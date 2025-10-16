1 órája
Miért csinál ilyet bárki is? Forrtak az indulatok a debreceni parkolóban
A parkolóból próbált kiállni egy nő, amikor az eset történt. A történtekről egy debreceni csoportban számoltak be.
Kellemetlen történetről számoltak be szerdán az egyik Debrecenben Hallottam-csoportban: a bejegyzés szerint az egyik helyi iskola parkolójából próbált meg kiállni egy nő, amikor egy mögötte érkező férfi nagyon illetlen módon „jelezte nemtetszését”. A poszt írója hangsúlyozta, a kocsiban egy 2 éves kislány is ült.
Gyanúsan magas a vízszámla? Nézd meg gyorsan a vízórád, meglephet, amit rajta látsz!
Ha a vízszámla hirtelen megemelkedik, miközben a fogyasztás nem változott, érdemes arra gyanakodni, hogy a vízóra hibásan működik. A pontos mérés érdekében a vízórákat időnként hitelesíteni, illetve cserélni kell. A vízmérő – közismert nevén vízóra – a háztartás vízfogyasztását méri. Az általa rögzített adatok alapján készül a vízdíjszámla, ezért különösen fontos, hogy pontosan működjön. Ha a mérő hitelesítése lejár, a vízmű a mérést már nem tekinti hivatalosnak, és a becsült fogyasztás alapján számolja el a díjat, ami gyakran magasabb költséget eredményez. Összefoglaltuk, mit érdemes tudni a vízmérőkről, a cseréről és a hibás mérés esetén követendő eljárásról.
1500-an látták Újfaluban, miért érdemes szakmát tanulni – értük versenyeznek most a cégek
Mintegy 1500 általános iskolás diák vett részt a berettyóújfalui Kabos Endre Városi Sportcsarnokban megtartott SzakmaTúra – Centrumban a Jövő(d)! pályaorientációs kiállításon szerda reggel, ami tulajdonképpen interaktív szakmabemutató programnak is tekinthető. Az érdeklődők színpadi produkciókon, kitelepült cégek standjain és foglalkozásokon keresztül ismerhették meg a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum (BSZC) képzési kínálatát.
Működnek a lámpák, életbe lépett a végleges forgalmi rend a Sámsoni út egy részén
Szerdától jelentős javulás állt be a Sámsoni út közlekedésében, hiszen a városhatártól a Kapitány utcáig tartó, kétszer két sávos szakaszon életbe lépett a végleges forgalmi rend. Mostantól már működnek a jelzőlámpák a közlekedési csomópontokban. Az alkalomból megtartott helyszíni, szerdai sajtótájékoztatón Papp László polgármester elmondta: egy hosszú ideje zajló közlekedésfejlesztés egyik fontos állomásához értek.
Figyelem, már ingyen osztja az önkormányzat, ne maradjon le róla! Itt a teljes lista!
A korábbi évekhez hasonlóan Debrecen önkormányzata idén is az egyéni önkormányzati képviselők közreműködésével biztosít ingyenesen lombgyűjtő zsákokat a debreceni lakosok részére - hívta fel rá a figyelmet közleményében a debreceni önkormányzat. A nagyszabású akció október 13-án hétfőn vette kezdetét és várhatóan október 21-ig tart majd. Minden körzetben másként alakulnak az időpontok, hogy hol és mikor találkozhatnak a önkormányzati képviselőikkel a lakók, azt a lenti listánkban egyszerűen ellenőrizheti.
