Óriási balhé volt a Debrecen Plazában, egy bódult fiatal őrjöngött
Az egyik rendőrt meg is sebesítette. Egy külföldi férfit balhézott a Debrecen Plazában.
A Debreceni Regionális Nyomozó Ügyészség indítványára a bíróság három napon belül jogerősen elítélte azt az ír férfit, aki rendőrökre támadt, és egyiküket megsebesítette – közölte a Központi Nyomozó Főügyészség a sajtóközleményében. A vád szerint az ír fiatal 2025. október 2-án, délután, bódult állapotban jelent meg egy vidéki plázában található kaszinónál. Innen korábbi agresszív magatartása miatt kitiltották, ezért a biztonsági őrök nem engedték be. Emiatt konfliktus alakult ki a férfi és a kaszinó személyzete között, akik rendőri segítséget hívtak.
Kutyás rendőrökre volt szükség a Debrecen Plazában! Kőkemény balhé volt odabent, ilyet rég látott a város!
Brutális késelés Hajdúhadházon
A Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség emberölési kísérlet bűntettével vádol egy hajdúhadházi férfit, aki többször megszúrta a szomszéd házban lakó sértettet - közölte a késelésről kedden a vármegyei főügyészség portálunkkal.
Brutális késelés Hajdú-Biharban, egy ember életéért küzdöttek! - fotókkal
Tényleg megbüntetnek, ha más autóját vezetem?
Megbüntethet a rendőr, ha más autóját vezetem? Jogászt kérdeztünk, illetve Sárközy Tamás igazságügyi műszaki szakértő is segítségünkre volt annak tisztázására: hogyan történik a szabályos autó kölcsönadás?
Megbüntethet a rendőr, ha más autóját vezetem? Érdekes dolgok derültek ki...
Mi már tudjuk, mi épül a Meki mellett!
A közelmúltban többen találgatták az egyik debreceni Facebook-csoportban, hogy a Mikepércsi és Monostorpályi út sarkán lévő McDonald's étterem környékén milyen építkezések zajlanak. Sokak úgy tudják, az étterem mellett közvetlenül egy nagyobb szupermarket fog nyílni. Utánajártunk, mi az igazság! Részletek ebben a cikkben:
Lidl? ALDI? Mi már tudjuk, mi épül a Monostorpályi úti McDonald's étterem mellett!
Több baleset is történt a vármegyében
Karambolozott két személyautó Hajdúszoboszlón, a Dózsa György úton, egy szupermarketnél kedd reggel. A helyszínről fotók is készültek, amiket ebben a cikkben tudtok megnézni:
Helyszíni fotókon a hajdúszoboszlói baleset, egy ember megsérült!
Elaludt a volánnál, több autót lezúzott
Szombat hajnalban történt baleset Debrecenben – számolt be róla a közösségi oldalán a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság. Mint azt a keddi posztjukban írják, kiderült, egy nő több parkoló autónak is nekiütközött és megsérült. Az eddigi adatok alapján feltehetően elaludt vezetés közben.
Súlyos fotókon a hajnali debreceni baleset! Elaludhatott a nő, lezúzta a parkoló autókat
Egy embert újra kellett éleszteni
Árokba hajtott egy traktor a 3321-es úton Nagyhegyes és Hajdúszoboszló között kedd délután. Az Országos Mentőszolgálat megkeresésünkre válaszolva közölte, a helyszínről egy férfit szállítottak sikeres újraélesztést követően kórházba. Fotók a helyszínről itt:
Árokba hajtott egy traktor Hajdúszoboszlónál, a vezetőjét újra kellett éleszteni – fotókkal
