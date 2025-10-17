október 17., péntek

Borzalom!

1 órája

Még a Mercit sem kímélték, szavakkal leírhatatlan, mit műveltek ezzel a két autóval Debrecenben - fotókkal!

Fotókon a mérhetetlen pusztítás! Egy biztos, akkor sem érdemled ezt meg a Debrecenben hagyott autóddal, ha történetesen tilosban parkolsz.

Haon.hu

Úgy tűnik, valaki teljesen elvesztette az eszét a Csapókertben, vagy legalábbis egy igen határozott üzenetet akart küldeni két, tilosban hagyott autó gazdájának. A történtekre a Debrecenben Hallottam Facebook-csoport egyik tagja hívta fel nemrégiben a figyelmet. 

Valaki teljesen elvesztette az eszét a Csapókertben, Debrecenben parkoló autókon töltötte ki valaki a dühét!
Valaki teljesen elvesztette az eszét a Csapókertben, Debrecenben parkoló autókon töltötte ki valaki a dühét!
Forrás: Facebook / Debrecenben Hallottam (nyilvános bejegyzés)

Parkolás Debrecenben: itt inkább ne!

Bár a fenti képen nem látszik, az út azon szakasza, ahol a Mercedes is parkol, az bizony várakozni tilos tábla hatálya alá esik. Talán ezzel is összefüggésben állhat, hogy az ismeretlen elkövetők elképesztő pusztítást vittek végbe, a rongálás nyomai mindkét autó kasztniján látszanak. 

A Mercedesnek még az ablakait is betörték! Ha volt benne bármilyen értéktárgy, vélhetően már annak is lába kélt!

A bejegyzés létrehozója szerint mindkét, Mikes Kelemen utcán hagyott autó rendszám nélküli, ez egyébként a képeken is jól kivehető. A férfi úgy véli, a járművek mozgásképtelenek is, hiszen hosszú ideje ott dekkolnak. 

Láthatóan mindkét autó borzasztó állapotban van már, bár ez annak is betudható, hogy a vandalizmus itt nem ismert határokat:

További fotók:

Bevert ablakok, festékkel leöntött kasztni - súlyos károkat okoztak két Debrecenben parkoló autóban

Fotók: Facebook / Debrecenben Hallottam (nyilvános bejegyzés)

Ajánljuk még:

 

