Debrecen
1 órája
Különleges volt a debreceni értekezlet, nagy meglepetés érte a polgármestert
Nem szokványosan indult a nap a városházán. A debreceni polgármester köszönetet mondott.
Meg is örökítették egy közös fotóval a napot
Forrás: Facebook / Papp László
Nagy meglepetéssel kezdődött hétfő reggel a vezetői értekezlet Debrecenben. Mint arról Papp László, a város polgármestere a Facebook-oldalán beszámolt, a kollégái és a képviselőtársai a születésnapja alkalmából köszöntötték fel.
A polgármester éppen hétfőn, október 13-án töltötte be 53. életévét.
Hálás szívvel köszönöm ezt a csodás meglepetést! Igazán boldoggá tették ezt a napot!
– írta bejegyzésében Papp László.
