Helyi közélet

40 perce

Újabb áldozatot szedett a tojásos fantom Debrecenben - fotón a pusztítása!

Címkék#debrecen#rongálás#tojás

Egy újabb személy esett áldozatául. A debreceni esetről képek is készültek.

Haon.hu

Augusztus végén szokatlan incidensek kezdődtek el Debrecenben: egy személy tojásokkal kezdett el dobálni. A tojásdobálás Debrecenben először egy lakás nyitott ablakán kezdődött, majd egy autót is „megkínált”. Utána azonban nem lehetett újabb támadásról hallani, egészen keddig, amikor az egyik Debrecenben Hallottam-csoportban jelezte egy hölgy, hogy tojásokkal dobálták meg az autóját.

Újabb tojásos rongálások Debrecenben: vajon ki lehet az elkövető?
Forrás: Facebook/Debrecenben Hallottam

Kedves titokzatos Híd utcai tojásdobáló! A saját autódat dobáld tojással, nem tudom mit zavart téged a szabályosan parkoló autóm

- írja a támadást elszenvedő autó sofőrje. 

Egy másik bejegyzésben képeket is csatoltak az esethez.

A Híd utcán nem ez volt az első eset
Forrás: Facebook/Debrecenben Hallottam

A képek alatt többen is azt emelték ki, hogy ez a parkolás így nem teljesen szabályos. Az autó tulajdonosa így válaszolt:

Akkor hagyjon egy cetlit de ne tojással dobálja már az autómat

Korábbi cikkeinket a tojásos fantomról itt tudjátok elolvasni:

Ez is érdekelhet:

 

 

