350 diák csap össze Debrecenben

Az előselejtezővel újból elindul a gimisek kedvenc vetélkedője, a „Debrecen24 – Aludj máskor!” – számolt róla be közösségi oldalán Széles Diána. Mint írja, az idén Debrecen természeti értékei köré szerveződik, a Nagyerdei Kultúrpark szakmai támogatásával.

16 középiskola 350 diákjának a részvételével valósul meg a debreceni vetélkedő előselejtezője

Forrás: Facebook / Széles Diána

A 24órás vetélkedő mára szerves részévé vált a debreceni középiskolák életének. A pedagógusok aktív szerepvállalása nélkül azonban nem jöhetne létre ez az esemény – szükség van a támogatásukra és a felkészítésre, amit a diákok tőlük kapnak. Köszönik a tanároknak, hogy diákjaikkal együtt aktívan részt vesznek a programban!

Az előselejtező jövő héten lesz az Oláh Gábor utcai sportcentrumban, 16 középiskola 350 diákjának a részvételével. A tavaszi döntőbe 12 iskola csapata jut tovább.

