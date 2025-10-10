Furcsa alakú objektum egy debreceni épület tetején? Már beindult a találgatás

Számtalan érdekes dolgot fotóztak és videóztak már le Hajdú-Biharban. Nem olyan régen került nyilvánosságra egy videó, amelyen több azonosítatlan pont mozgott a Tócóskert felett. Olyan naplementéről is készültek fotók,, amelyeken egy szokatlan anomáliát véltek felfedezni. Most pedig egy újabb érdekességet kaptak lencsevégre Debrecenben.

Meglepő fénykép került fel az egyik Debrecenben-Hallottam csoportba

Forrás: Illusztráció / MW-archív

Furcsa objektum egy debreceni épület tetején

Az egyik Debrecenben-Hallottam csoportba került fel egy fénykép egy építményről.

Mi lehet az az objektum?

Forrás: Facebook / Debrecen-Hallottam

A bejegyzéshez többen is hozzászóltak, és rögtön elindult a találgatás, hogy mi lehet az építmény. Volt, aki viccesen oda kommentelte, hogy ufó vagy időkapu.

Természetesen többen is leírták, hogy egy csillagvizsgálóról van szó.

Ajánljuk még: