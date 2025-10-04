október 4., szombat

Ferenc névnap

11°
+13
+1
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Debreceni Love Story

2 órája

Dúl a szerelem a debreceni lakótelepen – de nem úgy, ahogy sokan gondolják! – fotóval

Címkék#debrecen#lakótelep#parkolás#szerelem

Talán kicsit túl közeli a kapcsolat... Az egyik debreceni csoportban fotózták ezt a nem mindennapi közeledést.

Haon.hu

Az őszről az embereknek elsősorban nem a szerelem toposza jut eszébe, sokkal inkább az elmúlásé. Mégis vannak olyan pillanatok, amikor a borongós őszi napok monotonitásában előbukkan a szerelem lángja. Ez az érzés jött elő sokakban szombaton az egyik Debrecenben Hallottam-csoportban az alábbi bejegyzést látva, amikor két jármű „került közelebb egymáshoz” az egyik lakótelepen.

Szerelem első villantásra? Debrecenben bármi megtörténhet
Forrás: Facebook/Debrecenben Hallottam

Ez a 2 autó furcsa helyzetben parkolt Debrecenben, a Komlóssy utcán, ha magukra ismernek a tulajok...

- írta a szerző. 

Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

A kommentelők azonnal eleresztették a fantáziájukat, többeknek is ez „szerelem volt első villantásra”:

Csak szerelmesek és pont a csók előtti pillanatot kaptad el. Ügyes időzítés

- írta az egyik hozzászóló. Volt olyan is, akinek ez már túl sok volt:

Azé' ez már lassan +18...

- tette hozzá viccesen. 

Szerinted is titkos kapcsolat lehet a háttérben, vagy csak túl közel parkoltatták egymáshoz az autókat?

Ajánljuk még:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu