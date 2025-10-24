október 24., péntek

Látványos videón, hogy 17 év alatt mennyit változott Debrecen!

Címkék#debrecen#változás#videó

Te emlékszel még a régi cívisvárosra? A TikTokra került fel egy múltidéző videó Debrecenről.

Haon.hu

A TikTok-on található a regenmas nevezetű profil, ahol az ország különböző településeit és azok változásait láthatjuk. Erre az oldalra került fel egy videó Debrecenről is, ahol 2007-es képeket hasonlít össze a 2024-es fotókkal. A videóban is jól látható, mennyit változott és fejlődött a cívisváros az évek során.

Ennyit változott Debrecen 17 év alatt
Ennyit változott Debrecen 17 év alatt
Forrás: Tik-Tok / regenmas

Látványos videón Debrecen változása az elmúlt 17 év alatt

@regenmas Debrecen: 2007 - 2024 #hungary #fyp #thenandnow #glowup #debrecen ♬ stellar - .diedlonely & énouement

