1 órája
Még a Mercit sem kímélték, szavakkal leírhatatlan, mit műveltek ezzel a két autóval Debrecenben - fotókkal!
Fotókon a mérhetetlen pusztítás! Egy biztos, akkor sem érdemled ezt meg a Debrecenben hagyott autóddal, ha történetesen tilosban parkolsz.
Úgy tűnik, valaki teljesen elvesztette az eszét a Csapókertben, vagy legalábbis egy igen határozott üzenetet akart küldeni két, tilosban hagyott autó gazdájának. A történtekre a Debrecenben Hallottam Facebook-csoport egyik tagja hívta fel nemrégiben a figyelmet.
Parkolás Debrecenben: itt inkább ne!
Bár a fenti képen nem látszik, az út azon szakasza, ahol a Mercedes is parkol, az bizony várakozni tilos tábla hatálya alá esik. Talán ezzel is összefüggésben állhat, hogy az ismeretlen elkövetők elképesztő pusztítást vittek végbe, a rongálás nyomai mindkét autó kasztniján látszanak.
A Mercedesnek még az ablakait is betörték! Ha volt benne bármilyen értéktárgy, vélhetően már annak is lába kélt!
A bejegyzés létrehozója szerint mindkét, Mikes Kelemen utcán hagyott autó rendszám nélküli, ez egyébként a képeken is jól kivehető. A férfi úgy véli, a járművek mozgásképtelenek is, hiszen hosszú ideje ott dekkolnak.
Láthatóan mindkét autó borzasztó állapotban van már, bár ez annak is betudható, hogy a vandalizmus itt nem ismert határokat:
További fotók:
Bevert ablakok, festékkel leöntött kasztni - súlyos károkat okoztak két Debrecenben parkoló autóbanFotók: Facebook / Debrecenben Hallottam (nyilvános bejegyzés)
Ajánljuk még:
Gőzerővel készül a karácsonyra Debrecen, a lakosoktól csak egy dolgot kérnek
Új, nagyon prémium hely nyílt a Debrecen Plazában – hamarosan tömegek lepik el? – fotókkal