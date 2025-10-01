Hiánypótló üzlet nyílt Debrecenben! Vége a találgatásnak, már kint az árulkodó tábla

Hatalmas találgatás kezdődött az elmúlt napokban az egyik nagyobb debreceni Facebook-csoportban. Vajon milyen üzlet nyílik Józsán, a 35-ös főútról letérve, a Bocskai István út elején? – tették fel többen is a kérdést. Mint kiderült, Alsójózsán, a Bocskai úton, a Napfény Szépségszalon szomszédságában sok éven keresztül virágbolt működött, de volt például ruhabolt is és az sem titok már, mi nyílik hamarosan.

Beindult a találgatás, vajon milyen üzlet nyílik hamarosan Debrecenben?

Forrás: Illusztráció / Napló-archív

Kedden történt: