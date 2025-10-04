Dúl a szerelem a debreceni lakótelepen – de nem úgy, ahogy sokan gondolják! – fotóval

Az őszről az embereknek elsősorban nem a szerelem toposza jut eszébe, sokkal inkább az elmúlásé. Mégis vannak olyan pillanatok, amikor a borongós őszi napok monotonitásában előbukkan a szerelem lángja. Ez az érzés jött elő sokakban szombaton az egyik Debrecenben Hallottam-csoportban az alábbi bejegyzést látva, amikor két jármű „került közelebb egymáshoz” az egyik lakótelepen.

Szerelem első villantásra? Debrecenben bármi megtörténhet

Forrás: Facebook/Debrecenben Hallottam

Ez a 2 autó furcsa helyzetben parkolt Debrecenben, a Komlóssy utcán, ha magukra ismernek a tulajok...

- írta a szerző.

A kommentelők azonnal eleresztették a fantáziájukat, többeknek is ez „szerelem volt első villantásra”:

Csak szerelmesek és pont a csók előtti pillanatot kaptad el. Ügyes időzítés

- írta az egyik hozzászóló. Volt olyan is, akinek ez már túl sok volt:

Azé' ez már lassan +18...

- tette hozzá viccesen.

Szerinted is titkos kapcsolat lehet a háttérben, vagy csak túl közel parkoltatták egymáshoz az autókat?

