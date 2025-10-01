Helyi közélet
2 órája
Hiánypótló üzlet nyílt Debrecenben! Vége a találgatásnak, már kint az árulkodó tábla
Eseménydús napot tudhatunk mögött. Debrecenben is felgyorsultak a történések.
Hatalmas találgatás kezdődött az elmúlt napokban az egyik nagyobb debreceni Facebook-csoportban. Vajon milyen üzlet nyílik Józsán, a 35-ös főútról letérve, a Bocskai István út elején? – tették fel többen is a kérdést. Mint kiderült, Alsójózsán, a Bocskai úton, a Napfény Szépségszalon szomszédságában sok éven keresztül virágbolt működött, de volt például ruhabolt is és az sem titok már, mi nyílik hamarosan.
Kedden történt:
- Több egységet is riasztottak a helyszínre, a keresés délután kezdődött. A felborult csónak egyik utasa nem jutott ki a partra.
Ezt ne hagyja ki!Sziréna
10 órája
Borzasztó! Felborult egy csónak, egy ember eltűnt a Hortobágy-Berettyóban Püspökladánynál - fotókkal
- Ha ez igaz, nagyon sokan lesznek szomorúak! Az a hír járja, hogy a Debreceni Zsibogó január 1-jétől megszűnik. Ennek kapcsán a debreceni polgármesteri hivatalt kerestük meg.
Ezt ne hagyja ki!Zsibi
13 órája
Tényleg bezár a debreceni zsibi? Már csak idén élvezhetjük a piacot? Utánajártunk!
- A mentőket is riasztani kellett egy Józsa közelében történt balesethez.
Ezt ne hagyja ki!Sziréna
21 órája
Felismerhetetlenre tört a terepjáró eleje, miután belehajtott a közútkezelő járművébe Debrecennél – fotókkal, videóval
- A műsor után rátalált a szerelem a hajdú-bihari gazdára. A Házasodna a gazda című valóságshow-ban végül nem találta meg azt, amit keresett.
- Egy komádi fiatalnál rengeteg drogot és lőszert is találtak.
Ezt ne hagyja ki!Sziréna
Tegnap, 8:18
Veszélyes bűnözőért küldték ki a TEK-et Hajdú-Biharban, ilyen rajtaütést ritkán lát a város – fotókkal, videóval
- A sofőr először megpróbált úgy tenni, mint aki nem értené a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bevetési Igazgatósága pénzügyőreinek a jelzéseit. Ezek után pedig még a mellébeszélést is bevetette a NAV-osok ellenőrzésekor.
Ezt ne hagyja ki!Sziréna
22 órája
40 milliós jackpotba tenyereltek Hajdúnánás mellett, fotókon a fogás, ami még a NAV-nak is súlyos – fotókkal, videóval
Ne hagyja ki!
- Az utolsó készletet év elején értékesítették. Mára gyakorlatilag eltűntek az üzletekből a Fa szappanok.
Sport:
- Szombati, vasárnapi és még csütörtöki napon is pályára lépnek a piros-fehérek. A jelenlegi forma szerint több meccsen is a Debreceni VSC az esélyesebb fél a győzelemre.
- A debreceni lányok szerdán rangadót vívnak hazai környezetben.
- Összeszedtük a legbalhésabb meccseket. Több meccsen 4(!) piros lap is volt.
Ezt ne hagyja ki!Labdarúgás
16 órája
Annyi balhé volt a hajdú-bihari meccseken, hogy a fegyelmi bizottság alig győzi elbírálni
Ez is érdekelheti:
Javában zajlik a nagyszabású gyakorlat. Több száz tartalékos katona érkezett az északkeleti régióba.
Ezt ne hagyja ki!Adaptive Hussars 2025
12 órája
Rengeteg tartalékos katonát mozgósítottak Hajdú-Biharba, itt vannak a részletek!
Ajánljuk még:
Ezt ne hagyja ki!Itt a bejelentés!
2025.09.29. 18:37
Programkavalkáddal tér vissza Debrecenbe a Múzeumok Őszi Fesztiválja
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre