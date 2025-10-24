Látványos videón, hogy 17 év alatt mennyit változott Debrecen!

A TikTok-on található a regenmas nevezetű profil, ahol az ország különböző településeit és azok változásait láthatjuk. Erre az oldalra került fel egy videó Debrecenről is, ahol 2007-es képeket hasonlít össze a 2024-es fotókkal. A videóban is jól látható, mennyit változott és fejlődött a cívisváros az évek során.

Ennyit változott Debrecen 17 év alatt

Forrás: Tik-Tok / regenmas

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Látványos videón Debrecen változása az elmúlt 17 év alatt

Ajánljuk még: