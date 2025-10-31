október 31., péntek

Ez drága lesz!

26 perce

Kilyukadt a Mikulás zsákja, büntetéshegyek egy debreceni parkolóban! Akárhogy nézzük, ez borasztó drága lesz…

Egy elhagyott autón akadt meg a debreceniek szeme – a jármű hónapok óta ugyanott áll, és már szinte el sem látszik a szélvédőjére tűzött parkolási büntetésektől.

Haon.hu

A Debrecenben Hallottam Facebook-csoportban bukkant fel egy fotó, amely gyorsan nagy figyelmet kapott a helyiek körében. A képen egy fekete Lancia látható, amely láthatóan jó ideje mozdulatlanul áll egy parkolóban, szélvédőjére pedig tucatnyi piros parkolási csekk gyűlt össze.

A képen látható Lancia már hónapok óta áll elhagyatottan a debreceni parkolóban
A képen látható Lancia már hónapok óta áll elhagyatottan a debreceni parkolóban
Forrás: Facebook / Debrecenben-Hallottam

Mi állhat a debreceni parkolóban hagyott autó hátterében?

A posztoló humorral próbálta felhívni a figyelmet az elhagyott debreceni járműre:

Sziasztok, én egy Lancia vagyok, Debrecenben hagyott a gazdim. Nem tudom, hol lehet, de nagyon nem vagyok jó helyen, segítsetek nekem!

– írta. A bejegyzés alatt záporozni kezdtek a kommentek. Volt, aki hasonló esetről számolt be: – Ugyanez van a romhalmaz Minivel is a Doberdón. Ablakja is lent van, két helyet foglal, mégsem viszik el, csak adagolják rá a papírokat. – Mások inkább elgondolkodtak a történet emberi oldalán:

Nekem ilyenkor az jut eszembe, hogy rosszul lett, kórházba került, és lehet, nincs senkije, aki segítene neki.

A fotó tanúsága szerint a Lancia már szinte a helyi nevezetességek közé tartozik, annyi időt töltött egyhelyben. Akárhonnan is nézzük, ennyi piros csekk után a tulajdonosnak mélyen a zsebébe kell majd nyúlnia, ha egyszer visszatér az autójához.

