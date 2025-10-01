október 1., szerda

Malvin névnap

+14
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi közélet

2 órája

Hiánypótló üzlet nyílt Debrecenben! Vége a találgatásnak, már kint az árulkodó tábla

Címkék#debrecen#Hajdú-Bihar megye#Józsa

Eseménydús napot tudhatunk mögött. Debrecenben is felgyorsultak a történések.

Haon.hu

Hatalmas találgatás kezdődött az elmúlt napokban az egyik nagyobb debreceni Facebook-csoportban. Vajon milyen üzlet nyílik Józsán, a 35-ös főútról letérve, a Bocskai István út elején? – tették fel többen is a kérdést. Mint kiderült, Alsójózsán, a Bocskai úton, a Napfény Szépségszalon szomszédságában sok éven keresztül virágbolt működött, de volt például ruhabolt is és az sem titok már, mi nyílik hamarosan.

Beindult a találgatás, vajon milyen üzlet nyílik hamarosan Debrecenben?
Beindult a találgatás, vajon milyen üzlet nyílik hamarosan Debrecenben?
Forrás:  Illusztráció / Napló-archív

Kedden történt:

  • Több egységet is riasztottak a helyszínre, a keresés délután kezdődött. A felborult csónak egyik utasa nem jutott ki a partra.
  • Ha ez igaz, nagyon sokan lesznek szomorúak! Az a hír járja, hogy a Debreceni Zsibogó január 1-jétől megszűnik. Ennek kapcsán a debreceni polgármesteri hivatalt kerestük meg.
  • A mentőket is riasztani kellett egy Józsa közelében történt balesethez.
  • A műsor után rátalált a szerelem a hajdú-bihari gazdára. A Házasodna a gazda című valóságshow-ban végül nem találta meg azt, amit keresett.
  • Egy komádi fiatalnál rengeteg drogot és lőszert is találtak.
  • A sofőr először megpróbált úgy tenni, mint aki nem értené a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bevetési Igazgatósága pénzügyőreinek a jelzéseit. Ezek után pedig még a mellébeszélést is bevetette a NAV-osok ellenőrzésekor.

Ne hagyja ki!

  • Az utolsó készletet év elején értékesítették. Mára gyakorlatilag eltűntek az üzletekből a Fa szappanok.

Sport:

  • Szombati, vasárnapi és még csütörtöki napon is pályára lépnek a piros-fehérek. A jelenlegi forma szerint több meccsen is a Debreceni VSC az esélyesebb fél a győzelemre.
  • A debreceni lányok szerdán rangadót vívnak hazai környezetben.
  • Összeszedtük a legbalhésabb meccseket. Több meccsen 4(!) piros lap is volt.

Ez is érdekelheti:

Javában zajlik a nagyszabású gyakorlat. Több száz tartalékos katona érkezett az északkeleti régióba.

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu