Vannak még jó emberek!

2 órája

Mentőt kellett hívni a Nagyállomásra, másodpercek alatt történt meg a baj

Címkék#nagyállomás#Debrecen#debrecenben hallottam

Példamutató emberségről tettek tanúbizonyságot. Debrecenben történt meg a baj, a járókelők azonban résen voltak.

Haon.hu

Újabb szívmelengető történet jelent meg nemrégiben a Debrecenben Hallottam Facebook-csoportban: az egyik felhasználó itt köszönte meg annak azoknak az ismeretleneknek a segítségét, akik szeptember 29-én, hétfőn nem voltak restek és azonnal cselekedtek, mikor a nagymamája a debreceni Nagyállomáson hirtelen rosszul lett. – Nagyon hálás vagyok annak, aki segített neki és kihívta a mentőt. Ha magadra ismersz, szeretném személyesen is meghálálni – olvasható a bejegyzésben.

A Nagyállomáson lett rosszul a debreceni nagymama, hamar a segítségére siettek
A Nagyállomáson lett rosszul a debreceni nagymama, hamar a segítségére siettek
Forrás:  Napló-archív

A Nagyállomáson siettek a debreceni nő segítségére a járókelők

Rövidesen záporoztak a kommentek és megosztások a bejegyzés alá, egyhangúan pozitív fogadtatásban részesült a történet. 

Ez természetes emberi kötelességünk és nagy szerencse, hogy olyan ember volt közelbe, aki szintén így gondolja. Gratulálok!

 – írta az egyik hozzászóló, de több hasonló komment is érkezett az emberséges magatartásról, amit a járókelők mutattak. Voltak olyanok is, akik a közzétett sorok láttán felismerték, kik lehettek a nagylelkű segítők, így 

a bejegyzést közzétevő felhasználónak a hozzászólások között sikerült megköszönnie személyre szabottan is a gyors és példamutató reakciót. 

Ajánljuk még:

 

