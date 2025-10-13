Különleges volt a debreceni értekezlet, nagy meglepetés érte a polgármestert

Nagy meglepetéssel kezdődött hétfő reggel a vezetői értekezlet Debrecenben. Mint arról Papp László, a város polgármestere a Facebook-oldalán beszámolt, a kollégái és a képviselőtársai a születésnapja alkalmából köszöntötték fel.

Tortával köszöntötték Debrecen polgármesterét

Forrás: Facebook / Papp László

A polgármester éppen hétfőn, október 13-án töltötte be 53. életévét.

Hálás szívvel köszönöm ezt a csodás meglepetést! Igazán boldoggá tették ezt a napot!

– írta bejegyzésében Papp László.

