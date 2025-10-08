október 8., szerda

Összefoglaló

3 órája

Óriási balhé volt a Debrecen Plazában, egy bódult fiatal őrjöngött

Címkék#rendőrség#késelés#debrecen#pláza#baleset

Az egyik rendőrt meg is sebesítette. Egy külföldi férfit balhézott a Debrecen Plazában.

Haon.hu

A Debreceni Regionális Nyomozó Ügyészség indítványára a bíróság három napon belül jogerősen elítélte azt az ír férfit, aki rendőrökre támadt, és egyiküket megsebesítette – közölte a Központi Nyomozó Főügyészség a sajtóközleményében. A vád szerint az ír fiatal 2025. október 2-án, délután, bódult állapotban jelent meg egy vidéki plázában található kaszinónál. Innen korábbi agresszív magatartása miatt kitiltották, ezért a biztonsági őrök nem engedték be. Emiatt konfliktus alakult ki a férfi és a kaszinó személyzete között, akik rendőri segítséget hívtak.

Kutyás rendőrökre is szükség volt a Debrecen Plazánál
Kutyás rendőrökre is szükség volt a Debrecen Plazánál
Forrás: illusztráció/Napló-archív

Bővebben itt írtunk a történtekről:

Brutális késelés Hajdúhadházon

A Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség emberölési kísérlet bűntettével vádol egy hajdúhadházi férfit, aki többször megszúrta a szomszéd házban lakó sértettet - közölte a késelésről kedden a vármegyei főügyészség portálunkkal. 

Tényleg megbüntetnek, ha más autóját vezetem?

Megbüntethet a rendőr, ha más autóját vezetem? Jogászt kérdeztünk, illetve Sárközy Tamás igazságügyi műszaki szakértő is segítségünkre volt annak tisztázására: hogyan történik a szabályos autó kölcsönadás?

Mi már tudjuk, mi épül a Meki mellett!

A közelmúltban többen találgatták az egyik debreceni Facebook-csoportban, hogy a Mikepércsi és Monostorpályi út sarkán lévő McDonald's étterem környékén milyen építkezések zajlanak. Sokak úgy tudják, az étterem mellett közvetlenül egy nagyobb szupermarket fog nyílni. Utánajártunk, mi az igazság! Részletek ebben a cikkben:

Több baleset is történt a vármegyében

Karambolozott két személyautó Hajdúszoboszlón, a Dózsa György úton, egy szupermarketnél kedd reggel. A helyszínről fotók is készültek, amiket ebben a cikkben tudtok megnézni:

Elaludt a volánnál, több autót lezúzott

Szombat hajnalban történt baleset Debrecenben – számolt be róla a közösségi oldalán a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság. Mint azt a keddi posztjukban írják, kiderült, egy nő több parkoló autónak is nekiütközött és megsérült. Az eddigi adatok alapján feltehetően elaludt vezetés közben.

Egy embert újra kellett éleszteni

Árokba hajtott egy traktor a 3321-es úton Nagyhegyes és Hajdúszoboszló között kedd délután. Az Országos Mentőszolgálat megkeresésünkre válaszolva közölte, a helyszínről egy férfit szállítottak sikeres újraélesztést követően kórházba. Fotók a helyszínről itt:

