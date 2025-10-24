Hűha!
Látványos videón, hogy 17 év alatt mennyit változott Debrecen!
Te emlékszel még a régi cívisvárosra? A TikTokra került fel egy múltidéző videó Debrecenről.
A TikTok-on található a regenmas nevezetű profil, ahol az ország különböző településeit és azok változásait láthatjuk. Erre az oldalra került fel egy videó Debrecenről is, ahol 2007-es képeket hasonlít össze a 2024-es fotókkal. A videóban is jól látható, mennyit változott és fejlődött a cívisváros az évek során.
Látványos videón Debrecen változása az elmúlt 17 év alatt
