerves része lett a cívisvárosi középiskolák életének. 16 középiskola 350 diákjának a részvételével valósul meg a debreceni vetélkedő előselejtezője.

Haon.hu

Az előselejtezővel újból elindul a gimisek kedvenc vetélkedője, a „Debrecen24 – Aludj máskor!” – számolt róla be közösségi oldalán Széles Diána. Mint írja, az idén Debrecen természeti értékei köré szerveződik, a Nagyerdei Kultúrpark szakmai támogatásával. 

16 középiskola 350 diákjának a részvételével valósul meg a debreceni vetélkedő előselejtezője
16 középiskola 350 diákjának a részvételével valósul meg a debreceni vetélkedő előselejtezője
Forrás: Facebook / Széles Diána

A 24órás vetélkedő mára szerves részévé vált a debreceni középiskolák életének. A pedagógusok aktív szerepvállalása nélkül azonban nem jöhetne létre ez az esemény – szükség van a támogatásukra és a felkészítésre, amit a diákok tőlük kapnak. Köszönik a tanároknak, hogy diákjaikkal együtt aktívan részt vesznek a programban! 

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu  Google News oldalán is!

Az előselejtező jövő héten lesz az Oláh Gábor utcai sportcentrumban, 16 középiskola 350 diákjának a részvételével. A tavaszi döntőbe 12 iskola csapata jut tovább. 

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu