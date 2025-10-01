Mentőt kellett hívni a Nagyállomásra, másodpercek alatt történt meg a baj

Újabb szívmelengető történet jelent meg nemrégiben a Debrecenben Hallottam Facebook-csoportban: az egyik felhasználó itt köszönte meg annak azoknak az ismeretleneknek a segítségét, akik szeptember 29-én, hétfőn nem voltak restek és azonnal cselekedtek, mikor a nagymamája a debreceni Nagyállomáson hirtelen rosszul lett. – Nagyon hálás vagyok annak, aki segített neki és kihívta a mentőt. Ha magadra ismersz, szeretném személyesen is meghálálni – olvasható a bejegyzésben.

A Nagyállomáson lett rosszul a debreceni nagymama, hamar a segítségére siettek

Forrás: Napló-archív

A Nagyállomáson siettek a debreceni nő segítségére a járókelők

Rövidesen záporoztak a kommentek és megosztások a bejegyzés alá, egyhangúan pozitív fogadtatásban részesült a történet.

Ez természetes emberi kötelességünk és nagy szerencse, hogy olyan ember volt közelbe, aki szintén így gondolja. Gratulálok!

– írta az egyik hozzászóló, de több hasonló komment is érkezett az emberséges magatartásról, amit a járókelők mutattak. Voltak olyanok is, akik a közzétett sorok láttán felismerték, kik lehettek a nagylelkű segítők, így

a bejegyzést közzétevő felhasználónak a hozzászólások között sikerült megköszönnie személyre szabottan is a gyors és példamutató reakciót.

