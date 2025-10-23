2 órája
Elárulta egy debreceni nő mi a hosszú élet egyik titka
Boldog születésnapot! 90 éves lett a debreceni egy debreceni lakos, Csige Lászlóné Katika néni
Kerek születésnapot ünnepeltek Debrecenben, 90 éves lett Csige Lászlóné Katika néni, akihez Barcsa Lajos alpolgármester látogatott el.
Közösségi oldalán megosztotta, hogy:
Ma reggel a köszöntéskor nagyon jót beszélgettek. Elmesélte például, hogy a mai napig nagy focirajongó, hogy rendszeresen keresztrejtvényt fejt és hogy a kertet egészen a tavalyi évig ő gondozta. Azt tanácsolja mindenkinek, hogy szeressék egymást és tartsanak össze – ez a hosszú élet egyik titka. Minden este imádkozik a családjáért és mindig volt célja az életben – ez ma is példát mutat mindannyiunknak.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
Ajánljuk még:
Fegyvertelen volt a Sámsoni úti laktanya kapuügyeletese, mégis agyonlőtték
Munkabaleset történt egy hajdú-bihari gyárban, mentőhelikoptert is riasztottak!