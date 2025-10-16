Miért csinál ilyet bárki is? Forrtak az indulatok a debreceni parkolóban

1500-an látták Újfaluban, miért érdemes szakmát tanulni – értük versenyeznek most a cégek

Mintegy 1500 általános iskolás diák vett részt a berettyóújfalui Kabos Endre Városi Sportcsarnokban megtartott SzakmaTúra – Centrumban a Jövő(d)! pályaorientációs kiállításon szerda reggel, ami tulajdonképpen interaktív szakmabemutató programnak is tekinthető. Az érdeklődők színpadi produkciókon, kitelepült cégek standjain és foglalkozásokon keresztül ismerhették meg a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum (BSZC) képzési kínálatát.

