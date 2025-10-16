október 16., csütörtök

Gál névnap

+13
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Összefoglaló

1 órája

Miért csinál ilyet bárki is? Forrtak az indulatok a debreceni parkolóban

Címkék#debrecen#szakma#Sámsoni út#parkoló#iskola#zsák

A parkolóból próbált kiállni egy nő, amikor az eset történt. A történtekről egy debreceni csoportban számoltak be.

Haon.hu

Kellemetlen történetről számoltak be szerdán az egyik Debrecenben Hallottam-csoportban: a bejegyzés szerint az egyik helyi iskola parkolójából próbált meg kiállni egy nő, amikor egy mögötte érkező férfi nagyon illetlen módon „jelezte nemtetszését”. A poszt írója hangsúlyozta, a kocsiban egy 2 éves kislány is ült.

A debreceni parkolóban olyan történt, amire nem sokan számítanának
A debreceni parkolóban olyan történt, amire nem sokan számítanának
Forrás: Illusztráció / MW-archív

Gyanúsan magas a vízszámla? Nézd meg gyorsan a vízórád, meglephet, amit rajta látsz!

Ha a vízszámla hirtelen megemelkedik, miközben a fogyasztás nem változott, érdemes arra gyanakodni, hogy a vízóra hibásan működik. A pontos mérés érdekében a vízórákat időnként hitelesíteni, illetve cserélni kell. A vízmérő – közismert nevén vízóra – a háztartás vízfogyasztását méri. Az általa rögzített adatok alapján készül a vízdíjszámla, ezért különösen fontos, hogy pontosan működjön. Ha a mérő hitelesítése lejár, a vízmű a mérést már nem tekinti hivatalosnak, és a becsült fogyasztás alapján számolja el a díjat, ami gyakran magasabb költséget eredményez. Összefoglaltuk, mit érdemes tudni a vízmérőkről, a cseréről és a hibás mérés esetén követendő eljárásról.

1500-an látták Újfaluban, miért érdemes szakmát tanulni – értük versenyeznek most a cégek

Mintegy 1500 általános iskolás diák vett részt a berettyóújfalui Kabos Endre Városi Sportcsarnokban megtartott SzakmaTúra – Centrumban a Jövő(d)! pályaorientációs kiállításon szerda reggel, ami tulajdonképpen interaktív szakmabemutató programnak is tekinthető. Az érdeklődők színpadi produkciókon, kitelepült cégek standjain és foglalkozásokon keresztül ismerhették meg a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum (BSZC) képzési kínálatát.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Működnek a lámpák, életbe lépett a végleges forgalmi rend a Sámsoni út egy részén

Szerdától jelentős javulás állt be a Sámsoni út közlekedésében, hiszen a városhatártól a Kapitány utcáig tartó, kétszer két sávos szakaszon életbe lépett a végleges forgalmi rend. Mostantól már működnek a jelzőlámpák a közlekedési csomópontokban. Az alkalomból megtartott helyszíni, szerdai  sajtótájékoztatón Papp László polgármester elmondta: egy hosszú ideje zajló közlekedésfejlesztés egyik fontos állomásához értek. 

Figyelem, már ingyen osztja az önkormányzat, ne maradjon le róla! Itt a teljes lista!

A korábbi évekhez hasonlóan Debrecen önkormányzata idén is az egyéni önkormányzati képviselők közreműködésével biztosít ingyenesen lombgyűjtő zsákokat a debreceni lakosok részére - hívta fel rá a figyelmet közleményében a debreceni önkormányzat. A nagyszabású akció október 13-án hétfőn vette kezdetét és várhatóan október 21-ig tart majd. Minden körzetben másként alakulnak az időpontok, hogy hol és mikor találkozhatnak a önkormányzati képviselőikkel a lakók, azt a lenti listánkban egyszerűen ellenőrizheti.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu