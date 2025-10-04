1 órája
Péntek esti bosszú Debrecenben: ördögi módon számoltak le egy kutyatulajdonossal
Sosem egyszerű a társasházi élet. Ezt bizonyítja az alábbi poszt is az egyik debreceni csoportból.
A társasházi kapcsolatok sosem egyszerűek. A két szomszéd sokszor teljesen más személyiséggel rendelkezik, és sokszor aprónak tűnő problémák is lehetnek hatalmasak. Pénteken egy ehhez hasonló humoros poszt jelent meg az egyik Debrecenben Hallottam-csoportban.
Nem titok, hogy nem bírom a második emeleten lakó szomszédomat, van egy kutyája, aki minden nap a tömbház előtti fa mellé végzi a dolgát. Ma úgy felhúztam magam, hogy felvettem a kutyapiszkot, rátettem az autója motorháztetejére, és hagytam egy üzenetet: „Ha nem szeded össze a kutyád után a piszkot, legközelebb az egész lakásod ajtaját bekenem vele. Üdv: a 3. emeleti szomszéd, 14-es lakás.” Igaz én valójában az első emeleten lakom, de a harmadik emeleti szomszédot sem bírom
- áll a bejegyzésben. A posztra pillanatok alatt több száz reakció érkezett. A szerző nem sokkal később az alábbi üzenetet írta:
Remélem tudtam mosolyt csalni pár embernek az arcára
Rengetegen levették a poént, és egy jót nevettek ezen a kitalált történeten.
Voltak azonban olyanok is, akiknek nem tetszett a történet.
Közöd nem volt hozzá...
- írta az egyik kommentelő.
