Még a Mercit sem kímélték, szavakkal leírhatatlan, mit műveltek ezzel a két autóval Debrecenben - fotókkal!

Úgy tűnik, valaki teljesen elvesztette az eszét a Csapókertben, vagy legalábbis egy igen határozott üzenetet akart küldeni két, tilosban hagyott autó gazdájának. A történtekre a Debrecenben Hallottam Facebook-csoport egyik tagja hívta fel nemrégiben a figyelmet.

Valaki teljesen elvesztette az eszét a Csapókertben, Debrecenben parkoló autókon töltötte ki valaki a dühét!

Forrás: Facebook / Debrecenben Hallottam (nyilvános bejegyzés)

Parkolás Debrecenben: itt inkább ne!

Bár a fenti képen nem látszik, az út azon szakasza, ahol a Mercedes is parkol, az bizony várakozni tilos tábla hatálya alá esik. Talán ezzel is összefüggésben állhat, hogy az ismeretlen elkövetők elképesztő pusztítást vittek végbe, a rongálás nyomai mindkét autó kasztniján látszanak.

A Mercedesnek még az ablakait is betörték! Ha volt benne bármilyen értéktárgy, vélhetően már annak is lába kélt!

A bejegyzés létrehozója szerint mindkét, Mikes Kelemen utcán hagyott autó rendszám nélküli, ez egyébként a képeken is jól kivehető. A férfi úgy véli, a járművek mozgásképtelenek is, hiszen hosszú ideje ott dekkolnak.

Láthatóan mindkét autó borzasztó állapotban van már, bár ez annak is betudható, hogy a vandalizmus itt nem ismert határokat:

További fotók: