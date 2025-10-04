2 órája
Dúl a szerelem a debreceni lakótelepen – de nem úgy, ahogy sokan gondolják! – fotóval
Talán kicsit túl közeli a kapcsolat... Az egyik debreceni csoportban fotózták ezt a nem mindennapi közeledést.
Az őszről az embereknek elsősorban nem a szerelem toposza jut eszébe, sokkal inkább az elmúlásé. Mégis vannak olyan pillanatok, amikor a borongós őszi napok monotonitásában előbukkan a szerelem lángja. Ez az érzés jött elő sokakban szombaton az egyik Debrecenben Hallottam-csoportban az alábbi bejegyzést látva, amikor két jármű „került közelebb egymáshoz” az egyik lakótelepen.
Ez a 2 autó furcsa helyzetben parkolt Debrecenben, a Komlóssy utcán, ha magukra ismernek a tulajok...
- írta a szerző.
A kommentelők azonnal eleresztették a fantáziájukat, többeknek is ez „szerelem volt első villantásra”:
Csak szerelmesek és pont a csók előtti pillanatot kaptad el. Ügyes időzítés
- írta az egyik hozzászóló. Volt olyan is, akinek ez már túl sok volt:
Azé' ez már lassan +18...
- tette hozzá viccesen.
Szerinted is titkos kapcsolat lehet a háttérben, vagy csak túl közel parkoltatták egymáshoz az autókat?
