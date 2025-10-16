október 16., csütörtök

Sokk

45 perce

Hatalmas volt az ijedtség a debreceni piacon, erre mindenki felkapta a fejét

Az aggódó feleség számolt be a történtekről. A debreceni piacon döbbenetes jelenet játszódott le.

Haon.hu

Sokan megijedhettek csütörtökön kora délután a debrecen-józsai piacon, amikor egy férfi hirtelen rosszul lett. A szerencséje az volt, hogy azonnal többen is a segítségére siettek. A történteket az aggódó feleség osztotta meg a Józsai csoport! Facebook-oldalon, bejegyzése alatt pedig az egyik segítő is megszólalt.

A debrecen-józsai piacon történt a megrázó eset
A debrecen-józsai piacon történt a megrázó eset
Forrás: Illusztráció / MW-archív

A nő a beszámolójában megírta, a férje éppen a parkolóból tartott a piac felé, amikor rosszul lett. Többen észre is vették, hogy az egyensúlyát elveszítve támolyog, majd próbál megkapaszkodni, sikertelenül.

Ekkor két férfi  azonnal a segítségre sietett, elkapták mielőtt eleshetett volna és leültették. Egy hölgy az árusok közül egy palack ásványvizet vitt neki, egy másik hölgy pedig értesítette az orvost. Doktor úr és asszisztense azonnal lejöttek, vérnyomást mértek és felkísérték a rendelőbe, ahol alaposabban megvizsgálták

– olvasható a bejegyzésben. Mint kiemelte, a férje azóta már jobban van, és szeretne köszönetet mondani ő is és a férfi is azért a figyelmességért és segítségért, amit kapott. 

A kommentelők között pedig megjelent az egyik segítő is, aki, mint írta, természetesnek vette, hogy segítsenek a férfin, és reménykedik benne, hogy már ténylegesen jobban van. 

Nagyon hálásak vagyunk Önnek! Figyelmessége és gyors reakciója megmentette attól, hogy elvágódjon a betonon és beüsse a fejét a lépcsőbe. Nagyon köszönjük a segítségét! Reméljük eljut a poszt a másik úriemberhez is

– érkezett a válasz a poszt írójától.

