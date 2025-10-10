51 perce
Furcsa alakú objektum egy debreceni épület tetején? Már beindult a találgatás
Mi lehet az az építmény? Meglepő fénykép került fel az egyik Debrecenben-Hallottam csoportba.
Számtalan érdekes dolgot fotóztak és videóztak már le Hajdú-Biharban. Nem olyan régen került nyilvánosságra egy videó, amelyen több azonosítatlan pont mozgott a Tócóskert felett. Olyan naplementéről is készültek fotók,, amelyeken egy szokatlan anomáliát véltek felfedezni. Most pedig egy újabb érdekességet kaptak lencsevégre Debrecenben.
Furcsa objektum egy debreceni épület tetején
Az egyik Debrecenben-Hallottam csoportba került fel egy fénykép egy építményről.
A bejegyzéshez többen is hozzászóltak, és rögtön elindult a találgatás, hogy mi lehet az építmény. Volt, aki viccesen oda kommentelte, hogy ufó vagy időkapu.
Természetesen többen is leírták, hogy egy csillagvizsgálóról van szó.
