Parkolás

1 órája

Szégyen a reggeli csúcsban a debreceni iskola előtt: pedig csak a parkolóból akart kiállni a kétgyerekes anyuka…

Mit meg nem engednek maguknak egyesek... Botrányos dolog történt a debreceni parkolóban.

Haon.hu

Kellemetlen történetről számoltak be szerdán az egyik Debrecenben Hallottam-csoportban: a bejegyzés szerint az egyik helyi iskola parkolójából próbált meg kiállni egy nő, amikor egy mögötte érkező férfi nagyon illetlen módon „jelezte nemtetszését”. A poszt írója hangsúlyozta, a kocsiban egy 2 éves kislány is ült.

Forrtak az indulatok a debreceni parkolóban a Szent Anna utcán
Forrtak az indulatok a debreceni parkolóban a Szent Anna utcán
Forrás: illusztráció/Napló-archív

Gratulálok annak az „úriembernek”, aki ma reggel bemutatott a középső ujjával egy kétgyerekes anyának a Szent József iskola előtt, miközben a hölgy éppen próbált valahogy kiállni a parkolóból. Már félig kint volt az autóval az úttesten, indexet használva. Nem mellesleg a két éves lánya hátul ült. Az úr éppen csak nem ment belé és még mutogatott is. Emberségből jeles...

– olvasható a bejegyzésben.

Forrnak az indulatok a debreceni Malomparknál

Tegnap számoltunk be róla, hogy valaki témaindítóként tett fel két képet a Malomparknál lévő parkolóról. A bevásárlóközpont előtti parkolás október 1-je óta ingyenes ismét. Hogy milyen kommentek érkeztek a cikk alá, elolvashatod az alábbi cikkben: 

