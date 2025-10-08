40 perce
Újabb áldozatot szedett a tojásos fantom Debrecenben - fotón a pusztítása!
Egy újabb személy esett áldozatául. A debreceni esetről képek is készültek.
Augusztus végén szokatlan incidensek kezdődtek el Debrecenben: egy személy tojásokkal kezdett el dobálni. A tojásdobálás Debrecenben először egy lakás nyitott ablakán kezdődött, majd egy autót is „megkínált”. Utána azonban nem lehetett újabb támadásról hallani, egészen keddig, amikor az egyik Debrecenben Hallottam-csoportban jelezte egy hölgy, hogy tojásokkal dobálták meg az autóját.
Kedves titokzatos Híd utcai tojásdobáló! A saját autódat dobáld tojással, nem tudom mit zavart téged a szabályosan parkoló autóm
- írja a támadást elszenvedő autó sofőrje.
Egy másik bejegyzésben képeket is csatoltak az esethez.
A képek alatt többen is azt emelték ki, hogy ez a parkolás így nem teljesen szabályos. Az autó tulajdonosa így válaszolt:
Akkor hagyjon egy cetlit de ne tojással dobálja már az autómat
