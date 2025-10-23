október 23., csütörtök

Gyöngyi névnap

15°
+17
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Isten éltesse!

2 órája

Elárulta egy debreceni nő mi a hosszú élet egyik titka

Címkék#köszöntés#debrecen#Barcsa Lajos

Boldog születésnapot! 90 éves lett a debreceni egy debreceni lakos, Csige Lászlóné Katika néni

Haon.hu

Kerek születésnapot ünnepeltek Debrecenben, 90 éves lett Csige Lászlóné Katika néni, akihez Barcsa Lajos alpolgármester látogatott el. 

90 éves lett a debreceni egy debreceni lakos, Csige Lászlóné Katika néni
90 éves lett a debreceni egy debreceni lakos, Csige Lászlóné Katika néni
Forrás: Facebook / Barcsa Lajos

Közösségi oldalán megosztotta, hogy:

Ma reggel a köszöntéskor nagyon jót beszélgettek.  Elmesélte például, hogy a mai napig nagy focirajongó, hogy rendszeresen keresztrejtvényt fejt és hogy a kertet egészen a tavalyi évig ő gondozta. Azt tanácsolja mindenkinek, hogy szeressék egymást és tartsanak össze – ez a hosszú élet egyik titka. Minden este imádkozik a családjáért és mindig volt célja az életben –  ez ma is példát mutat mindannyiunknak.

Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu