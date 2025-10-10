október 10., péntek

Gedeon névnap

15°
+18
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Mi lehet az?

51 perce

Furcsa alakú objektum egy debreceni épület tetején? Már beindult a találgatás

Címkék#debrecen#épület#objektum

Mi lehet az az építmény? Meglepő fénykép került fel az egyik Debrecenben-Hallottam csoportba.

Haon.hu

Számtalan érdekes dolgot fotóztak és videóztak már le Hajdú-Biharban. Nem olyan régen került nyilvánosságra egy videó, amelyen több azonosítatlan pont mozgott a Tócóskert felett. Olyan naplementéről is készültek fotók,, amelyeken egy szokatlan anomáliát véltek felfedezni. Most pedig egy újabb érdekességet kaptak lencsevégre Debrecenben.

Meglepő fénykép került fel az egyik Debrecenben-Hallottam csoportba
Meglepő fénykép került fel az egyik Debrecenben-Hallottam csoportba
Forrás:  Illusztráció / MW-archív

Furcsa objektum egy debreceni épület tetején

Az egyik Debrecenben-Hallottam csoportba került fel egy fénykép egy építményről.  

Mi lehet az az objektum?
Forrás: Facebook / Debrecen-Hallottam

A bejegyzéshez többen is hozzászóltak, és rögtön elindult a találgatás, hogy mi lehet az építmény. Volt, aki viccesen oda kommentelte, hogy ufó vagy időkapu. 

Természetesen többen is leírták, hogy egy csillagvizsgálóról van szó.

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu